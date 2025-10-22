Nexi Ελλάδος: Τεχνολογία, συνεργασία και δημιουργία αξίας διαμορφώνουν το μέλλον του Acquiring στην Ελλάδα

Τον τρόπο με τον οποίο οι τεχνολογικές εξελίξεις μετασχηματίζουν το acquiring -τις υπηρεσίες αποδοχής και διαχείρισης συναλλαγών με κάρτες για λογαριασμό των επιχειρήσεων-, διαμορφώνοντας το μοντέλο πληρωμών της επόμενης ημέρας, καθώς και τον ρόλο της Nexi σε αυτή τη μετάβαση, ανέδειξε η Ελένη Αργυροπούλου, Head of Commercial της Nexi Ελλάδος, στο πλαίσιο της θεματικής «Acquiring 2.0: What will the next wave look like?». Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από την εξέλιξη του acquiring σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τους εμπόρους μέσα από την αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Η κ. Αργυροπούλου υπογράμμισε ότι η επόμενη φάση του acquiring δεν περιορίζεται στην αποδοχή πληρωμών, αλλά αφορά τη δημιουργία οικοσυστημάτων αξίας, όπου τεχνολογία, δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη συνδυάζονται για να προσφέρουν πιο προσωποποιημένες εμπειρίες και μεγαλύτερη αποδοτικότητα στους εμπόρους. «Στη Nexi, συνδυάζουμε την τεχνολογική υπεροχή ενός ευρωπαϊκού ηγέτη με τη βαθιά γνώση της τοπικής αγοράς», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «μέσα από διεθνείς συνεργασίες και λύσεις αιχμής, επιτρέπουμε σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους να αναβαθμίζουν την εμπειρία του πελάτη και να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον».

Εστιάζοντας στη χώρα μας και στη μετάβασή της σε ένα περιβάλλον “έξυπνων πληρωμών”, η Head of Commercial της Nexi Ελλάδας, μέλος του Ομίλου Nexi, της κορυφαίας ευρωπαϊκής εταιρείας PayTech, τόνισε ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε παράδειγμα ταχείας ψηφιακής προόδου στην ευρύτερη περιοχή, με υψηλά ποσοστά υιοθέτησης ψηφιακών πληρωμών. Υπογράμμισε ότι η πρόοδος αυτή δεν οφείλεται μόνο στην τεχνολογία, αλλά στη συνεργασία μεταξύ των φορέων του οικοσυστήματος, ενώ επεσήμανε ότι οι acquirers αναδεικνύονται πλέον σε στρατηγικούς εταίρους των επιχειρήσεων, υποστηρίζοντας τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό μέσα από λύσεις και προϊόντα αξίας.

Μιλώντας για τις τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον των πληρωμών, η κ. Αργυροπούλου ανέδειξε τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης ως καταλύτη για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του καταναλωτή και την ενίσχυση της ασφάλειας, σημειώνοντας ότι η ενοποίηση φυσικού και ψηφιακού εμπορίου θα αποτελέσει το επόμενο βήμα στον μετασχηματισμό της αγοράς.

Κλείνοντας, η κ. Αργυροπούλου υπογράμμισε ότι «το μέλλον των πληρωμών δεν αφορά μόνο την τεχνολογία, αλλά τη συνεργασία, την εμπιστοσύνη και την ενδυνάμωση όλων των κρίκων της αγοράς. Η πρόοδος του οικοσυστήματος εξαρτάται από το πόσο αποτελεσματικά μετατρέπουμε την καινοτομία σε πράξη — και στη Nexi επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογίες και συνεργασίες που δημιουργούν πραγματική αξία για τους εμπόρους, τους καταναλωτές και την οικονομία συνολικά».

Παραμένοντας σταθερά προσανατολισμένη στην καινοτομία, η Nexi Ελλάδος συνεχίζει να συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση ενός ευέλικτου και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος ψηφιακών πληρωμών — ενισχύοντας την εμπιστοσύνη, τη ρευστότητα και την ανάπτυξη για επιχειρήσεις και καταναλωτές.