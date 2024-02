Νέα Υπηρεσία Public: Αγοράζεις τώρα, πληρώνεις σε 30 ημέρες

Τα Public παρέχουν ακόμη περισσότερη ευελιξία στο καταναλωτικό κοινό, διευρύνοντας κι άλλο την ήδη αγαπημένη υπηρεσία πληρωμών «Public Now, Pay Later» με Klarna. Πλέον οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν τώρα μικρές οικιακές συσκευές, gadgets και βιβλία και να τα πληρώσουν σε 30 ημέρες άτοκα από την ημέρα αποστολής, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να πληρώσουν αφού πρώτα παραλάβουν τα προϊόντα της επιλογής τους.

Τα Public πιστά στο να προσφέρουν στους καταναλωτές έξυπνες λύσεις που απελευθερώνουν την αγοραστική εμπειρία τους, φέρνουν για ακόμη μία φορά πρώτα στο ελληνικό κοινό τη δυνατότητα να πληρώσουν άτοκα για τις αγορές τους μετά από 30 μέρες και αφού έχουν κάνει χρήση των προϊόντων.

Η διαδικασία πληρωμής μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι εύκολη και άμεση. Οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν την υπηρεσία «Public Now, Pay Later» με Klarna στους τρόπους πληρωμής στο τελευταίο βήμα συναλλαγής, κλικάροντας την επιλογή «Όλο το ποσό σε 30 ημέρες άτοκα», στο public.gr. Αντίστοιχα στα καταστήματα Public, οι καταναλωτές μπορούν να εξοφλήσουν με τον ίδιο τρόπο την αγορά τους, αφού δημιουργήσουν τον λογαριασμό τους στην Klarna ή αφού συνδεθούν στον υπάρχοντα λογαριασμό τους. Η υπηρεσία Public Now Pay Later με Klarna, έρχεται να συμπληρώσει την ήδη διευρυμένη λίστα ευέλικτων τρόπων πληρωμής που διαθέτουν τα Public με πληρωμή σε 3 άτοκες δόσεις, χωρίς τη χρήση πιστωτικής κάρτας, καλύπτοντας όλα τα αγοραστικά προφίλ των καταναλωτών, ώστε να έχουν όλοι περισσότερες δυνατότητες αγοράς.