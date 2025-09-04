Jan Karas (ΟΠΑΠ): Η επένδυση στη Stoiximan θα αποδώσει μεγαλύτερη αξία στους μετόχους μας

Στις δυναμικές επιδόσεις στο β΄ τρίμηνο του 2025 και στο σημαντικό προμέρισμα για τους μετόχους έκανε αναφορά ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Jan Karas κατά την τηλεδιάσκεψη με αναλυτές, ενώ ιδιαίτερη μνεία έγινε για την επένδυση στη Stoiximan και στις τεχνολογικές βελτιώσεις της online πλατφόρμας.

Η διοίκηση της εταιρείας σημείωσε ότι οι online δραστηριότητες εμφάνισαν ισχυρή ανάπτυξη, ενώ και οι retail δραστηριότητες συνέφεραν σημαντικά στα αποτελέσματα.

Παρά τη δυσχερή βάση σύγκρισης για τον αθλητικό στοιχηματισμό σε σχέση με πέρυσι, λόγω του Euro 2024, τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) του β΄ τριμήνου ενισχύθηκαν κατά 4,7% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα €557,9 εκατ. Σε επίπεδο α΄ εξαμήνου, τα GGR ανήλθαν στα €1,153 δισ. (+6,5% ετησίως). Επιπλέον τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €191,3 εκατ. για το β΄ τρίμηνο (+4,3% ετησίως) και στα €398,4 εκατ. για το α΄ εξάμηνο (+6,6% ετησίως). Σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 3,6% για το β’ τρίμηνο (στα €110 εκατ.) και κατά 6,3% για το α΄ εξάμηνο (στα €233,4 εκατ.).

Σύμφωνα με τον Jan Karas, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΠΑΠ, τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν την επιτυχή εκτέλεση της επιχειρηματικής στρατηγικής, καθώς και την ικανότητα της εταιρείας να δημιουργεί αξία για τους μετόχους της. Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΠ ενέκρινε τη διανομή σημαντικού προμερίσματος για τη χρήση του 2025, που ανέρχεται σε €0,50 ανά μετοχή.

Οι σημαντικότερες εξελίξεις κατά το β΄ τρίμηνο

Κατά την παρουσίαση στους αναλυτές, ο κ. Karas αναφέρθηκε στη συμμετοχή του ΟΠΑΠ στον διεθνή διαγωνισμό που διεξάγει το Υπερταμείο για τα Κρατικά Λαχεία. Όπως σημείωσε, ο ΟΠΑΠ υπέβαλε εκδήλωση ενδιαφέροντος μέσω της θυγατρικής του ΟΠΑΠ Investment Ltd. Το Υπερταμείο αξιολόγησε την εκδήλωση ενδιαφέροντος και η ΟΠΑΠ Investment Ltd. επελέγη για να συμμετέχει στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού. Δεν έγινε κάποιο σχόλιο για την δεύτερη εταιρεία που δεν πέρασε στην 2η φάση.

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, ο κ. Karas στάθηκε στην απόκτηση του υπόλοιπου μειοψηφικού μεριδίου στη Stoiximan (15,51%) από τον ΟΠΑΠ. Όπως υπογράμμισε, η Stoiximan είναι η κορυφαία online εταιρεία, σημειώνοντας διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια, ενώ η κίνηση αυτή ενισχύει περαιτέρω την ηγετική θέση του ομίλου στη διαδικτυακή αγορά παιγνίων της Ελλάδας και της Κύπρου.

Ωστόσο, σημείωσε ότι η Stoiximan και οι διαδικτυακές δραστηριότητες του ΟΠΑΠ θα συνεχίσουν να λειτουργούν ανεξάρτητα, υπό τις ξεχωριστές τους άδειες, εμπορικά σήματα και διοικητικές ομάδες.

Ακόμη, ο κ. Karas εστίασε στις υψηλές επιδόσεις του ΤΖΟΚΕΡ, χάρη στην ευνοϊκή σειρά τζακ-ποτ, που επεκτάθηκε και στο γ΄ τρίμηνο, καταλήγοντας στο έπαθλο-ρεκόρ των €28,8 εκατ. τον Αύγουστο. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα αλληλεπίδρασης με τους παίκτες και ενίσχυσε τα έσοδα της εταιρείας. Όπως σχολίασε, αυτή ήταν η τρίτη μεγάλη σειρά τζακ-ποτ μέσα σε ένα χρόνο, γεγονός που αναδεικνύει την επιτυχία της αλλαγής της δομής του παιχνιδιού, έπειτα από την ανανέωσή του το 2023. Επεσήμανε δε, ότι υπήρχε και μεγάλη συμμετοχή από την online πλατφόρμα.

Δέσμευση στην τεχνολογία και την εμπειρία των πελατών

Ο κ. Karas ανέδειξε την προσήλωση του ΟΠΑΠ στην καινοτομία και την αναβάθμιση της εμπειρίας των πελατών, μέσω και της αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών και εργαλείων.

Στο πλαίσιο αυτό, η iLottery πλατφόρμα Opaponline.gr ανανεώθηκε περαιτέρω, με προσωποποιημένες επιλογές και δυνατότητες για τους πελάτες. Επιπλέον, ο ΟΠΑΠ έγινε η πρώτη εταιρεία στην ελληνική αγορά online παιγνίων που αξιοποιεί το Google Pay, προσφέροντας επιπλέον δυνατότητες ηλεκτρονικών συναλλαγών στους πελάτες του. Ακόμη, το χαρτοφυλάκιο iGaming εμπλουτίστηκε με 190 νέα παιχνίδια, αποτελώντας ένα από τα πιο ολοκληρωμένα στην αγορά.

Επίσης, συνεχίστηκε η θετική δυναμική του Eurojackpot, που υποστηρίχθηκε από μια νέα εκστρατεία επικοινωνίας. Περαιτέρω, λανσαρίστηκε το νέο Powespin On Fire, που έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις προσδοκίες νεότερων ηλικιακά κοινών (Gen Z) και έχει αποδώσει ενθαρρυντικά αρχικά αποτελέσματα. Όσον αφορά στο ΣΚΡΑΤΣ, επεκτάθηκε η «οικογένεια» λαχνών «24 Μήνες Τύχη», με εκδόσεις των €2 και €10, που ενίσχυσαν την ελκυστικότητα του παιχνιδιού μηνιαίων καταβολών.

Τέλος, όσον αφορά στα VLTs, σημειώθηκε ότι ενισχύθηκαν οι επιδόσεις και η συνεισφορά τους στα έσοδα της εταιρείας, χάρη στη συνεχιζόμενη ανανέωση του «στόλου» των παιγνιομηχανημάτων και στην επέκταση του χαρτοφυλακίου παιχνιδιών PLAY, που ενισχύουν την εμπειρία των πελατών.

Ηγετική θέση στον τομέα του ESG

Για μια ακόμη φορά, η MSCI επιβεβαίωσε την υψηλή αξιολόγηση του ΟΠΑΠ σε σχέση με κριτήρια ESG (Environmental, Social, Governance). Ειδικότερα, η MSCI έδωσε και πάλι αξιολόγηση «AA» στον ΟΠΑΠ, τον Αύγουστο του 2025, τοποθετώντας τον μεταξύ των ηγετών του κλάδου των τυχερών παιγνίων διεθνώς. Επίσης, ο ΟΠΑΠ συμπεριλήφθηκε ξανά στο δείκτη FTSE4Good, έπειτα από την αξιολόγηση που πραγματοποίησε η FTSE Russell για το 2025, η οποία επαναβεβαίωσε ότι ο ΟΠΑΠ πληροί αυστηρά πρότυπα ESG.