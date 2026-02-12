Nέες ευκαιρίες χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (European Innovation Council – EIC) σε συνεργασία με το Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (Research and Innovation Foundation – RIF) διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026, στη Λευκωσία, με στόχο να παρουσιάσει τις διαθέσιμες ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποστήριξης σε ερευνητές, ακαδημαϊκούς, επιχειρηματίες, startups, scale-ups, accelerators και οργανισμούς καινοτομίας από όλη την Ευρώπη.

Η εκδήλωση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για φορείς και ομάδες από την Ελλάδα, καθώς το δυναμικό οικοσύστημα στήριξης νεοφυών επιχειρήσεων της χώρας μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως τις ευκαιρίες που προσφέρει το EIC.

Η ημερίδα προσφέρει πλήρη εικόνα του Προγράμματος Εργασίας του EIC (EIC Work Programme) για το 2026, παρουσιάζοντας τις προσκλήσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία που καλύπτουν όλο το φάσμα της καινοτομίας, από την πρώιμη έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη μέχρι την εμπορική αξιοποίηση και τη διεθνή επέκταση.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την παρουσίαση των κύριων χρηματοδοτικών σχημάτων, όπως Pathfinder, Transition, Accelerator, προπαρασκευαστικά προγράμματα για startups και STEP. Επίσης, παράλληλες συνεδρίες για ερευνητές/ακαδημαϊκούς και νεοφυείς επιχειρήσεις, καθώς και διαδραστικές συζητήσεις, Q&A και ευκαιρίες δικτύωσης με εκπροσώπους του EIC και εμπειρογνώμονες.

Στο πλαίσιο των εργασιών της ημερίδας θα προβληθούν, επίσης, έργα που έχουν υλοποιηθεί με την στήριξη του προγράμματος EIC, αναδεικνύοντας με απτό τρόπο ότι οι ευρωπαϊκές ευκαιρίες είναι προσβάσιμες για όλους, ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης.

Καθοριστικούς παράγοντες για την καινοτομία, σύμφωνα με τη φιλοσοφία του EIC, αποτελούν η ποιότητα της ιδέας, η δυναμική της ομάδας και η ικανότητα δημιουργίας αντίκτυπου, που δεν περιορίζονται σε γεωγραφικό πλαίσιο.