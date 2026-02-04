Μαθητικά κόμικς στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών: Ένα διαφορετικό μάθημα οδικής συνείδησης

Μέσα σε έναν χώρο που ταυτίζεται με τη μετακίνηση, το ταξίδι και τη διαρκή ροή ανθρώπων από κάθε γωνιά του κόσμου, η οδική ασφάλεια απέκτησε έναν απροσδόκητο, αλλά ιδιαίτερα ισχυρό αφηγητή: τη μαθητική δημιουργία. Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών άνοιξε τις οθόνες του –κυριολεκτικά και συμβολικά– σε δεκάδες έργα μαθητών, μετατρέποντας το αεροδρόμιο σε πεδίο κοινωνικού διαλόγου και εκπαιδευτικής ευαισθητοποίησης.

Από τις 19 Νοεμβρίου και για εβδομάδες, επιβάτες και επισκέπτες του αεροδρομίου ήρθαν σε επαφή με πρωτότυπα μαθητικά κόμικς αφιερωμένα στην οδική ασφάλεια, τα οποία προβάλλονταν σε μεγάλες ψηφιακές οθόνες LED. Η δράση ολοκλήρωσε τον κύκλο της με την παρουσίαση των πρωτότυπων έργων σε ειδική εκδήλωση στο ξενοδοχείο Sofitel, δίνοντας φυσική υπόσταση σε μια πρωτοβουλία που γεννήθηκε από τη σύμπραξη εκπαίδευσης, τέχνης και δημόσιου χώρου.

Μαθητές στον δημόσιο λόγο, όχι στο περιθώριο

Τα έργα που εκτέθηκαν προέρχονταν από τον Μαθητικό Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό Κόμικ «Με Ασφάλεια στον Προορισμό, με Φαντασία στην Τέχνη», στον οποίο συμμετείχαν μαθητές της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής. Πάνω από 1.000 μαθητές και μαθήτριες από 83 σχολικές μονάδες κατέθεσαν τη δική τους οπτική πάνω σε ένα ζήτημα που παραμένει διαχρονικά κρίσιμο για τη χώρα: την οδική συμπεριφορά και την πρόληψη των τροχαίων δυστυχημάτων.

Η επιλογή του αεροδρομίου ως χώρου φιλοξενίας δεν ήταν τυχαία. Πρόκειται για έναν διεθνή κόμβο μετακίνησης, έναν κατεξοχήν δημόσιο χώρο, όπου το μήνυμα της ασφάλειας αποκτά καθολικό χαρακτήρα. Όπως επισημάνθηκε, για πρώτη φορά μαθητικά έργα φιλοξενήθηκαν σε έναν τέτοιο χώρο, μεταφέροντας τη φωνή των νέων εκτός των ορίων της σχολικής αίθουσας.

Εκπαίδευση, τέχνη και εταιρική ευθύνη

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο ευρύτερο αποτύπωμα κοινωνικής ευθύνης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, ο οποίος έχει αναπτύξει διαχρονική συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς». Αυτή τη φορά, η σύμπραξη επεκτάθηκε στον χώρο της εκπαίδευσης, μέσα από τη συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης, Ανδρέας Μαρίνος, τόνισε τη σημασία της πρωτοβουλίας, επισημαίνοντας ότι η μαθητική δημιουργία βρέθηκε στο επίκεντρο ενός διεθνούς σημείου αναφοράς, μετατρέποντας τον δημόσιο χώρο σε ζωντανό πεδίο εκπαίδευσης, τέχνης και κοινωνικής ευαισθητοποίησης. Παράλληλα, υπογράμμισε τη συμβολή των στελεχών του αεροδρομίου, και ειδικότερα της Διεύθυνσης Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ, στην υλοποίηση της δράσης.

Καθοριστικός υπήρξε και ο ρόλος των εκπαιδευτικών που πλαισίωσαν επιστημονικά και οργανωτικά τον διαγωνισμό, με ιδιαίτερη αναφορά στη Σύμβουλο Εικαστικών Χαραλαμπία Χάσουλα και την καθηγήτρια Πληροφορικής Γεωργία Μενούνου, η οποία ανέλαβε και τον συντονισμό της τελικής εκδήλωσης.

Θεσμική παρουσία και πολιτικό μήνυμα

Η έκθεση των πρωτότυπων έργων στο Sofitel πλαισιώθηκε από ισχυρή θεσμική παρουσία, γεγονός που ανέδειξε το πολιτικό και κοινωνικό βάρος της πρωτοβουλίας. Παρόντες ήταν εκπρόσωποι της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορέων οδικής ασφάλειας, οι οποίοι εξήραν τη σημασία της καλλιέργειας οδικής συνείδησης από μικρή ηλικία.

Μεταξύ άλλων, στην εκδήλωση παρέστη ο τέως Υφυπουργός Μεταφορών και Βουλευτής Ανατολικής Αττικής Βασίλης Οικονόμου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι από δήμους της Ανατολικής Αττικής. Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης εκπρόσωποι του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» και της Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α. Ρόδου, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στη διαμόρφωση ασφαλέστερων δρόμων.

Ένας διαγωνισμός με διάρκεια και αποτύπωμα

Η ιδέα του διαγωνισμού προτάθηκε από τον ίδιο τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και βρήκε άμεση ανταπόκριση τόσο από τους Συμβούλους Εκπαίδευσης όσο και από τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων. Από την πρώτη στιγμή, η πρωτοβουλία υποστηρίχθηκε ενεργά και από τον τότε Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Βασίλη Οικονόμου.

Η κορύφωση του διαγωνισμού πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2025 με την τελετή απονομής των βραβείων, σε μια εκδήλωση υψηλού συμβολισμού, παρουσία κορυφαίων θεσμικών εκπροσώπων. Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε, η πραγματική αξία της δράσης δεν εξαντλήθηκε στην απονομή, αλλά συνεχίστηκε στον χρόνο, μέσα από τη δημόσια προβολή των έργων και τη συνάντησή τους με χιλιάδες πολίτες.