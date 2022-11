Μασκ: Εξουσία στο λαό, «Μπλε» με 8 δολάρια το μήνα!

Τα επόμενα σχέδιά του σχετικά με τη συνδρομή στο Twitter αποκαλύπτει σταδιακά ο Ίλον Μασκ με αναρτήσεις του και συγκεκριμένα αυτή τη φορά έκανε αναφορά στην «πιστοποίηση» που δίνεται στους χρήστες με το σχετικό μπλε σηματάκι.

Ο νέος ιδιοκτήτης του twitter χαρακτήρισε το προηγούμενο σύστημα... ανοησία. Και συμπλήρωσε: Εξουσία στο λαό! Μπλε για 8 δολάρια ανά μήνα.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.



Power to the people! Blue for $8/month.