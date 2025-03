Τη μια συμφωνία μετά την άλλη ανακοινώνει η AKTOR Group, σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που ανακοίνωσε από τα τέλη Οκτωβρίου της προηγούμενης χρονιάς ότι θα επικεντρωθεί μέσα από ένα θηριώδες πρόγραμμα επενδύσεων που αρχικά φθάνει τα 2 δισ. ευρώ και εκτείνεται έως το 2030.

Η διοίκηση της AKTOR Group, αυτή τη στιγμή βρίσκεται έως τα τέλη Απριλίου σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, διενεργώντας due diligence, έχει δρομολογήσει τη διαδικασία για την ολοκλήρωση εξαγοράς από την Prodea ενός χαρτοφυλακίου ακινήτων αξίας 600 εκατ. ευρώ και παράλληλα, ανακοινώνει συμφωνίες σε ΑΠΕ, ενώ χτίζει και τον κλάδο του Facility Management.

Η διοίκηση υπηρετεί απαρέγκλιτα τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί και παραμένει πιστή στο στόχο, που ανακοινώθηκαν δια στόματος του ισχυρού άνδρα του Ομίλου Αλέξανδρου Εξάρχου, για το «χτίσιμο» ενός ομίλου διαφοροποιημένου ως προς τις δραστηριότητές του αλλά και σε σχέση με το μίγμα της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDΑ), που θα λειτουργεί ως Holding με 5 διακριτές θυγατρικές – επιχειρηματικές οντότητες (Κατασκευή, ΑΠΕ, Ακίνητα, Διαχείριση Εγκαταστάσεων και Συμμετοχές – Παραχωρήσεις/ΣΔΙΤ) και υπό την «ομπρέλα» του, που θα στηρίζουν το αμιγώς τεχνικό αντικείμενο και σε περιόδους που αυτό απαιτείται (στα πρότυπα ξένων ομίλων όπως π.χ. Vinci, Accιοna, We Build κ.α.), με επενδυτικό πλάνο 2 δισ. ευρώ υποστηριζόμενο και από ίδιες «φρέσκες» δυνάμεις περίπου 200 εκατ. ευρώ , με κύκλο εργασιών 3,2 δισ. και EBITDA 430 εκατ. ευρώ.

Η νέα στρατηγική επανατοποθέτηση του ομίλου στηρίζεται σε 4 κεντρικούς άξονες: Τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, την διαφοροποίηση του μείγματος εσόδων, την παραγωγή ισχυρών και σταθερών κερδών και τη διανομή μερίσματος στους μετόχους.

O Όμιλος Εταιρειών AKTOR όπως έχει ανακοινωθεί στοχεύει στη διεύρυνση του επιχειρηματικού του αντικείμενου, διατηρώντας τις κατασκευές ως κεντρικό πυλώνα των δραστηριοτήτων του και θα επενδύσει στους πιο δυναμικούς - και συναφείς με την κατασκευή - κλάδους της οικονομίας, με στόχο την διαφοροποίηση του μείγματος των προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κερδών (EBITDA), την ισχυροποίηση των καθαρών κερδών του, τη διαμόρφωση ενός πιο σταθερού και δυνατού οικονομικού προφίλ και τη δημιουργία μετοχικής αξίας.

Το πετράδι των Παραχωρήσεων

Όπως αναφέρθηκε μέσω της AKTOR ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ επιχειρείται η εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις από την Ελλάκτωρ που πρακτικά αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο παίκτη στις Παραχωρήσεις. Η AKTOR Συμμετοχές ξεκινά με ισχυρά θεμέλια στην κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση έργων παραχώρησης και ΣΔΙΤ, με την διοίκηση να σημειώνει από την πρώτη στιγμή ότι εξετάζει την εξαγορά υφιστάμενων λειτουργικών έργων παραχωρήσεων ή εταιριών που έχουν συμμετοχές σε έργα παραχωρήσεων.

Επίσης, έχει στόχο την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων και στη Ρουμανία - όταν το κράτος επιλέξει τη χρήση αυτού του μοντέλου κατασκευής και χρηματοδότησης υποδομών. Η εταιρεία θα συγκροτήσει χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων με ορίζοντα ωρίμανσης το 2028 και στόχο να επιτύχει EBITDA της τάξης των 40 εκατ. το 2030, με το ποσοστό συνεισφοράς στο EBITDA του Ομίλου AKTOR να φτάνει το 9% την ίδια περίοδο.

«Μπάσιμο» στο Facility Managmenmt

Στο πλαίσιο των ανωτέρω χθες ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση της εξαγοράς ποσοστού 55% πέντε εταιρειών που ανήκουν στον όμιλο «Oceanic Group of Companies» από τη θυγατρική της AKTOR την AΚΤΩΡ FACILITY.

Το τίμημα ανήλθε συνολικά σε 7,7 εκ. €, με δικαίωμα αγοράς και του υπόλοιπου 45% έναντι τριετίας έναντι ποσού 6,3 εκ. ευρώ.

Η συμφωνία με βάση σχετική ανακοίνωση αφορά στην εξαγορά μετοχών που αντιστοιχούν στο 55% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου πέντε εταιρειών που ανήκουν στον Όμιλο Oceanic Group of Companies (ο «Όμιλος Oceanic») και συγκεκριμένα των εταιρειών α) «OCEANIC Security Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Ανώνυμη Εταιρεία», β) «OCEANIC Sοlution Ανώνυμη Εταιρείας Παροχής Υπηρεσιών – Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας» γ) «OCEANIC Safety Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Ανώνυμη Εταιρεία» δ) «OCEANIC Protection and Services Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Ανώνυμη Εταιρεία» και ε) της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «BLUE SPOON Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» (οι «Εταιρείες τουΟμίλου Oceanic»), έναντι συνολικού τιμήματος 7,7 εκ. €, με δικαίωμα προαίρεσης για την απόκτηση από τους λοιπούς παραμένοντες μετόχους του υπόλοιπου 45% του μετοχικού κεφαλαίου των Εταιρειών του Ομίλου Oceanic σε βάθος τριετίας από την υπογραφή έναντι ποσού 6,3 εκ. ευρώ.

Στην ως άνω συμφωνία αντιστοίχως, προβλέπεται και δικαίωμα προαίρεσης των παραμενόντων μετόχων και πωλητών για τη μεταβίβαση στην Αγοράστρια των υπολοίπων μετοχών που θα κατέχουν (put option) στην ίδια αποτίμηση.

Επιδίωξη της εταιρείας είναι να γίνει ένα one stop shop, που θα καλύπτει όλες τις ενδοοµιλικές ανάγκες και θα «ξεκλειδώσει» την πρόσβαση σε μεγαλύτερους τομείς της αγοράς. Στόχος είναι να επιτύχει EBITDA ύψους 12 εκατ. το 2025 και 25 εκατ. το 2030, αντίστοιχα. Το ποσοστό συνεισφοράς στο EBITDA του Ομίλου AKTOR θα ανέρχεται σε 6% το 2030. Οι επενδύσεις για τις άμεσες εξαγορές θα ανέλθουν σε 21 εκατ. και θα προέλθουν από λειτουργικές ροές.

Οι Εταιρείες του Ομίλου Oceanic οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και διαχείρισης εγκαταστάσεων και στις οποίες απασχολούνται συνολικά περίπου 1.100 εργαζόμενοι, πραγματοποίησαν αθροιστικά κατά το έτος 2024 κύκλο εργασιών ο οποίος ανήλθε περίπου σε 24 εκ €, το EBITDA του Ομίλου OCEANIC ανήλθε για το έτος 2024 περίπου σε 3,5 εκ € και στόχος για το έτος 2025 είναι να υπερβεί τα 3,8 εκ €.

Το deal με την Prodea

Προ ημερών δε εγκρίθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της Μιλόρα από τον Όμιλο Aktor.

Ουσιαστικά πρόκειται για το όχημα στο οποίο θα αμεταβιβαστούν τα ακίνητα που εξαγοράζονται από την Prodea. Πιο συγκεκριμένα όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, « Το αντικείμενο δραστηριότητας της μεταβιβαζόμενης εταιρείας ΜΙΛΟΡΑ είναι οι επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία και, συγκεκριμένα, στην απόκτηση, ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση χαρτοφυλακίου ακινήτων.

Οι σχετικές αγορές που αφορούν την υπό κρίση συναλλαγή είναι η ευρύτερη αγορά παροχής κτηματομεσιτικών υπηρεσιών (real estate), η υπό-αγορά απόκτησης και εκμετάλλευσης ακινήτων μέσω ενεργειών εκμίσθωσής τους (real estate rental), η υπό-αγορά ανάπτυξης ακινήτων, η ευρύτερη αγορά των κατασκευών ( κυρίως ιδιωτικών έργων) για εμπορική χρήση και τέλος η αγορά παροχής υπηρεσιών facility management με την γεωγραφική διάσταση των ως άνω αγορών να είναι η ελληνική επικράτεια.

Συγκεκριμένα για την AKTOR ΑΚΙΝΗΤΑ, προχωρεί σε εξαγορά χαρτοφυλακίου 56 ακινήτων (τα οποία αποφέρουν ετήσιο εισόδημα από μισθώματα περίπου 41,5 εκατ. ευρώ), ύψους 582 εκατ. από την Prodea σε Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρο και Βουλγαρία, το οποίο θα μετασχηματίσει σε σύγχρονη πλατφόρμα Real Estate, αξιοποιώντας τις ομιλικές συνέργειες για την ανακαίνιση, τη λειτουργία και την ανάπτυξη ακινήτων.

Ο στόχος για το EBITDA είναι να φτάσει το 2025 τα 40 εκατ. και το 2030 τα 55 εκατ. αντίστοιχα. Τα κεφάλαια για την επένδυση των 582 εκατ. θα προέλθουν κατά 75% από non-recourse Bank Debt, κατά 15% από non-recourse Sub Debt και κατά 10% από ίδια κεφάλαια. Η συνεισφορά της εταιρείας στα EBITDA του Ομίλου θα ανέλθει το 2030 σε 13%.

Η συμφωνία για τις ΑΠΕ

Είχε προηγηθεί η σύναψη συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας με την εταιρεία Greenline, ενεργειακό βραχίονα του Ομίλου Agrogroup, εξαγοράζοντας το 51% της θυγατρικής της Sunforce One με στόχο την ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), στο πλαίσιο του εταιρικού μετασχηματισμού του και του σχεδιασμού για την ενίσχυση του κλάδου ΑΠΕ και τη δημιουργία νέων πηγών επαναλαμβανόμενων εσόδων.



Συγκεκριμένα, ο Όμιλος AKTOR, μέσω της θυγατρικής του AKTOR ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, εξαγόρασε από την Greenline του Ομίλου Agrogroup (συμφερόντων της οικογένειας Κωνσταντίνου Μητσιολίδη και της οικογένειας Μποζατζίδη), το 51% της εταιρείας Sunforce One, η οποία διαθέτει εν λειτουργία ή προς λειτουργία, 42 φωτοβολταϊκά πάρκα, συνολικής ισχύος 37 MW, σε Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Πιερία και Χαλκιδική, με μακροχρόνιες συμβάσεις πώλησης ενέργειας με τον ΔΑΠΕΕΠ. Παράλληλα, στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Sunforce One θα προχωρήσει την στρατηγική επέκτασης με την ανάπτυξη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία έργων ΑΠΕ συνολικής ισχύος τουλάχιστον 200 MW, στην Ελλάδα.

Ο Όμιλος AKTOR θα προχωρήσει συνολικά σε επενδύσεις ύψους 1,4 δισ. ευρώ για έργα ΑΠΕ ισχύος 1.300 MW, έως το τέλος του 2027, μέσα από την υλοποίηση υφιστάμενων συμφωνιών για εξαγορά και κατασκευή έργων ΑΠΕ αθροιστικής ισχύος 912 MW, καθώς και από την εξαγορά περαιτέρω χαρτοφυλακίου ΑΠΕ, συνολικής ισχύος 390 MW, που είναι υπό διερεύνηση σήμερα.

Επιπλέον, με ορίζοντα υλοποίησης μετά το 2028, η εταιρεία θα ωριμάσει υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο ενεργειακών έργων ισχύος 1.300 MW, καθώς και επιπρόσθετο χαρτοφυλάκιο 1.500 MW που θα αφορά αποθήκευση ενέργειας μέσα από αντλησιοταμίευση. Στόχος του Ομίλου είναι έως το 2030 το 30% των προ τόκων φόρων και αποσβέσεών κερδών του (EBITDA) να προέρχεται από έργα ΑΠΕ.