Lenovo: Προάγει τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην εκπαίδευση με νέες συμβουλευτικές υπηρεσίες, τεχνολογίες και πόρους

Σήμερα η Lenovo™ ανακοίνωσε στη Bett UK νέες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποστήριξη των σχολείων στον στρατηγικό σχεδιασμό και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, αλλά και τους επαγγελματίες του ΙΤ να αγκαλιάσουν επιτυχημένα τον ψηφιακό μετασχηματισμό, η Lenovo ανακοίνωσε συνεργασίες που θα καταστήσουν τους τεχνολογικούς πόρους πιο προσιτούς και θα υποστηρίξουν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Η Lenovo παρουσίασε επίσης τη διαδραστική οθόνη μεγάλου μεγέθους ThinkVision S-Series interactive Large Format Display, η οποία αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην τάξη.

Η Επέκταση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού στην Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση αλλάζει ολοένα και ταχύτερα, λόγω της εξάπλωσης των ψηφιακών τεχνολογιών στις τάξεις και στους χώρους εργασίας. Οι μαθητές προετοιμάζονται για θέσεις εργασίας και σταδιοδρομίες που δεν μπορούμε καν να φανταστούμε σήμερα, καθώς οι συνδεμένες συσκευές, η τεχνητή νοημοσύνη (AI), η ρομποτική και ο αυτοματισμός, τα data analytics και άλλες τάσεις της τεχνολογίας, θα απαιτούν νέες δεξιότητες στο μέλλον. Η Lenovo υποστηρίζει τα σχολεία στο ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού τους, με στρατηγικό σχεδιασμό, επαγγελματική ανάπτυξη για καθηγητές και δασκάλους, πόρους διδασκαλίας και μάθησης, καθώς και νέες τεχνολογικές λύσεις.

Οι νέες συμβουλευτικές υπηρεσίες Lenovo Ed Tech Consulting Services δημιουργήθηκαν για να βοηθήσουν τα σχολεία να επεκτείνουν τα ψηφιακά τους οικοσυστήματα και να εφαρμόσουν καινοτόμες τεχνολογίες στην εκπαίδευση, ώστε να ετοιμάσουν τους μαθητές τους για τους εργασιακούς χώρους του αύριο. Με τις υπηρεσίες αυτές, οι πελάτες της Lenovo θα μπορούν πιο εύκολα να εντοπίσουν και να υιοθετήσουν τις κατάλληλες τεχνολογίες για να καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, αλλά και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που προκύπτουν με την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών σε τάξεις και προγράμματα σπουδών, μέσω της παροχής καινοτόμων προγραμμάτων μαθημάτων και προγραμμάτων ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων, σχεδιασμένα ειδικά για τις απαιτούμενες παιδαγωγικές αλλαγές.

Οι υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού της Lenovo θα περιλαμβάνουν την αξιολόγηση των τωρινών δυνατοτήτων ψηφιακής μάθησης, τον καθορισμό στόχων και πρωτοβουλιών και, στη συνέχεια, βοήθεια στην εφαρμογή ενός απτού, μακροπρόθεσμου σχεδίου δράσης για έξυπνο μετασχηματισμό. Καθώς η τεχνολογία αλλάζει, η Lenovo θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με ηγέτες στην εκπαίδευση, ώστε να υποστηρίζει τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και να βοηθά στην καλύτερη προετοιμασία των μαθητών που θα εργαστούν στην οικονομία της γνώσης.

Η ανάπτυξη και η υποστήριξη της καινοτομίας απαιτεί τη συνεχή ενημέρωση των εκπαιδευτικών στη βέλτιστη ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην τάξη. Η Lenovo συνεργάζεται με δύο κορυφαίους εκπαιδευτικούς συμβούλους, την Tablet Academy σε επιλεγμένες αγορές της περιοχής EMEA και την Education Elements, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι σύμβουλοι αυτοί - όλοι τους επαγγελματίες εκπαιδευτικοί - θα προσφέρουν την τεχνογνωσία που απαιτείται για να βοηθήσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της μάθησης, μέσω πιο έξυπνης τεχνολογίας. Η Tablet Academy και η Education Elements προσφέρουν στους πελάτες του Lenovo Education μια εκτενή πλατφόρμα πόρων και γνώσεων, στοχευμένες στη βελτίωση της επιτυχίας των μαθητών.

«Η Lenovo επιταχύνει το μέλλον της μάθησης αναπτύσσοντας και παρέχοντας εκπαιδευτικές λύσεις που εμπνέουν τους δασκάλους και τους μαθητές τους», δήλωσε ο Stuart King, Global Head of Education, Intelligent Devices Group, Lenovo. «Καθώς τα σχολεία θέτουν και υλοποιούν τους στόχους τους για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Lenovo’s Ed Tech Consulting Services, θα βοηθήσουν τους πελάτες μας να επεκτείνουν τα ψηφιακά τους οικοσυστήματα, να καινοτομήσουν και να εφαρμόσουν στρατηγικές που θα φέρουν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα».

Η Lenovo συμμετέχει στην πρωτοβουλία Intel® Skills for Innovation

Οι εκπαιδευτικοί σε όλο τον κόσμο αναζητούν πόρους για την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών για την αγορά εργασίας με γνώμονα την τεχνολογία. Για να υποστηρίξει αυτόν τον στόχο, η Lenovo υποστηρίζει την Πρωτοβουλία Intel® Skills for Innovation Initiative (SFI).

Το SFI βοηθά τα σχολεία να ενσωματώσουν τις δεξιότητες που θα είναι χρήσιμες στο μέλλον, όπως η υπολογιστική και η σχεδιαστική σκέψη στη διδασκαλία τους. Αξιοποιώντας την υψηλής ποιότητας τεχνολογικού περιεχομένου βιβλιοθήκη που προσφέρει, οι εκπαιδευτικοί μπορούν εύκολα να ενσωματώσουν τα μαθήματα SFI στις βασικές θεματικές ενότητες της διδακτικής ύλης.

Η πρωτοβουλία προσφέρει πόρους ανάπτυξης στους εκπαιδευτικούς για να τους βοηθήσει να προσφέρουν στους μαθητές ξεχωριστές εμπειρίες μάθησης μέσω της τεχνολογίας, αλλά και να διδάξουν ψηφιακές δεξιότητες που θα χρειαστούν οι μαθητές τους στο μέλλον. Το SFI περιλαμβάνει επίσης εργαλεία στρατηγικού σχεδιασμού, ώστε να βοηθήσει τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα να δημιουργήσουν καλύτερα περιβάλλοντα μάθησης.

Η Lenovo παρέχει στα σχολεία συσκευές που τροφοδοτούνται από Intel επεξεργαστές, από Chromebook έως workstations, που είναι απαραίτητες για τη διαδραστική συμμετοχή σε καινοτόμα μαθήματα.

«Η πρωτοβουλία Skills for Innovation της Intel βοηθά στο να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος της τεχνολογίας στην εκπαίδευση και παράλληλα, προσφέρει νέους ορίζοντες στους μαθητές, ώστε να γίνουν η γενιά που θα φέρει τις επόμενες καινοτομίες», δήλωσε ο Cigdem Ertem, GM, Education Vertical από την Intel. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που η Lenovo, ο αξιόπιστος αυτός τεχνολογικός μας συνεργάτης, συμμετέχει σε αυτήν την πρωτοβουλία που προάγει τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην εκπαίδευση και γεφυρώνει το χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων στο εργατικό δυναμικό του αύριο».

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός στο πρώτο θρανίο

Με την εισαγωγή στην διδακτική ύλη προγραμμάτων σπουδών νέας τεχνολογίας και ψηφιακού γραμματισμού, οι εκπαιδευτικοί επαναξιολογούν τον τρόπο με τον οποίο παραδίδουν μαθήματα στους μαθητές τους. Για να υποστηρίξει τον εκπαιδευτικό μετασχηματισμό και να βοηθήσει σε πιο συνεργατικά, αποτελεσματικά και ελκυστικά μαθήματα, η νέα διαδραστική οθόνη ThinkVision S-Series interactive Large Format Display (iLFD) είναι σχεδιασμένη ειδικά για εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Μια εξελιγμένη εκδοχή ενός κλασικού εργαλείου διδασκαλίας, αυτή η οθόνη διαθέτει τεχνολογία χαμηλού μπλε φωτός για την υποστήριξη της υγείας των ματιών των μαθητών και των δασκάλων, πρόκειται όμως για μια φωτεινή οθόνη με ακριβή χρωματική απόδοση που κρατά το ενδιαφέρον των μαθητών αμείωτο.

Διαθέσιμη σε δύο μεγέθη (65" και 75"), η νέα ThinkVision iLFD είναι κάτι περισσότερο από ψηφιακός πίνακας. Συμβατή με τα μικροσκοπικά ThinkCentre Tiny PC της Lenovo ή το Chromebox ThinkCentre M60q που προσαρμόζεται στην ενσωματωμένη ασύρματη υποδοχή στο πίσω μέρος της οθόνης, η οθόνη iLFD υποστηρίζει επίσης προσωπικές συσκευές. Χρησιμοποιώντας το προαιρετικό ασύρματο dongle, οι εκπαιδευτικοί μπορούν εύκολα να συνδέσουν και να συγχρονίσουν το φορητό υπολογιστή2 τους στην οθόνη, προσφέροντάς τους έτσι την ελευθερία να διδάσκουν χωρίς να χρειάζεται να μένουν κοντά στη συσκευή τους. Οι καθηγητές μπορούν να δείξουν παρουσιάσεις, websites και βίντεο ή ακόμη και να κάνουν σημειώσεις πάνω στην ίδια την οθόνη με το άγγιγμα του δακτύλου τους ή με μία γραφίδα. Οι εκπαιδευτικοί που τους αρέσει να μετακινούνται μπορούν να χρησιμοποιήσουν το tablet ή το κινητό τους τηλέφωνο για να μεταδώσουν πληροφορίες και πολυμέσα απευθείας στην οθόνη iLFD, από όπου κι αν βρίσκονται στην τάξη, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ασύρματης προβολής της iLFD, που είναι προσβάσιμη μέσω κωδικού QR.

Οι χρήστες μπορούν επίσης να αναπτύξουν την εφαρμογή iWB, τη λύση λογισμικού διαδραστικού λευκού πίνακα της Lenovo που προσφέρει διάφορα έξυπνα εργαλεία, όπως την εμφάνιση οργάνων (πυξίδα και μοιρογνωμόνιο) επί της οθόνης και τις ψηφιακές σημειώσεις, ενώ είναι το ιδανικό εργαλείο για καταγραφή ιδεών όταν η τάξη κάνει brainstorming. Σχεδιασμένη για να προάγει την προσήλωση των μαθητών, η λειτουργία split screen του λογισμικού λευκού πίνακα που διαθέτει η οθόνη iLFD, επιτρέπει σε πολλούς μαθητές να γράφουν στην οθόνη ταυτόχρονα, ενώ οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιτρέψουν την πρόσβαση στον πίνακα στις συσκευές των μαθητών3 ώστε να μπορούν να εργαστούν όλοι μαζί, χωρίς να χρειάζεται να σηκωθούν από τις θέσεις τους. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να ανοίξουν πολλαπλά παράθυρα με το περιεχόμενο που θέλουν να δείξουν, όπως ένα έγγραφο, ένα website, ή μια εικόνα, ενώ παράλληλα κρατούν σημειώσεις στον πίνακα. Στο τέλος του μαθήματος, το σύνολο του υλικού που υπάρχει στην οθόνη μπορεί να αποθηκευτεί στο cloud και να είναι διαθέσιμο σε όλους, ανά πάσα στιγμή.

Οι νέες ThinkVision S-Series iLFD είναι απλώς το πιο πρόσφατο hardware της Lenovo σχεδιασμένο ειδικά για την εκπαίδευση. Παράλληλα, η Lenovo ανακοίνωσε πρόσφατα μία νέα σειρά προτάσεων σε laptop που προσφέρουν βελτιωμένη συνδεσιμότητα και ανθεκτικότητα, δοκιμασμένα με τις νέες μεθόδους δοκιμών για εκπαιδευτικές συσκευές DuraSpec1.

Η Lenovo προσφέρει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο καινοτόμων τεχνολογιών που απευθύνονται σε δασκάλους, γονείς και μαθητές για να τους βοηθήσουν να διατηρήσουν το υψηλότερο πιθανό επίπεδο στη μάθησή τους. Τέλος, με την υποστήριξη του Lenovo TruScale Device as a Service, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν να εξασφαλίσουν τη παροχή ποιοτικών συσκευών και να απολαμβάνουν μεγαλύτερη ευελιξία, χωρίς μεγάλο κόστος.

Καλύτερη διαχείριση ΙΤ, μέσω συνδυαστικών λύσεων

Καθώς οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές ενισχύουν τις ικανότητές τους με εργαλεία τεχνολογίας ειδικά σχεδιασμένα για την εκπαίδευση, οι σημερινοί επαγγελματίες ΙΤ είναι επιφορτισμένοι με τη λήψη αποφάσεων όσον αφορά στην επιλογή προϊόντων που ανοίγουν το δρόμο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Το Lenovo Education προσφέρει διάφορα πακέτα hardware & software σχεδιασμένα για να βοηθήσουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να δημιουργήσουν πιο δυναμικά περιβάλλοντα μάθησης, να εξορθολογήσουν τις αγορές τους, αλλά και να προσφέρουν τη δυνατότητα στις ομάδες ΙΤ να διαχειρίζονται και να προστατεύουν τις επενδύσεις τους στην τεχνολογία.

Σήμερα, η Lenovo παρουσίασε το πιο πρόσφατο πακέτο λύσεων για την εκπαίδευση, το Lenovo Chromebook Education Package για μαθητές και καθηγητές που χρησιμοποιούν τα πιο πρόσφατα Chromebook της Lenovo. Τώρα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν να αποκτήσουν το Chrome Education Upgrade της Google, παρέχοντας στους χρήστες πρόσβαση στο Google Admin Console για τεχνική υποστήριξη και διαχείριση συσκευών, μαζί με μια επιλογή από λύσεις Lenovo4, συμπεριλαμβανομένων των Lenovo NetFilter, LanSchool, Zero Touch Enrollment, CO2 Offset Services and Lenovo Support Services. Με αυτό το πακέτο, οι ομάδες IT μπορούν να ξεκλειδώσουν τις δυνατότητες του ChromeOS για πιο εύκολη διαχείριση και προστασία του συνόλου των συσκευών, αναπτύσσοντας παράλληλα ένα προσαρμοσμένο χαρτοφυλάκιο λογισμικού και υπηρεσιών για την υποστήριξη των συγκεκριμένων αναγκών τους. Μέσω αυτής της στρατηγικής συνεργασίας με την Google, η Lenovo αποδεικνύει τη δέσμευσή της να ηγηθεί του ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα της εκπαίδευσης.

Επισκεφτείτε το Lenovo Education για περισσότερες πληροφορίες για τις λύσεις που προσφέρει η Lenovo για την εκπαίδευση.