Nebius: Ο προμηθευτής της Nvidia εκτινάσσεται κατά 48%, μετά από συμφωνία για υποδομές AI με τη Microsoft

Οι μετοχές της Nebius Group εκτινάχθηκαν περίπου 48% στις προσυνεδριακές συναλλαγές την Τρίτη, μία ημέρα αφότου η εταιρεία ανακοίνωσε μια συμφωνία δισεκατομμυρίων με τη Microsoft, αξίας έως και 19,4 δισ. δολαρίων για πέντε χρόνια.

Η εταιρεία με έδρα το Άμστερνταμ, που προμηθεύει επεξεργαστές γραφικών της Nvidia για εκπαίδευση Τεχνητής Νοημοσύνης, δήλωσε ότι θα παρέχει υπολογιστικούς πόρους στη Microsoft από κέντρο δεδομένων στο Νιου Τζέρσεϊ, αναφέρει το Investing.

Η Nebius μετονομάστηκε πέρυσι από Yandex NV, μετά την πώληση των ρωσόφωνων δραστηριοτήτων της Yandex σε ομάδα τοπικών επενδυτών.

Η Microsoft καταφεύγει σε εξωτερικούς παρόχους για να καλύψει την έλλειψη υποδομών cloud κατάλληλων για AI. Η OpenAI, ένας από τους μεγαλύτερους πελάτες της Azure, αναζητεί πρόσθετη υπολογιστική ισχύ, έχοντας πρόσφατα συνάψει συμφωνία με την Google.

Η δημιουργός των Windows έχει επίσης στραφεί στη CoreWeave Inc, η οποία υπέγραψε ξεχωριστά συμφωνία προμήθειας με την OpenAI.

Η μετοχή της CoreWeave ενισχύθηκε περίπου 6% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Νωρίτερα φέτος, το Reuters ανέφερε ότι η CoreWeave εξασφάλισε ρόλο στη νέα συνεργασία της Google με την OpenAI.

Ο πάροχος cloud, που βασίζεται σε υπηρεσίες με GPUs της Nvidia, θα προμηθεύσει χωρητικότητα στην Google Cloud, η οποία με τη σειρά της θα τη μεταπωλήσει στην OpenAI για να υποστηρίξει προϊόντα όπως το ChatGPT, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Η Google θα συνεισφέρει επίσης άμεσα μέρος των δικών της πόρων στην OpenAI.

Η Nebius ανέφερε ότι μπορεί να αναζητήσει νέα χρηματοδότηση ώστε να επιταχύνει την επέκταση πέραν των αρχικών της σχεδίων. Σε κατάθεση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC), η εταιρεία γνωστοποίησε ότι οι υπηρεσίες GPU θα κυκλοφορήσουν σταδιακά φέτος και τον επόμενο χρόνο.

Το συμβόλαιο αποτιμάται σε 17,4 δισ. δολάρια έως το 2031, με τη Microsoft να διατηρεί το δικαίωμα αγοράς επιπλέον υπηρεσιών αξίας 2 δισ. δολαρίων.

Πριν την εκτίναξη της Τρίτης στις προσυνεδριακές συναλλαγές, οι μετοχές της Nebius είχαν ήδη υπερδιπλασιαστεί το 2025, κλείνοντας τη συνεδρίαση της Δευτέρας με χρηματιστηριακή αξία λίγο πάνω από 15 δισ. δολάρια.