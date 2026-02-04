JYSK: Δυναμική ανάπτυξη και ισχυρές επιδόσεις στην ελληνική αγορά

Στη συμπλήρωση έντεκα ετών παρουσίας της στην Ελλάδα εισέρχεται η σκανδιναβική αλυσίδα επίπλων και ειδών οικιακού εξοπλισμού JYSK, συνεχίζοντας με σταθερά ανοδική πορεία και φιλόδοξο επενδυτικό σχεδιασμό. Για το 2026, η εταιρεία θέτει ως βασικές προτεραιότητες την περαιτέρω ενίσχυση του κύκλου εργασιών της με στόχο αύξηση τουλάχιστον 10% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση. Επίσης, τη διεύρυνση του δικτύου της με έξι νέα καταστήματα πανελλαδικά, καθώς και τη συνεχή αναβάθμιση της εμπειρίας του καταναλωτή μέσα από βελτιωμένα προϊόντα και υπηρεσίες. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο του λειτουργικού κόστους, στην ανάπτυξη των online και B2B πωλήσεων και στη λειτουργία ενός σύγχρονου και καινοτόμου ηλεκτρονικού καταστήματος.

Ιστορικό υψηλό πωλήσεων το 2025

Σύμφωνα με τις πρόσφατες οικονομικές καταστάσεις της JYSK Εισαγωγή, Εξαγωγή και Εμπόριο Οικιακών Ειδών Μονοπρόσωπη ΑΕ, οι οποίες καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ, η χρήση 2025 (1/9/2024 – 31/8/2025) αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για την εταιρεία στην ελληνική αγορά.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου, η JYSK προχώρησε σε σημαντική επέκταση του δικτύου της, ενισχύοντας ταυτόχρονα τις οργανωτικές και επιχειρησιακές της δομές. Η στρατηγική αυτή απέδωσε καρπούς, καθώς η εταιρεία κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων, ισχυρή κερδοφορία και σημαντική ενίσχυση της ρευστότητάς της, γεγονός που της επιτρέπει να χρηματοδοτεί την περαιτέρω ανάπτυξή της με ίδια κεφάλαια.

Ο κύκλος εργασιών για τη χρήση που έληξε στις 31 Αυγούστου 2025 ανήλθε σε 132,79 εκατ. ευρώ, έναντι 111,18 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, σημειώνοντας αύξηση 19,44%. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 21,36 εκατ. ευρώ, από 16,45 εκατ. ευρώ στη χρήση 2024.

Ανοδικά κινήθηκαν και τα κέρδη προ φόρων, τα οποία έφτασαν τα 16,85 εκατ. ευρώ, έναντι 12,72 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 31,8%, αγγίζοντας τα 12,98 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ενισχύθηκαν περαιτέρω, φτάνοντας τα 35,39 εκατ. ευρώ, από 31,76 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Μέχρι τις 31 Αυγούστου 2025, η JYSK διέθετε συνολικά 68 φυσικά καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της παρουσία και τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή της στην ελληνική αγορά.