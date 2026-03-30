NN Single Flex: Η νέα ευέλικτη επενδυτική πρόταση από την NN Hellas που προσαρμόζεται στις ανάγκες σου

Η NN Hellas παρουσιάζει το NN Single Flex, το νέο προϊόν που εμπλουτίζει την γκάμα των συνδεδεμένων με επενδύσεις ασφαλιστικών λύσεων, τις οποίες προσφέρει η εταιρία και παρέχει σημαντική ευελιξία στις επενδυτικές επιλογές.

Απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν συγκεντρώσει ένα ποσό και θέλουν να το αξιοποιήσουν με τον πιο αποδοτικό τρόπο, εξασφαλίζοντας προστασία για τους ίδιους και τα αγαπημένα τους πρόσωπα σε περίπτωση απροόπτου. Πρόκειται για ένα προϊόν εφάπαξ καταβολής ασφαλίστρου, που προσφέρει τη δυνατότητα στον πελάτη να πάρει τον έλεγχο της επένδυσής του, επιλέγοντας ο ίδιος το επενδυτικό προφίλ που ταιριάζει στις ανάγκες και τους στόχους του, μέσα από περισσότερες διαθέσιμες λύσεις.

Βασικό χαρακτηριστικό του NN Single Flex είναι, επίσης, η υπό προϋποθέσεις δυνατότητα ενεργοποίησης της παροχής μηνιαίων καταβολών μέσω του λογαριασμού επένδυσής του, προσφέροντας έτσι ένα επιπλέον επίπεδο ευελιξίας για εκείνους που το επιθυμούν. Παράλληλα, μπορεί κανείς να προσαρμόσει την επενδυτική του στρατηγική, αλλά και να ενισχύσει το κεφάλαιό του με έκτακτες καταβολές καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβολαίου, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

Το ΝΝ Single Flex επενδύει σε μερίδια εσωτερικών μεταβλητών κεφαλαίων της NN Hellas, δίνοντας τη δυνατότητα να αξιοποιήσει κανείς το κεφάλαιό του μακροπρόθεσμα και αποτελεί μια καλή επιλογή για όσους ενδιαφέρονται για προγράμματα τα οποία συνδέονται με αειφόρες επενδύσεις που συνεισφέρουν σε περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς στόχους.