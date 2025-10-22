Κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών οι πωλήσεις της Hermes στο τρίτο τρίμηνο

Ο κατασκευαστής τσαντών Birkin, Hermes, επισήμανε σημάδια βελτίωσης της ζήτησης στην Κίνα, καθώς ανακοίνωσε την Τετάρτη τριμηνιαίες πωλήσεις ελαφρώς χαμηλότερες από τις προσδοκίες.

Τα προσωρινά αισιόδοξα σχόλια για τη ζήτηση στην Κίνα, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τρίτο των παγκόσμιων πωλήσεων προϊόντων πολυτελείας, ακολουθούν παρόμοια μηνύματα από τους ανταγωνιστές LVMH και L'Oreal.

«Μπορούμε να παρατηρήσουμε μια πολύ μικρή βελτίωση στο τρίτο τρίμηνο», δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής Ερίκ ντε Αλγκουέτ , αναφέροντας τη σταθεροποίηση των τιμών των ακινήτων στις μεγάλες πόλεις και τις θετικές τάσεις της χρηματιστηριακής αγοράς.

Η έκθεση πωλήσεων της LVMH την περασμένη εβδομάδα προκάλεσε άνοδο 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις μετοχές πολυτελών προϊόντων, με την ελπίδα ότι ο κλάδος έχει ξεπεράσει το κρίσιμο σημείο στην Κίνα, αλλά οι αναλυτές προειδοποίησαν ότι είναι νωρίς για να κηρύξουμε το τέλος της διετούς ύφεσης του κλάδου.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η επισκεψιμότητα στα καταστήματα Hermes αυξήθηκε, με ομοιόμορφη ανάπτυξη σε όλες τις περιοχές, είπε, προσθέτοντας ότι η Hermes θα συνεχίσει να επενδύει στη χώρα, όπου μόλις άνοιξε ένα νέο κατάστημα στο Νάσβιλ.

Η μάρκα δεν έχει αυξήσει τις τιμές στη χώρα φέτος μετά την πρόσθετη αύξηση 5% τον Μάιο, με στόχο να μετακυλήσει το βάρος των δασμών στους πελάτες της, είπε ο ντε Αλγκουέτ.

Πωλήσεις

Οι πωλήσεις για το τρίμηνο που έληξε στα τέλη Σεπτεμβρίου ανήλθαν σε 3,88 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,6%, χάρη στην ανάπτυξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, ελαφρώς κάτω από τις προσδοκίες των αναλυτών για αύξηση 10%, σύμφωνα με την κοινή εκτίμηση της Visible Alpha που επικαλείται η UBS.

Ο αυστηρός έλεγχος της εταιρείας στην παραγωγή, ο οποίος την προστάτευσε από μια ευρύτερη πτωτική τάση, αναμένεται να περιορίσει τον ρυθμό ανάπτυξής της όταν η καταναλωτική ζήτηση ανακάμψει σε ευρύτερη κλίμακα.



Οι πωλήσεις δερμάτινων ειδών, συμπεριλαμβανομένων των κλασικών τσαντών Birkin, Constance και Kelly, αυξήθηκαν κατά 13,3%, ελαφρώς κάτω από τις προσδοκίες, με την Hermes να επισημαίνει τα χαμηλά διαθέσιμα αποθέματα, τα οποία, όπως είπε, θα αυξηθούν ξανά πριν από την περίοδο των Χριστουγέννων και το Κινέζικο Νέο Έτος.

Οι αναλυτές της Jeffries ανέφεραν ότι ορισμένοι επενδυτές θεωρούν την παραδοσιακή σταθερότητα της εταιρείας «μη συναρπαστική» σε σύγκριση με τις ανατροπές που έχουν σημειώσει άλλες εταιρείες.