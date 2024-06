Lamda: Οι κρυμμένες υπεραξίες 1,3 δισ. και ο επανασχεδιασμός για Lamda Malls και γραφεία

Με ταμείο 600 εκατ. ευρώ, αξία χαρτοφυλακίου 3,3 δισ. ευρώ, κρυμμένες υπεραξίες από τις σχεδιαζόμενες οικιστικές αναπτύξεις ύψους 1,3 δισ. ευρώ και εισπράξεις από τις πωλήσεις που έως το τέλος του έτους θα φθάσουν τα 900 εκατ. ευρώ η Lamda Development μπαίνει στην επόμενη φάση ωρίμανσης του εμβληματικού έργου ανάπτυξης του Ελληνικού ύψους 8 δισ. ευρώ έχοντας ανέπαφες τις ανοιχτές γραμμές πίστωσης της.

Όπως ανέλυσε ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda, Οδυσσέας Αθανασίου, κατά την ετήσια γενική συνέλευση χθες, η υγιής χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας, οι ισχυρές επιχειρηματικές συμφωνίες, όπως η πρόσφατη με τον εφοπλιστή Γιώργο Προκοπίου, αλλά και η πορεία των εισπράξεων που έχουν ήδη διαμορφωθεί στα 700 εκατ. ευρώ και μέχρι το τέλος του χρόνου θα ξεπεράσουν τα 900 εκατ. ευρώ είναι τα βασικά στοιχεία που διαμορφώνουν την εικόνα του project και δίνουν την επιλογή στη διοίκηση να μην κάνει ακόμη χρήση δανειακών κεφαλαίων.

Παράλληλα, τα παραπάνω έχουν διαμορφώσει και τις επιλογές τις οποίες γνωστοποίησε χθες ο κ. Αθανασίου για αναβολή της εισαγωγής των Malls το ΧΑ, καθώς η εταιρεία δεν είναι διατεθειμένη να μπει με discount, αφού δεν πιέζεται από χρηματοοικονομικής άποψης ούτε έχει χρονικούς περιορισμούς εισαγωγής αφού δεν είναι ΑΕΕΑΠ. Την ίδια στιγμή αλλαγές έχουν επέλθει και στο κομμάτι των γραφειακών χώρων αφού ο σχεδιασμός θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Ειδικά για τα malls όπως αναφέρθηκε, δεν αποτελούν συνολικά ελκυστική επενδυτική επιλογή για τα ξένα funds, έστω κι αν τα εμπορικά ειδικά της LAMDA κινούνται σε ρεκόρ επισκεψιμότητας και πωλήσεων.

Σχετικά με τους γραφειακούς χώρους, όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda, Οδυσσέας Αθανασίου η εταιρεία είχε εξαρχής χρονικά τοποθετήσει την ανάπτυξη γραφείων από το 2028 κι έπειτα, και με δεδομένο ότι, «μετά την πανδημία, τα γραφεία δεν είναι “της μόδας”, ούτε η πρώτη επιλογή των funds. Δε βρήκαμε ελκυστικές τιμές για να προχωρήσουμε σε συμφωνία, αλλά θα επανέλθουμε στο μέλλον», τονίζοντας πως δεν έχει εγκαταλειφθεί η προσπάθεια για δημιουργία γραφειακών ακινήτων, καθώς θα επιχειρηθεί ξανά το 2025 η προώθηση ή μια ενδεχόμενη συνέργεια.

Ο ίδιος ανέλυσε τα δεδομένα για τη μετοχή αναφέροντας ότι ο τίτλος δεν θα αργήσει να ανακάμψει αφού όπως είπε, «Πουλάμε αυτή την περίοδο 50 στρέμματα οικόπεδα και οι προσφορές που έχουμε είναι 2.100 ευρώ το τετραγωνικό. Το κόστος είναι 770 ευρώ. Έχουμε δηλαδή πραγματικό και όχι λογιστικό κέρδος 1.330 ευρώ το τετραγωνικό. Στο Ελληνικό θα δομηθούν 1 εκατομμύριο τ.μ. Άρα θα έχουμε κέρδη 1,33 δισ. ευρώ, δηλαδή 7 ευρώ ανά μετοχή που θα πρέπει να προσμετρηθούν στα 8 ευρώ της υφιστάμενης εσωτερικής αξίας».

Η παραπάνω ανάλυση αποκάλυψε και τις υπεραξίες 1,3 δισ. από τις σχεδιαζόμενες οικιστικές αναπτύξεις, συνολικής έκτασης 1 εκατ. τ.μ., με βάση την επιφάνεια δόμησης, την ίδια στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για την πώληση 5 οικοπέδων με δυνατότητα συνολικής δομήσιμης επιφάνειας 50 χιλ. τ.μ. για οικιστικές χρήσεις.

Σύμφωνα με τον κ. Αθανασίου ο διαγωνισμός για τα προαναφερόμενα 5 οικόπεδα θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Ιουλίου και όπως σημείωσε χαρακτηριστικά «εφόσον έχουμε πουλήσει πάνω από 100 χιλ. τ.μ. μέσα σε 6 μήνες είναι εύκολο να αντιληφθούμε τις δυνατότητες που υπάρχουν».

Υπενθυμίζεται ότι έκταση στο Ελληνικό διατίθεται και στον εφοπλιστή και κάτοχο μεγάλου αριθμού ακινήτων, Γιώργο Προκοπίου. Ο κ. Προκοπίου θα αγοράσει από την Ελληνικό ΑΕ (θυγατρική της Lamda) 4 οικοδομικά τετράγωνα αποκτώντας τη δυνατότητα να δομήσει 86.000 τ.μ.

Σε ευρύτερο επίπεδο οι πωλήσεις κατοικιών στο Ελληνικό προχωρούν με ικανοποιητικό ρυθμό αφού στη γειτονιά Little Athens που περιλαμβάνει 5 οικιστικές αναπτύξεις με 206 διαμερίσματα και η κατασκευή έχει ξεκινήσει με προοπτική ολοκλήρωσης το τέλος 2026, ήδη το 65% των διαμερισμάτων έχει πουληθεί και όπως ειπώθηκε χθες από τη διοίκηση της Lamda, αν τα στελέχη στις πωλήσεις προλάβαιναν θα είχε διατεθεί το 100%.

Το επόμενο διάστημα στο μεταξύ θα ενταθούν οι ενέργειες προώθησης των ακινήτων του Ελληνικού στο εξωτερικό (Αμερική, Ασία και Ευρώπη) και όπως εκτιμάται το ενδιαφέρον των ξένων για αγορά κατοικίας θα μεγαλώσει.

Όπως αποκαλύφθηκε δε χθες το Ελληνικό πλέον θα διαθέτει και κατοικίες προς μίσθωση. Πρόκειται για αναπτύξεις που θα κάνει εταιρία συμφερόντων του βασικού μετόχου της Lamda, Σπύρου Λάτση, μαζί με την Lamda (η οποία θα διατηρήσει στην κοινή εταιρία το 20%).

Συμπεριλαμβανομένου του κόστους της γης, η συνολική επένδυση εκτιμάται πως θα ανέλθει στα 225 εκατ. ευρώ, με τις μισθώσεις να προβλέπονται πιο μακροπρόθεσμα, από το 2028 και μετά. Για το συγκεκριμένο project έχουν ξεκινήσει οι μελέτες, με την κατασκευή να ξεκινά κατ’ εκτίμηση προς το τέλος 2025 -αρχές 2026 και η παράδοση το 2028.

Εξηγώντας τη λογική αυτής της συμφωνίας ο κ. Αθανασίου σημείωσε ότι πρόκειται για διαμοιρασμό του ρίσκου καθώς αυτές οι κατοικίες μέχρι να μισθωθούν για να παράγουν έσοδα θα χρειαστούν κάποια χρόνια. Αν το έργο αυτό πάει καλά η Lamda μπορεί και να προχωρήσει και σε άλλα παρόμοια project προκειμένου να εξασφαλίσει επαναλαμβανόμενα έσοδα.

Η μη δημιουργία γραφειακών χώρων στο μεγάλο εμπορικό κέντρο, Ellinikon Mall (πρώην Vouliagmenis Mall) αλλάζει τα δεδομένα αφού ο επανασχεδιασμός του αυξάνει τους εμπορικούς χώρους προς μίσθωση σε πάνω από 100 χιλ. τ.μ. (από 90 χιλ. τ.μ.).

Σημειώνεται ότι η ζήτηση χώρων προς μίσθωση ξεπερνά το 180% της διαθέσιμης επιφάνειας του Ellinikon Mall και για το 70% υπάρχουν αρχικές συμφωνίες. Βάσει του χρονοδιαγράμματος θα ολοκληρωθεί το 4ο τρίμηνο 2027.

Ο κ. Αθανασίου δεν παρέλειψε να αναφέρει επίσης ότι το project του Ελληνικού που τρέχει η LAMDA έχει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα και ορίζοντα και χρειάζεται χρόνος μέχρι να ωριμάσει, κάτι που ασπάζεται και ο βασικός μέτοχος κ. Σπύρος Λάτσης, ο οποίος έχει επενδύσει με μακροπρόθεσμο ορίζοντα στο έργο.

Τέλος, ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda στάθηκε στη μεγάλη πρόοδο του έργου στο Ελληνικό αλλά και στην πορεία των έργων τονίζοντας ότι «Όλα τα έργα προχωρούν όπως θα θέλαμε και είχαμε προγραμματίσει απέναντι σε μία πολύ δύσκολη κατασκευαστική αγορά». «Θέλουμε τα Χριστούγεννα του 2026 να υπάρχουν άνθρωποι που θα ζουν στο Ελληνικό και σίγουρα μέσα στο 2027 να υπάρχει πολλή ζωή ειδικά σε όλη την παραθαλάσσια ζώνη».

Στην πρώτη φάση του έργου που θα τελειώσει το 2027 εκτός από τις οικιστικές αναπτύξεις (Riviera Tower, The Cove Residences, The Cove Villas, Little Athens) θα ανεγερθούν τα δύο νέα malls, Τhe Ellinikon Mall και Riviera Galleria, το αθλητικό πάρκο, θα ολοκληρωθεί η υπογειοποίηση της Ποσειδώνος, τα δύο ξενοδοχεία σε συνεργασία με την Temes, ένα μεγάλο μέρος του πάρκου, ενώ θα αναβαθμιστεί και η μαρίνα του Αγίου Κοσμά.