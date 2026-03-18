Το μέλλον της διαμεσολάβησης: μεσίτης, ασφαλιστής ή ψηφιακή πλατφόρμα;

Υβριδικό θα είναι το νέο πρόσωπο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Στην άποψη αυτή φαίνεται να συναινούν τόσο η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) όσο και οι μεσίτες- ασφαλιστές.

Θα συνδυάζει, δηλαδή, την εξειδικευμένη συμβουλευτική των ανθρώπων (μεσίτες/ασφαλιστές) με την ευκολία των ψηφιακών πλατφορμών. Με βάση αυτό το σκεπτικό οι διαμεσολαβητές θα προσαρμόζονται, αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία για να προσφέρουν πιο προσωποποιημένες λύσεις.

Σύμφωνα με τις βασικές τάσεις του υβριδικού μοντέλου, ο άνθρωπος παραμένει αναγκαίος για σύνθετες καλύψεις, ενώ οι πλατφόρμες αναλαμβάνουν απλές, τυποποιημένες εργασίες. Σε ό,τι αφορά την γενικότερη έννοια του ψηφιακού μετασχηματισμού, όλοι οι φορείς διαπιστώνουν την ανάγκη για επιτάχυνση της ψηφιοποίησης στον κλάδο, καθώς η καθυστέρηση προσαρμογής αποτελεί πρόκληση.

Ο παράγων που θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο είιναι αυτός του ανταγωνισμού. Άλλωστε, η μάχη των προμηθειών αλλά και η ανάγκη για προσαρμογή στις νέες συνθήκες είναι κρίσιμες.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι ο ρόλος του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή δεν εκλείπει, αλλά μετασχηματίζεται, αξιοποιώντας την τεχνολογία για να προσφέρει προστιθέμενη αξία στους πελάτες.

Τα τελευταία δύο χρόνια έχει γίνει ένα τεράστιο άλμα στο κομμάτι hybrid.

Στην ουσία αυτό που κάποτε ονομαζόταν e–learning και deep learning έχει γίνει πραγματικότητα.Στόχος είναι η εστίαση στην εμπειρία του πελάτη και στο after sales service.

Βέβαια, η ασφαλιστική αγορά έχει εφαρμόσει πολυκαναλικές λύσεις εδώ και δέκα χρόνια, η χρήση των οποίων κορυφώθηκε στην την εποχή της πανδημίας και των περιορισμών.

Πώς προχωρά ο ψηφιακός μετασχηματισμός στον ασφαλιστικό κλάδο

Βασικό χαρακτηριστικό των λύσεων αυτών είναι η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού των ασφαλιστικών εταιρειών και των καναλιών τους.

Οι νέες πολιτικές marketing και οι ψηφιακές εφαρμογές που υιοθετήθηκαν για να καταστήσουν την εξυπηρέτηση των καταναλωτών - ασφαλισμένων ευκολότερη και γρηγορότερη, αλλά και ο εκσυγχρονισμός των ασφαλιστικών πακέτων με σύγχρονες επιλογές ωφελούν τον κλάδο.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ασφαλιστικής αγοράς έφερε πολλές καινοτομίες και λύσεις που εξοικονομούν χρόνο, προσελκύουν με ιδιαίτερους τρόπους το κοινό, το εκπαιδεύουν και προσφέρουνασφάλεια και ευελιξία σε όλα τα επίπεδα: λειτουργία και πρόσβαση 24/7, επιτάχυνση της διαδικασίας αποζημιώσεων, online έκδοση/παραλαβή εγγράφων και εξόφληση, ψηφιακή υπογραφή κ.α.

Σε πολλές από τις εφαρμογές που έχουν αναπτύξει οι ασφαλιστικές εταιρείες αξιοποιούνται υβριδικά μοντέλα εξυπηρέτησης, τα οποία είναι τόσο στη διάθεση του πελάτη όσο και του ασφαλιστή.

Υπάρχουν πολλές εφαρμογές, συστήματα και e-εργαλεία, ακόμη και chatbots, που αξιοποιούν την τεχνολογία RPA (Robotic Process Automation).

Ακόμη, οι ασφαλιστικές εταιρείες βρίσκονται στη διαδικασία εξέτασης και των εφαρμογών πάνω σε ηλεκτρονικές συσκευές wearables, όπως τα smart watches, που παρακολουθούν την υγεία και δίνουν συμβουλές.

Στο πλάνο μπαίνουν και οι προνομιακές τιμές όταν ο ασφαλιζόμενος κλείσει ένα συμβόλαιο online.

Στις online πλατφόρμες, έχουν ενσωματωθεί λειτουργίες anti-fraud, προγράμματα επιβράβευσης, δυνατότητα για τηλεσυνεδρίες, ιατρική συμβουλευτική, επικοινωνία με βιντεοκλήση.

Σε ό,τι αφορά τους ασφαλιστές υπάρχει δυνατότητα για online διαχείριση πελατολογίου, εμφάνιση στατιστικών με ψηφιακή επεξεργασία δεδομένων, καθώς και εμφάνιση διασταυρούμενων πωλήσεων, σύμφωνα με τα δεδομένα που επικοινώνησαν οι ασφαλιστικές εταιρείες στο Liberal.gr.

Ειδικά για το κομμάτι των ασφαλειών αυτοκινήτων και ζημιών προσφέρεται η δυνατότητα ψηφιακής διαχείρισης εντολών πραγματογνωμοσύνης, real-time απεικόνιση χαρτοφυλακίων συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, ακόμη και λύσεις BNPL (Buy Now, Pay Later).

Η διάδοση της χρήσης των μέσων κοινωνικής ειδικά στο νεανικό κοινό έχει δώσει στις ασφαλιστικές εταιρείες τη δυνατότητα να το προσεγγίσουν αξιοποιώντας τις δυνατότητες που τους παρέχουν.

Οι περισσότερες, ασφαλιστικές εταιρείες έχουν λάβει το μήνυμα και πραγματοποιούν ήδη ψηφιακό μετασχηματισμό με στόχο τον εκσυγχρονισμό τους. Μάλιστα, ανέπτυξαν άμεσα υποδομές στήριξης της τηλεργασίας, ενίσχυσαν σημαντικά την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, ψηφιοποίησαν, και άλλαξαν και αυτοματοποίησαν πολλές διαδικασίες.

Εξελίξεις υπάρχουν και στα ασφαλιστικά προγράμματα κατοικίας. Πρόκειται για προγράμματα ευέλικτα, ειδικά σχεδιασμένα για ενοικιαστές, ιδιοκτήτες και όσους έχουν πάρει στεγαστικό δάνειο.

Επίσης, απ’ ό,τι φαίνεται, οι εταιρείες δεν έχουν αξιοποιήσει στον βαθμό που θα έπρεπε ψηφιακά εργαλεία που εστιάζουν στην πρόληψη και θα μπορούσαν να ωφελήσουν πολλαπλά τις ίδιες και τους ασφαλισμένους τους, δημιουργώντας, μεταξύ άλλων, μεγαλύτερα περιθώρια ανάπτυξης.

Πάντως δεν είναι λίγοι εκείνοι που βλέπουν το υβριδικό μοντέλο ως μεταβατικό στάδιο.

Αρκετοί αναλυτές της ασφαλιστικής αγοράς βλέπουν το υβριδικό μοντέλο να λειτουργεί ως γέφυρα. Δηλαδή ως ένα τρόπο προσαρμογής των παραδοσιακών διαμεσολαβητών και ασφαλιστών στην νέα, ψηφιακή εποχή. Είναι ένα απαραίτητο ενδιάμεσο στάδιο, λέγουν, αλλά όχι ο τελικός προορισμός.

Μακροπρόθεσμα, οι services πλατφόρμες θα εξελιχθούν σε πλήρως αυτοματοποιημένα οικοσυστήματα, θα προβλέπουν τις ανάγκες των πελατών και θα προσφέρουν εξατομικευμένες λύσεις σε πραγματικό χρόνο.

Οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις θα χρησιμοποιήσουν αυτή την υβριδική περίοδο για να προετοιμαστούν για το πλήρως ψηφιακό μέλλον. Θα αξιοποιήσουν την τεχνολογία για να χτίσουν ισχυρές βάσεις δεδομένων και να αναπτύξουν προηγμένα συστήματα AI, ενώ παράλληλα θα διατηρούν τις σχέσεις με τους πελάτες τους.

Το μέλλον του service agent businesses είναι αναπόφευκτα ψηφιακό, αλλά ο δρόμος έχει ενα καλά σχεδιασμένο υβριδικό μοντέλο.