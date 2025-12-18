Λιμένας Λαυρίου: Έρχονται προσφυγές στο ΣτΕ για την πώληση

Εξελίξεις αναμένονται στο μέτωπο του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου (ΟΛΛ), που ωστόσο, φαίνεται ότι θα σημάνουν για το έργο νέες καθυστερήσεις, αφού στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα φανεί αν θα προσφύγει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο ΣτΕ κατά της απόφασης της αρχής Προδικαστικών.



Ο διαγωνισμός που «τρέχει» από το Υπερταμείο, αφορά στην παραχώρηση ποσοστού 50% συν μία μετοχή της «Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε.» (ΟΛΛ).



Η ΟΛΛ Α.Ε. έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων του Λιμένα Λαυρίου μέσω σύμβασης παραχώρησης που έχει συνάψει με το ελληνικό Δημόσιο, με διάρκεια 60 ετών από την έναρξη ισχύος της (ισχύει μέχρι το 2062). Συνεπώς, ο ιδιώτης επενδυτής θα ελέγχει το λιμάνι για 36 χρόνια.



Ο διαγωνισμός βρέθηκε στο κύκλο των προσφύγων από την Κοινοπραξία OLYMPIC MARINE S.A. – CRUISE TERMINAL INVESTMENT LIMITED SARL (Όμιλος Γιώργου Προκοπίου και MSC Cruises) και την εταιρεία JET PLAN SHIPPING CO LTD (Μάριος Ηλιόπουλος) στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ).



Οι αποφάσεις της ΕΑΔΗΣΥ για τις δύο προσφυγές απέκλεισαν τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για την πρώτη εξ΄αυτών και το σχήμα στο οποίο ηγείται η ΙΝΤΕΡΚΑΤ για τη δεύτερη.



Την ερχόμενη Δευτέρα, σύμφωνα με πληροφορίες που εμπλέκονται στη διαδικασία, εκπνέει η προθεσμία για προσφυγή στο ΣτΕ, οπότε και αναμένεται η προσφυγή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Οι ίδιοι κύκλοι δεν αποκλείουν οι όποιες κινήσεις να γίνουν και πριν την εκπνοή της προθεσμίας ωστόσο, αυτό που θεωρείται σίγουρο είναι ότι η κατασκευαστική θα ασκήσει το δικαίωμα της.



Να αναφερθεί ότι στην δεύτερη φάση του διαγωνισμού είχαν καταθέσει δεσμευτικές προσφορές από πέντε επενδυτικά σχήματα, μεταξύ των οποίων ελληνικοί όμιλοι, διεθνείς κολοσσοί της κρουαζιέρας, αλλά και εταιρείες με εμπειρία στη διαχείριση μαρινών και λιμενικών υποδομών.



Ειδικότερα, πρόκειται για τα εξής επενδυτικά σχήματα (με αλφαβητική σειρά):



1. Κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – CELESTYAL

2. Κοινοπραξία ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε. – BEAUFORT SEA SHIPPING CORPORATION – NEWSPHONE HELLAS S.A.

3. Κοινοπραξία OLYMPIC MARINE S.A. – CRUISE TERMINAL INVESTMENT LIMITED SARL

4. ISRAEL SHIPYARDS INDUSTRIES LTD

5. JET PLAN SHIPPING CO LTD



Με δεδομένο ότι το Υπερταμείο, διαθέτει ήδη αρκετή εμπειρία από ανάλογους διαγωνισμούς, εκτιμάται ότι από τις προσφυγές δεν προκύπτουν ουσιαστικά ζητήματα για την έκβαση του διαγωνισμού, εκτός των λογικών καθυστερήσεων.

Επιπλέον, το Υπερταμείο έχει τη δυνατότητα να ζητήσει βελτίωση των προσφορών είτε από όλους τους συμμετέχοντες είτε από όσους έχουν καταθέσει προσφορά με διαφορά μικρότερη του 20%.



Ο λιμένας του Λαυρίου αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο λιμάνι της Αττικής και, λόγω της εγγύτητάς του με δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, το Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος αλλά και τα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφήνας, προσφέρεται ιδιαίτερα για τουριστική ανάπτυξη, με δραστηριότητες όπως η κρουαζιέρα και ο ελλιμενισμός σκαφών αναψυχής.



Ο κύκλος εργασιών του λιμανιού το 2024 ανήλθε σε 6.382.823,33 ευρώ, αυξημένος κατά 6,29% σε σχέση με τα 6.005.240,17 ευρώ του 2023.



Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2.946.817,92 ευρώ, έναντι 2.386.220,07 ευρώ το 2023.

Τα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν σε 2.639.075,48 ευρώ, από 2.141.097,30 ευρώ την προηγούμενη χρήση.