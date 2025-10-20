Νέο Βιβλίο του Καθηγητή Παναγιώτη Ε. Πετράκη με τίτλο «Καλή Νομοθέτηση και Οικονομική Ανάπτυξη»

Πώς οι αρχές της καλής νομοθέτησης γίνονται μοχλός βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και ενίσχυσης του κράτους δικαίου;

Η «Καλή Νομοθέτηση και Οικονομική Ανάπτυξη» αναδεικνύει γιατί η ποιότητα των νόμων είναι προϋπόθεση για ένα λειτουργικό πολίτευμα, αποτελεσματική δημόσια διοίκηση και αξιόπιστη δικαιοσύνη. Με συνδυασμό νομικής, νομοτεχνικής και οικονομικής ανάλυσης, ο Παναγιώτης Ε. Πετράκης και η ομάδα του φωτίζουν τις διαχρονικές παθογένειες της νομοπαραγωγικής διαδικασίας στην Ελλάδα, προτείνοντας εργαλεία μακροπρόθεσμου νομοθετικού σχεδιασμού.

Μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα, το βιβλίο δείχνει πώς η καλή νομοθέτηση μεταφράζεται σε αποτελεσματικές δημόσιες πολιτικές, μείωση δικαστικών διενέξεων και εντέλει καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα προς όφελος πολιτών και επιχειρήσεων.



Η καλή νομοθέτηση δεν είναι τεχνική πολυτέλεια, αλλά θεμελιώδης όρος δημοκρατίας: ο πολίτης οφείλει να γνωρίζει καθαρούς κανόνες που σέβονται ισότητα, αναλογικότητα, ασφάλεια δικαίου και προστατευόμενη εμπιστοσύνη. Όταν η δημόσια διοίκηση καλείται να εφαρμόσει ασαφείς ή κακοδιατυπωμένους νόμους, ο κίνδυνος παρανομιών και αδικιών πολλαπλασιάζεται· το ίδιο ισχύει και για τη δικαιοσύνη, όπου οι δυσερμήνευτοι κανόνες οδηγούν σε σφάλματα και καθυστερήσεις εις βάρος της ταχείας δικαστικής προστασίας.

Το βιβλίο προσεγγίζει ολιστικά τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία: από τις συνταγματικές αρχές που τη διέπουν, μέχρι τη μεθοδολογία ποιοτικής αξιολόγησης και την οικονομική αποτίμηση επιπτώσεων. Αναδεικνύεται η ελληνική ιδιαιτερότητα όπου η «αποτελεσματικότητα» συχνά μετριέται με αριθμό νόμων αντί με δείκτες εφαρμογής και μείωσης διαφορών. Κεντρικός άξονας είναι ο μακροπρόθεσμος νομοθετικός σχεδιασμός ως αναντικατάστατο στοιχείο σύγχρονης καλής νομοθέτησης, που επιτρέπει πρόβλεψη συνεπειών και σταθερότητα κανόνων.

