Κλειστά τα γραφεία του - Με email θα ενημερωθούν όσοι απολύονται

Το Twitter έκλεισε προσωρινά τα γραφεία του, γνωστοποιώντας στους υπαλλήλους ότι θα ενημερωθούν μέσω email αργότερα εντός της ημέρας εάν απολύονται.

Η συγκεκριμένη απόφαση κινείται υπό το ίδιο πέπλο αβεβαιότητας που σκεπάζει την εταιρεία καθ'όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

«Σε μια προσπάθεια να θέσουμε το Twitter σε έναν υγιή δρόμο, θα περάσουμε από τη δύσκολη διαδικασία μείωσης του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού μας την Παρασκευή», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο mail που εστάλη στους εργαζομένους του ομίλου.

Here's the first official communication from Twitter's new leadership to its staff, a week after Musk took over: a fun game where you get to find out if you're laid off or not based by 9am tomorrow, based on whether the email pops up in your Twitter account or personal account. pic.twitter.com/tpJsAkiaHp