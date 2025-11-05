Nippon Steel: Εξαιρεί την US Steel από τις προβλέψεις των κερδών λόγω «σημαντικών» προκλήσεων στην αγορά

Η Nippon Steel, η μεγαλύτερη χαλυβουργία της Ιαπωνίας, ανακοίνωσε ότι αναμένει πτώση 14% στα ετήσια κέρδη πριν από τα έκτακτα έξοδα για το τρέχον οικονομικό έτος, αλλά εξαιρεί τις προβλέψεις της για την US Steel, λόγω σημαντικών προκλήσεων στην αγορά των ΗΠΑ.

Η ιαπωνική χαλυβουργία αναμένει υποκείμενα επιχειρηματικά κέρδη, ή κέρδη προσαρμοσμένα για έκτακτα έξοδα, ύψους 680 δισ. γιεν (4,51 δισ.δολάρια) για το έτος που λήγει τον Μάρτιο, σε σύγκριση με 793,7 δισ. γιεν πέρυσι.

Η Nippon Steel, η οποία εξαγόρασε την U.S. Steel τον Ιούνιο σε μια συμφωνία ύψους 15 δισ. δολαρίων, δήλωσε ότι εξαιρεί την επιχείρηση από τις προβλέψεις της για το τρέχον οικονομικό έτος, επειδή «οι τρέχουσες συνθήκες της αγοράς χάλυβα στις ΗΠΑ είναι σημαντικά χαμηλότερες από τα αρχικά αναμενόμενα επίπεδα», εκτός από την αύξηση του κόστους λόγω προβλημάτων που σχετίζονται με τον εξοπλισμό και την «αυξημένη αβεβαιότητα στην αγορά των ΗΠΑ».

Η παραγωγική ικανότητα χάλυβα της U.S. Steel είναι περίπου το 40% της ετήσιας παραγωγικής ικανότητας της Nippon Steel, η οποία ανέρχεται σε 66 εκατομμύρια τόνους παγκοσμίως. Η Nippon Steel θεωρεί την U.S. Steel ως βασικό μέρος της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της για την επίτευξη ετήσιας παραγωγικής ικανότητας χάλυβα 100 εκατομμυρίων τόνων.

«Η τρέχουσα δομή κερδών της U.S. Steel είναι πολύ ευάλωτη, αλλά η υλοποίηση επενδύσεων θα είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό μέτρο για τη βελτίωση της κερδοφορίας», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Nippon Steel, Takahiro Mori, σε συνέντευξη Τύπου, επιβεβαιώνοντας το σχέδιό της να προχωρήσει σταθερά με τις επενδύσεις.

Την Τρίτη, η U.S. Steel ανακοίνωσε δαπάνες ύψους 14 δισ. δολαρίων για ένα πολυετές σχέδιο ανάπτυξης με την Nippon Steel, με 11 δισ.δολάρια να επενδύονται έως το τέλος του 2028.

Η Nippon Steel, η οποία προώθησε τη συμφωνία με την U.S. Steel παρά την αντίθεση των πολιτικών και των συνδικάτων, αναμένει πιθανές συνέργειες ύψους 500 εκατ. δολαρίων ετησίως έως το 2030, σύμφωνα με την ίδια.

Η Nippon Steel κατέγραψε ζημίες 113,4 δισ. γιεν για το εξάμηνο που έληξε στα τέλη Σεπτεμβρίου, έναντι κερδών 243,4 δισ. γιεν την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η χαλυβουργία ανέφερε επίσης ότι αναμένει να καταγράψει ζημίες 60 δισ. γιεν για το σύνολο του οικονομικού έτους, 50% περισσότερες από την προηγούμενη πρόβλεψή της, καθώς θα καταγράψει ζημίες 21 δισεκατομμυρίων γιεν από την έξοδο της από την χαλυβουργία Usiminas στη Βραζιλία.

Η μειοψηφική συμμετοχή της Nippon Steel στην Usiminas θα μεταβιβαστεί σε άλλο μέτοχο, την Ternium, καθώς η ιαπωνική εταιρεία σχεδιάζει να επικεντρωθεί στις βασικές της περιοχές: τις ΗΠΑ, την Ινδία και την Ταϊλάνδη, όπως ανέφερε στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της.