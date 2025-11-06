Νέο deal στον χώρο των τηλεπικοινωνιών: Ο ΟΤΕ αναλαμβάνει το σύνολο του Ultra-Fast Broadband

Ένα από τα μεγαλύτερα έργα ψηφιακών υποδομών στην Ελλάδα και την Ευρώπη περνά εξ ολοκλήρου στα χέρια του Ομίλου ΟΤΕ. Ο τηλεπικοινωνιακός κολοσσός ανακοίνωσε την υπογραφή δεσμευτικών συμφωνιών για την απόκτηση της εταιρείας ειδικού σκοπού TERNA FIBER, η οποία ανήκει κατά 50,1% στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και κατά 49,9% στη Grid Telecom. Η TERNA FIBER έχει αναλάβει ήδη μέρος του εμβληματικού έργου Ultra-Fast Broadband (UFBB), που στοχεύει στην ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές της χώρας.

Οι συμφωνίες τελούν υπό την έγκριση της αναθέτουσας αρχής, ωστόσο η ολοκλήρωσή τους θα σημάνει την πλήρη ανάληψη του έργου από τον ΟΤΕ, ο οποίος ήδη από το 2023 υλοποιεί τρία γεωγραφικά «lots» του UFBB, φέρνοντας ταχύτητες έως 1 Gbps σε περισσότερα από 350.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Με τη νέα αυτή εξέλιξη, ο ΟΤΕ αναμένεται να αναλάβει και τις υπόλοιπες τέσσερις γεωγραφικές περιοχές του έργου, επεκτείνοντας το δίκτυό του σε ακόμη 480.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι περιοχές που εντάσσονται στο σχέδιο είναι οι εξής:

Lot 2: Πέλλας, Πιερίας, Καστοριάς, Φλώρινας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Λάρισας, Μαγνησίας, Σποράδων, Κέρκυρας

Lot 4: Χαλκιδικής, Θάσου, Καβάλας, Σερρών, Λέσβου, Ικαρίας, Λήμνου, Σάμου, Χίου

Lot 5: Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Ιθάκης, Κεφαλληνίας, Λευκάδας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας

Lot 6: Κοζάνης, Γρεβενών, Άρτας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Ημαθίας, Αργολίδας, Λακωνίας

Επένδυση-κλειδί για την Κοινωνία των Gigabit

Η ανάληψη του συνόλου του UFBB εντάσσεται πλήρως στη στρατηγική του ΟΤΕ για τη δημιουργία της «Κοινωνίας των Gigabit», μέσω της συνεχούς αναβάθμισης των ψηφιακών υποδομών της χώρας. Ο Όμιλος επενδύει περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ μέχρι το 2030 στοχεύει να φέρει την οπτική ίνα σε 3,5 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Με τη νέα αυτή επένδυση, ο ΟΤΕ θα καλύψει πάνω από το 70% των γραμμών της χώρας με FTTH, ενισχύοντας τη θέση του ως ηγέτης στις υποδομές νέας γενιάς.

Ανάπτυξη, απασχόληση και ψηφιακή συνοχή

Το Ultra-Fast Broadband αποτελεί το μεγαλύτερο τηλεπικοινωνιακό έργο που έχει προκηρύξει ποτέ η Πολιτεία και ένα από τα μεγαλύτερα ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) στην Ευρώπη. Η ολοκλήρωσή του αναμένεται να έχει πολλαπλά οφέλη για την ελληνική περιφέρεια, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των τοπικών επιχειρήσεων, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ αστικών και μη αστικών περιοχών.