«Απογειώνονται» οι επιδόσεις της Interamerican και στην Κυκλική Οικονομία με το Just Go Zero της Polygreen

Στην επιχειρηματική κοινότητα είναι γνωστό ότι η Interamerican είναι μία εταιρεία με μακρά παράδοση στον τομέα της εταιρικής υπευθυνότητας και διακυβέρνησης. Πολύ πρόσφατα μάλιστα προχώρησε στο σχεδιασμό της νέας στρατηγικής της για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με τέτοιο τρόπο που να αποτελεί την καρδιά της επιχειρηματικής δράσης της.

Η κλιματική κρίση βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της νέας στρατηγικής της εταιρείας καθώς, πέρα από το γεγονός ότι συνδέεται άμεσα με τη δραστηριότητά της ως ασφαλιστική εταιρεία, επηρεάζει τις ζωές και την ευημερία των εργαζομένων, των συνεργατών, των πελάτων της αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας.

Για τον λόγο αυτό έχει αναπύξει ένα πλάνο πρωτοβουλιών και ενεργειών για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, μείωσης του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και εφαρμογής αρχών κυκλικής οικονομίας. Μία από αυτές είναι και η συμμετοχή της εταιρείας στο πρόγραμμα “Just Go Zero”, της Polygreen, το πρώτο κίνημα Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, Interamerican και Polygreen εχουν καταφερει μέσα σε λίγους μήνες να δημιουργήσουν μια νέα περιβαλλοντική αντίληψη στην εταιρική καθημερινότητα και να αλλάξουν την κουλτούρα και τη φιλοσοφία της Interamerican και των ανθρώπων της.

Η συνεργασία εγκαινιάστηκε τον περασμένο Ιούνιο όπου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, εργαζόμενοι των δύο εταιρειών πραγματοποίησαν εκπαιδευτική εθελοντική δράση συμβολικού καθαρισμού σε έναν από τους ομορφότερους λόφους της Αθήνας, τον λόφο Φιλοπάππου στον οποίο συμμετείχαν εκτός των εργαζομένων, συνεργάτες και φίλοι της εταιρίας. Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία, με τον καθαρισμό της περιοχής, να δώσουν την ευκαιρία στα συλλεχθέντα υλικά να αποκτήσουν μια δεύτερη ζωή μέσω της σωστής διαδικασίας διαχωρισμού τους εφαρμόζοντας αρχές κυκλικής οικονομίας.

Λίγους μήνες αργότερα, με στόχο την ευαισθητοποίησητν εργαζομένων στην υιοθέτηση τέτοιων πρακτικών οργανώθηκαν δύο δράσεις στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας Interamerican.

Η πρώτη δράση που αφορά τη συλλογή ρούχων «Ώρα Προσφοράς για ό,τι δεν Φοράς» υλοποιήθηκε την περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2022: Στο πλαίσιό της, ειδικά σχεδιασμένοι κάδοι ρούχων και παπουτσιών τοποθετήθηκαν σε κεντρικά σημείά των κεντρικών γραφείων της εταιρείας, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους εργαζομένους να τοποθετήσουν ρούχα, δερμάτινα και υφασμάτινα αξεσουάρ και παπούτσια που δεν χρησιμοποιούνται πια με μόνη προϋπόθεση να είναι καθαρά και σε καλή κατάσταση. Από την πλευρά της, η Polygreen, με την πολύπλευρη εμπειρία της στη διαχείριση, ανέλαβε τη συλλογή και μεταφορά τους σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Συνολικά συγκεντρώθηκαν 162 κιλά ρούχα και 8 κιλά παπούτσια. Η υπόλοιπη ποσότητα ιματισμού και υπόδησης θα παραμείνει στον κύκλο της οικονομίας ως second hand και θα αξιοποιηθεί ως πρώτη ύλη στην επιπλοποιία, στην αυτοκινητοβιομηχανία και στον κατασκευαστικό κλάδο.

Η δεύτερη δράση που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2023, περιλαμβάνει την ανακύκλωση χαρτιού, πλαστικού και αλουμινίου με διαδικασίες “tailored” για ένα εταιρικό αρχηγείο. Η Polygreen σχεδίασε όλο το σύστημα της ανακύκλωσης ώστε να είναι κατάλληλη για τους χώρους του κεντρικού κτηρίου της Interamerican, η οποία διευκολύνει τους εργαζόμενους να απορρίπτουν σωστά τα υλικά που δε χρειάζονται πια. Πως; Εφαρμόζοντας, απλάτην πιο σημαντική αρχή της ανακύκλωσης, τη διαλογή στην πηγή.

Ειδικότερα, η υποδομή ανακύκλωσης περιλαμβάνει Έξυπνο Σταθμό Ανακύκλωσης που καταμετρά σε πραγματικό χρόνο το βάρος των υλικών που συλλέγονται, καθώς και συμβατικούς κάδους. Στην ιδιόκτητη μονάδα επεξεργασίας της Polygreen, τα ανακυκλώσιμα υλικά γίνονται εκ νέου χρήσιμες πρώτες ύλες. Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης το Just Go Zero App, η εφαρμογή που καταμετρά το βάρος των ποσοτήτων που συλλέγονται με στόχο την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση και ο υπολογισμός του περιβαλλοντικού οφέλους από την αξιοποίηση των υλικών.

Παράλληλα, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του συστήματος ανακύκλωσης, οργανώθηκαν δύο κύκλοι εκπαιδεύσεων όπου επιστημονικό προσωπικό της Polygreen ενημέρωσαν περισσότερους από 500 εργαζόμενους που έχουν βάση τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας για την Κυκλική Οικονομία, την αναγκαιότητα της σωστής ανακύκλωσης με την κατάλληλη απόρριψη των υλικών, έτσι ώστε τίποτα να μην πηγαίνει χαμένο.

Η κυρία Χρύσα Ελευθερίου, Sustainability and Stakeholders Relations Leader, δήλωσε σχετικά: «Ως μια επιχείρηση 1.200 εργαζομένων, 2.500 συνεργατών και 1 εκατ. Πελατών, αισθανόμαστε την ευθύνη να συμβάλουμε ενεργά σε αυτή την προσπάθεια ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, αναλαμβάνοντας εστιασμένες δράσεις και πρωτοβουλίες προκειμένου να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που μάς εμπιστεύονται με τις επιλογές τους, να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και να εφαρμόσουν αρχές κυκλικής οικονομίας, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική ζωή τους. Και η Polygreen αποτελεί για την Interamerican σημαντικό συνεργάτη και συνοδοιπόρο στην προσπάθεια αυτή.»

Το... κίνημα του Just Go Zero

Το Just Go Zero είναι το πρώτο «κίνημα» κυκλικής οικονομίας, που φέρνει το επιχειρείν στο επίκεντρο της εθνικής προσπάθειας για την πράσινη μετάβαση. Στόχος του το… μηδέν. Δηλαδή ένας εταιρικός (και ευρύτερος) κόσμος χωρίς απόβλητα. Ένας κόσμος στον οποίο τίποτα δεν είναι περιττό και τα πάντα αξιοποιούνται. Με το Just Go Zero της Polygreen, τα ρεύματα αποβλήτων διαχωρίζονται στην πηγή, συλλέγονται από χώρους γραφείων και από καταστήματα, ενώ στη συνέχεια αξιοποιούνται με στόχο να αποκτήσουν δεύτερη ζωή.

Το Just Go Zero έχει σχεδιάσει, προσαρμόζει και υλοποιεί καινοτόμες λύσεις ανακύκλωσης. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις, οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δημόσιους φορείς και καταναλωτές. Σε αυτήν την πρώτη φάση λειτουργίας της, η πλατφόρμα του Just Go Zero εφαρμόζεται σε επίπεδο business-to-business (Β2Β), σχεδιάζοντας και υλοποιώντας εξατομικευμένες λύσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης. Μέσα από τη συνεχή Έρευνα και Ανάπτυξη, το Just Go Zero θα επεκτείνεται, θα εξελίσσεται διαρκώς και θα αναπτύσσει νέες τεχνολογίες για την ανακύκλωση ειδικών ρευμάτων.

Το Just Go Zero έχει ήδη φέρει μια επανάσταση στον τρόπο που λειτουργούμε στην καθημερινότητά μας, αναπτύσσοντας μια νέα, υπεύθυνη και βιώσιμη πρακτική αξιοποίησης των υλικών που δεν μας είναι πια χρήσιμα. Είναι το πρώτο σημαντικό βήμα για μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία και καθημερινή συμπεριφορά. Απώτερος σκοπός του ένας κόσμος στον οποίο δεν θα υπάρχουν σκισμένες σακούλες αποβλήτων ούτε κάδοι στους δρόμους, παρά μόνο συλλέκτες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση.