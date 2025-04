Οικονομικό φόρουμ Δελφών

Για το διεθνές οικονομικό περιβάλλον, τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και τα διδάγματα που μεταφέρονται από τον αθλητισμό στον κόσμο των επενδύσεων, μίλησε ο Πρόεδρος της BC Partners Νίκος Σταθόπουλος στο 10ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, όπου συζήτησε με τον Constantin Cotzias, European Director, Bloomberg LP

Διεθνές οικονομικό περιβάλλον και πολιτική αβεβαιότητα

Ο Σταθόπουλος επισήμανε ότι διανύουμε μια περίοδο πρωτοφανούς αβεβαιότητας στα 30 χρόνια της επενδυτικής του καριέρας, που προκαλείται κυρίως από τη χάραξη πολιτικής και όχι από γεωπολιτικά γεγονότα, πολέμους ή εξελίξεις που θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν ελέγχουμε.

Χαρακτήρισε την αμερικανική πολιτική ως «ασυνεπή, απρόβλεπτη και ιδιαίτερα επιθετική», δημιουργώντας ένα περιβάλλον που έχει «παραλύσει» τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις.

Εκτίμησε ότι οι δασμοί που έχουν επιβληθεί θα αυξήσουν τον πληθωρισμό και θα μειώσουν την ανάπτυξη, με τις ΗΠΑ ενδεχομένως να επηρεαστούν περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα.

Εξέφρασε την ελπίδα για μια «διόρθωση πορείας», καθώς ο Πρόεδρος Τραμπ, έχοντας υπάρξει επιχειρηματίας, έχει δει την αντίδραση των αγορών.

Ευρωπαϊκή απάντηση και προοπτικές

Τόνισε ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για την Ευρώπη να δείξει όχι μόνο ενότητα, αλλά και ηγεσία.

Σημείωσε ότι η οικονομία της Ευρώπης είναι παρόμοια σε μέγεθος με αυτή των ΗΠΑ (23 τρισεκατομμύρια έναντι 27 τρισεκατομμυρίων), επομένως από άποψη μεγέθους δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε.

Ανέφερε ότι αν υπάρχει ένα πράγμα που ο Πρόεδρος Τραμπ κατάφερε με επιτυχία ήταν να ενώσει τους Ευρωπαίους, κάτι που δεν είναι μικρή υπόθεση.

Επισήμανε ότι η Ευρώπη έχει αποδείξει στο παρελθόν, ειδικά σε περιόδους κρίσης, την ικανότητά της να αντιδρά αποφασιστικά.

Εκτίμησε ότι η Ευρώπη μπορεί να επωφεληθεί από την τρέχουσα κατάσταση.

Επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα

Ο Σταθόπουλος ανέφερε ότι επενδύει στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια, αναγνωρίζοντας τη χώρα ως ενδιαφέροντα επενδυτικό προορισμό πολύ πριν η σημερινή κυβέρνηση καταφέρει να την επαναφέρει στον χάρτη με τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει.

Τόνισε ότι τα τελευταία 4-5 χρόνια η Ελλάδα έχει βελτιωθεί σημαντικά όσον αφορά τη σταθερότητα, την πρόοδο, τη χάραξη πολιτικής και τις μεταρρυθμίσεις.

Ανέφερε ότι αναζητά τομείς που αναπτύσσονται και έχουν μια δυναμική που μπορεί να δημιουργήσει «ούριους ανέμους».

Εξήγησε ότι προτιμά να επενδύει σε ηγέτες της αγοράς, διότι οι ηγέτες της αγοράς πάντα έχουν το πλεονέκτημα της κλίμακας, τείνουν να προσελκύουν το καλύτερο management και έχουν την καλύτερη κεφαλαιοποίηση.

Αναζητά εταιρείες με υψηλά περιθώρια κέρδους και ισχυρή ρευστότητα, καθώς οι εταιρείες δεν αποτυγχάνουν επειδή τα περιθώρια τους πέφτουν, αλλά επειδή ξεμένουν από ρευστότητα.

Το 2015 επένδυσε στην φαρμακευτική εταιρεία Pharmathen στην Ελλάδα, εν μέσω της κρίσης και του δημοψηφίσματος. Η υπεραξία της Pharmathen, 5 χρόνια αργότερα, κατά την αποεπένδυση της BC Partners ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ.

Τα τελευταία τρία χρόνια έχει επενδύσει στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και των μέσων ενημέρωσης (NOVA), στον τομέα των προϊόντων και υπηρεσιών για κατοικίδια ζώα (Pet City) και στον τομέα της ιδιωτικής εκπαίδευσης (Metropolitan College).

Ανέφερε ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες για κατοικίδια ζώα και η ιδιωτική εκπαίδευση είναι κλάδοι που υστερούν σε ωριμότητα, διείσδυση και ανάπτυξη σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη και τις ΗΠΑ, και παρουσιάζουν ευκαιρίες για την Ελλάδα.

Το ανθρώπινο κεφάλαιο και η πολιτική ανάπτυξης της Ελλάδας

Επισήμανε ότι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα της χώρας μας είναι το εξαιρετικό ανθρώπινο κεφάλαιο.

Τόνισε ότι η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού στη χώρα είναι "second to none" (δεν έχει όμοιό της), εφόσον διοχετεύεται σωστά στους κατάλληλους τομείς.

Ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει μια επιχειρηματική κουλτούρα, παρόμοια με άλλες νότιες ευρωπαϊκές αγορές, όπου υπάρχει επιχειρηματικό πάθος.

Τόνισε ότι το βασικό για τη χώρα μας είναι να διασφαλίσει τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας της.

Επαίνεσε την Ελλάδα για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας και της θέσης της στην παγκόσμια σκηνή με κύρος και αποφασιστικότητα.

Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει κερδίσει το στοίχημα ως μια σταθερή αγορά, με σταθερό νόμισμα, σταθερή κυβέρνηση και σταθερές, συνεπείς πολιτικές, όχι απρόβλεπτες.

Τόνισε ότι το επόμενο βήμα είναι να παραμείνουμε σταθεροί στην πορεία για τη βιώσιμη ανάπτυξη και να συνεχίσουμε να έχουμε το θάρρος της πεποίθησης, το θάρρος να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις.

Τόνισε τη σημασία του κοινωνικού αποτυπώματος που αφήνει η χώρα και η κυβέρνηση, το οποίο πρέπει να παραμείνει στην κορυφή της ατζέντας.

Διδάγματα από τον αθλητισμό για τις επιχειρήσεις

Ο Νίκος Σταθόπουλος υπογράμμισε ότι ένας λόγος που του αρέσει ο αθλητισμός είναι επειδή προκαλεί πάθος και ενέργεια, δύο κρίσιμα συστατικά τόσο στη ζωή όσο και στις επιχειρήσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Χωρίς πάθος δεν έχεις ενέργεια, και χωρίς ενέργεια δεν έχεις τίποτα».

Τόνισε τη σημασία της ομαδικής εργασίας, λέγοντας: «Ακόμη και ο χώρος των επενδύσεων είναι ομαδικό άθλημα. Δεν έχω το μονοπώλιο της καλής κρίσης. Ειλικρινά, δεν νομίζω ότι κανένα άτομο το έχει, μεμονωμένα».

Αναφέρθηκε στην πειθαρχία και τη δέσμευση που απαιτούνται τόσο στον αθλητισμό όσο και στον επιχειρηματικό κόσμο, επισημαίνοντας ότι: «Δεν μπορείς να είσαι ένας τεμπέλης αθλητής».

Έδωσε έμφαση στην ανθεκτικότητα και την προσαρμοστικότητα, λέγοντας: «Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω μάθει πολλά από τις επιτυχίες μου στη ζωή. Όλα όσα έχω μάθει προέρχονται από τις αποτυχίες μου. Και νομίζω ότι η ταχύτητα και ο τρόπος με τον οποίο ανακάμπτεις από μια αποτυχία σου δίνει απίστευτα διδάγματα».

Υπογράμμισε τη σημασία της ηγεσίας: «Πρέπει να παρακινείς τους ανθρώπους σου. Πρέπει να τους ωθείς να βγουν στο γήπεδο και να κερδίσουν. Αυτό κάνουμε κάθε μέρα. Αυτό προσπαθώ να κάνω με τις ομάδες μου».