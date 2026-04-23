Mythos x Bloody Hawk: Όταν η αυθεντικότητα γίνεται συλλεκτική

Ο Mythos συναντά τον Bloody Hawk σε μια αυθεντική συνεργασία που αποτυπώνεται σε μια νέα Limited Edition συλλεκτική σειρά συσκευασιών. Πρόκειται για μια σύμπραξη που εκφράζει μια κοινή φιλοσοφία δημιουργίας και εξέλιξης, έχοντας ως στόχο να εμπνεύσει το κοινό να καταφέρει να κάνει «τον Μύθο του να συμβεί».

Η συνεργασία αυτή δεν ακολουθεί τάσεις, αλλά γεννιέται οργανικά από τη συνάντηση δύο κόσμων που μοιράζονται τις ίδιες αξίες: την ειλικρίνεια, την ένταση και τη δύναμη της προσωπικής έκφρασης. Ο Mythos και ο Bloody Hawk μιλούν την ίδια γλώσσα, αυτή του αληθινού «τώρα». Μια σύμπραξη που χτίζει βαθύ συναίσθημα, καθώς συνδέεται οργανικά με μια νεανική και εκφραστική κουλτούρα, φέρνοντας τον Mythos σε άμεση επαφή με τη μουσική του σήμερα και τη σύγχρονη πραγματικότητα, με τρόπο αυθεντικό και ξεκάθαρο.

Η Limited Edition σειρά ξεχωρίζει μέσα από έναν σχεδιασμό που παντρεύει διαφορετικές αισθητικές κατευθύνσεις. Με graffiti λογική, τους χαρακτηριστικούς πράσινους χρωματισμούς του Mythos και έντονες μεταλλικές επιφάνειες, η συσκευασία αποτυπώνει την αυθεντική και «ωμή» φύση της συνεργασίας. Το αποτέλεσμα είναι ένα προϊόν με ξεκάθαρη ταυτότητα, που ξεφεύγει από τις συνηθισμένες τάσεις και μιλά με ειλικρίνεια στο κοινό του.

Η ενέργεια αυτή αποτελεί τη φυσική συνέχεια της σχέσης που ξεκίνησε με την ταινία «ΕΜΕΙΣ», μεταφέροντας τη σύνδεση brand και καλλιτέχνη από τη μεγάλη οθόνη στην καθημερινότητα. Μέσα από αυτή την έμπρακτη στήριξη, ο Mythos στοχεύει στη δημιουργία ενός πολιτισμικού αποτυπώματος, όπως ακριβώς ένα τραγούδι ή μια εμπειρία που δεν επαναλαμβάνεται ποτέ με τον ίδιο τρόπο.

Παράλληλα, η εμπειρία περνά στα χέρια των fans μέσα από τον διαγωνισμό “Scan & Win”. Σκανάροντας τη συλλεκτική συσκευασία, το κοινό έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει συλλεκτικά δώρα, καθώς και ένα limited edition item που επισφραγίζει αυτή τη μοναδική συνεργασία.

Με αυτή την ενέργεια, ο Mythos δηλώνει παρών τη σωστή στιγμή, με τους σωστούς ανθρώπους.

Γιατί… Παντού Υπάρχει ένας Mythos!