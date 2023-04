Microsoft: Η ΕΕ πιο ελκυστική μετά το Brexit - Αντιδράσεις μετά το βρετανικό «μπλόκο» στη συμφωνία με την Activision

Η Microsoft επέκρινε έντονα τη Βρετανία και την Αρχή Ανταγωνισμού και Αγορών (CMA) για την απόφαση της βρετανικής ρυθμιστικής αρχής να μπλοκάρει την Τετάρτη την εξαγορά της εταιρείας παιχνιδιών, Activision Blizzard, από τον αμερικανικό τεχνολογικό κολοσσό, τινάζοντας στον αέρα συμφωνία ύψους 69 δισ. δολ.

Απαντώντας το πρωί της Πέμπτης, η Microsoft ανακοίνωσε ότι η κίνηση της CMA κάνει την ΕΕ να μοιάζει πιο ελκυστική για τους ανθρώπους που θέλουν να ξεκινήσουν επιχειρήσεις.

Ο Μπραντ Σμιθ, πρόεδρος της Microsoft, δήλωσε σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του BBC «είμαστε φυσικά απογοητευμένοι από την απόφαση της CMA», ενώ πρόσθεσε ότι «πρόκειται για μία κακή απόφαση συνολικά για τη Βρετανία».

Η Activision Blizzard σχολίασε από την πλευρά της ότι η απόφαση κάνει τη Βρετανία να μοιάζει «κλειστή» απέναντι στις επιχειρήσεις.

Αντίθετα, η CMA υποστήριξε ότι η συμφωνία θα ήταν επιβλαβής για τον υγιή ανταγωνισμό στην εκκολαπτόμενη αγορά του cloud gaming.

Ο Σμιθ επέμεινε στην έντονη κριτική ως προς την προσέγγιση της Βρετανίας, συγκρίνοντας την απόφαση με αντίστοιχες των ρυθμιστικών αρχών της ΕΕ, οι οποίες επίσης εξετάζουν την προτεινόμενη εξαγορά.

We’ve prevented @Microsoft from purchasing @Activision over concerns the deal would damage competition in the #CloudGaming market, leading to less innovation and choice for UK #gamers. ☁️https://t.co/SdXt1rYAkZ pic.twitter.com/prWcDI7Evt