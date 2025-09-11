Νέα σειρά Nereidi από τη Λακιώτης: Όταν η πρακτική καινοτομία συναντά την αισθητική

Με τεχνολογία αιχμής, η νέα σειρά πλακιδίων Nereidi προσφέρει απόλυτη ασφάλεια, βελούδινη αίσθηση και ευκολία στον καθαρισμό, χωρίς καμία υποχώρηση στην αισθητική.

1. Τεχνολογία Hi Sense

Οι αντιολισθητικές επιφάνειες παραδοσιακά «παγιδεύουν» τη βρωμιά και είναι δύσκολες στο καθάρισμα λόγω της τραχύτητας και των ανωμαλιών στην υφή. Η σειρά πλακιδίων Nereidi ξεπερνά αυτόν τον περιορισμό χάρη σε μια προηγμένη τεχνολογία επιλεκτικής πλήρωσης μικροκοιλοτήτων Hi Sense: πιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή μικροσωματιδίων στις κοίλες περιοχές εξασφαλίζει υψηλό συντελεστή τριβής, εξαλείφοντας ταυτόχρονα τη συνηθισμένη τραχύτητα των παραδοσιακών λύσεων. Το αποτέλεσμα είναι μια ομοιογενής και λεία επιφάνεια που συνδυάζει ασφάλεια, άνεση και ευκολία καθαρισμού & συντήρησης.

2. Τεχνολογία RST (Real Surface Technology)

Η τεχνολογία RST επιτρέπει την εξαιρετικά πιστή αναπαραγωγή των αισθητικών χαρακτηριστικών του μαρμάρου, της πέτρας και άλλων φυσικών υλικών. Χάρη στις ενισχυμένες υφές της επιφάνειας, ενισχύεται τόσο η οπτική όσο και η απτική εμπειρία, προσφέροντας απαράμιλλο ρεαλισμό. Ειδικές εφαρμογές, βασισμένες στο σχεδιασμό, αναπαράγουν φυσικές ατέλειες και ανομοιομορφίες, που ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τις φλέβες του υλικού. Το αποτέλεσμα είναι μια αυθεντική επιφάνεια που αποτυπώνει με ακρίβεια την ουσία του φυσικού υλικού.

Γιατί να επιλέξετε πλακάκια της σειράς Nereidi;

✅ Εγγυημένη ασφάλεια: Συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα για αντιολισθητικές επιφάνειες. ✅ Άνεση στην αφή: Προσφέρει ευχάριστη, απαλή αίσθηση κάτω από τα πόδια και στην επαφή με το δέρμα. ✅ Εύκολο καθάρισμα: Μειώνει τη συγκέντρωση ρύπων και απλοποιεί τη συντήρηση, εξοικονομώντας χρόνο και κόστος καθαρισμού. ✅ Μέγιστη ευελιξία: Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, οικιακή, εμπορική και δημόσια χρήση.

Για όλους τους χώρους που απαιτούν το καλύτερο — Nereidi: Η έξυπνη επιλογή για ασφαλείς, με φυσική υφή και πανεύκολες στο καθάρισμα επιφάνειες.