Newsflash: Το μέλλον των πληρωμών και του banking στο επίκεντρο του Mastercard Athens Innovation Forum 2025

Το Athens Innovation Forum 2025 της Mastercard επέστρεψε για ακόμη μία χρονιά, αναδεικνύοντας τους παράγοντες που διαμορφώνουν τη νέα εποχή του οικοσυστήματος πληρωμών.

(από αριστέρα προς τα δεξιά): Παναγιώτης Πολύδωρος, Country Manager της Mastercard για την Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, Γιάννης Γραμματικός, General Manager της Τράπεζας Πειραιώς, Δημήτρης Πλέσσας, Assistant General Manager, Cards & Digital Business της Εθνικής Τράπεζας, Γιάννης Σεραφειμίδης, Chief Retail Growth Officer της Eurobank, Γιάννος Ιωαννίδης, Chief Retail Products Officer της Alpha Bank

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Παναγιώτης Πολύδωρος, Country Manager της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, υπογράμμισε ότι το 2026 η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών πληρωμών στην Ελλάδα θα συνεχιστεί, σημειώνοντας ωστόσο επιβράδυνση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Παρά τις τάσεις αυτές, ο κ. Πολύδωρος επισήμανε τα σημαντικά περιθώρια περαιτέρω εξέλιξης στη διεύρυνση των ψηφιακών πληρωμών στον δημόσιο τομέα και στη διείσδυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων, οι οποίες μπορούν να δώσουν νέα ώθηση στην αγορά.

Κλείνοντας, ο παρουσίασε τους στρατηγικούς στόχους της Mastercard για το 2026, όπως παρακάτω:

1. Ασφάλεια – Αύξηση των επενδύσεων της εταιρείας στον τομέα της ασφάλειας, ενισχύοντας τη μάχη κατά της απάτης και των ψηφιακών απειλών. Παράλληλα, ο κ. Πολύδωρος αναφέρθηκε στις προκλήσεις που δημιουργούν οι γεωπολιτικές εντάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, έκανε αναφορά στις πρόσφατες εμβληματικές πρωτοβουλίες της Mastercard για την ενίσχυση της αυτονομίας του οργανισμού στην Ευρώπη, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία τριών νέων data centers στη Γαλλία.

2. Προνόμια & Οφέλη – Μέσα από τη νέα ενέργεια «Mastercard Day, η εταιρεία σχεδιάζει την παροχή cashback και αποκλειστικών προσφορών σε συνεργασία με εμπόρους, ενισχύοντας τη σχέση εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές και δημιουργώντας προστιθέμενη αξία σε κάθε συναλλαγή.

3. Εμπειρία Χρήστη – Το Click-to-Pay αναμένεται να κυριαρχήσει στις online πληρωμές, με τη Mastercard να συνεχίζει την αναβάθμισή του ώστε να ξεπεραστούν τα υφιστάμενα εμπόδια και να διαμορφωθεί μια εμπειρία πιο απλή, γρήγορη και ασφαλής.

4. Καινοτομία – Η εταιρεία χαράσσει το επόμενο κεφάλαιο του ψηφιακού εμπορίου, επενδύοντας σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, agentic commerce και stablecoins μέσω διαρκούς συνεργασίας με το οικοσύστημα πληρωμών στην Ελλάδα.

Πάνελ Τραπεζών: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του banking

Το πάνελ συζήτησης με εκπροσώπους των τεσσάρων συστημικών τραπεζών — Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank και Eurobank — εστίασε στον ψηφιακό μετασχηματισμό του τραπεζικού τομέα, τις κανονιστικές εξελίξεις και το πώς οι fintech μετασχηματίζουν το τοπίο των πληρωμών.

Ο Δημήτρης Πλέσσας, Assistant General Manager, Cards & Digital Business της Εθνικής Τράπεζας, σημείωσε ότι, παρά την είσοδο πολλών neobanks και fintech στην αγορά, «το μέλλον του πελάτη εξακολουθεί να βρίσκεται στις συστημικές τράπεζες, ειδικά στις κομβικές στιγμές της ζωής του». Όπως πρόσθεσε, «εργαζόμαστε διαρκώς για τη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη — κάτι που δεν διαπραγματευόμαστε».

Ο Γιάννης Γραμματικός, General Manager της Τράπεζας Πειραιώς, επισήμανε ότι το τραπεζικό σύστημα «μεταβαίνει από τα παραδοσιακά προϊόντα σε υπηρεσίες που βασίζονται στην εμπειρία του πελάτη, σε μια κοινή στρατηγική προς μία cashless οικονομία». Παράλληλα, υπογράμμισε πως για τον Έλληνα καταναλωτή η εμπιστοσύνη παραμένει θεμελιώδης αξία, προβλέποντας ότι «σε δέκα χρόνια, οι πληρωμές θα είναι αόρατες — ενσωματωμένες στις καθημερινές εμπειρίες, μέσω τεχνολογιών όπως το tokenization και τα biometrics».

Ο Γιάννος Ιωαννίδης, Chief Retail Products Officer της Alpha Bank, αναφέρθηκε στις στρατηγικές επενδύσεις και συνεργασίες της τράπεζας που ενισχύουν τη θέση της στην ελληνική και περιφερειακή αγορά, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «η τεχνολογία αλλάζει ριζικά την εμπειρία του πελάτη». Όπως σημείωσε, «στρατηγικός στόχος της τράπεζας είναι η ολοκληρωμένη ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης σε όλες τις υπηρεσίες, ώστε να βελτιώνεται η ταχύτητα, η ευκολία και η συνολική εμπειρία banking».

Τέλος, ο Γιάννης Σεραφειμίδης, Chief Retail Growth Officer της Eurobank, αναφέρθηκε στον αυξανόμενο διεθνή ανταγωνισμό και στην επίδραση των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών στο banking οικοσύστημα, υπογραμμίζοντας ότι «οι πελάτες εξακολουθούν να εμπιστεύονται τις ελληνικές τράπεζες για την ασφάλεια και τον συνδυασμό φυσικών και ψηφιακών υπηρεσιών που δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο, ανταγωνιστικό offering». Τόνισε ακόμη ότι «τα καταστήματα παραμένουν brand ambassadors για τις τράπεζες — έχουν θέση και στο μέλλον, απλώς μια εκσυγχρονισμένη θέση».