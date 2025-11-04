Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) ολοκληρώνει το εννεάμηνο του 2025 με αύξηση της επιβατικής κίνησης και των εσόδων, αλλά με ελαφρώς μειωμένη κερδοφορία λόγω της ανόδου του λειτουργικού κόστους. Η ισχυρή θερινή περίοδος και η εντυπωσιακή επίδοση των διεθνών αγορών επιβεβαίωσαν την ηγετική θέση του αεροδρομίου της Αθήνας στον ευρωπαϊκό χάρτη των αερομεταφορών.

Επιβατική κίνηση

Η επιβατική κίνηση στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ανήλθε σε 26,2 εκατομμύρια επιβάτες το εννεάμηνο του 2025, αυξημένη κατά 6,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Από αυτούς, οι επιβάτες εσωτερικού αυξήθηκαν κατά 2,2%, ενώ οι διεθνείς σημείωσαν άλμα 8,5%, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή ενίσχυση της εξωτερικής ζήτησης.

Η Αθήνα αναδείχθηκε ξανά σε έναν από τους πλέον συνδεδεμένους κόμβους της Ευρώπης, καταλαμβάνοντας την 8η θέση πανευρωπαϊκά. Ιδιαίτερα θεαματική είναι η άνοδος των υπερατλαντικών πτήσεων, καθώς το αεροδρόμιο συνδέεται πλέον απευθείας με 9 πόλεις των ΗΠΑ, με 103 εβδομαδιαίες συχνότητες, σχεδόν διπλάσιες σε σχέση με το 2023.

Η διοίκηση του ΔΑΑ εκτιμά ότι η επιβατική ζήτηση για το σύνολο του 2025 θα κινηθεί σε μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό ανάπτυξης, αν και αναγνωρίζει ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι μακροοικονομικές προκλήσεις εξακολουθούν να αποτελούν παράγοντες αβεβαιότητας για τους επόμενους μήνες.

Έσοδα σε άνοδο – Το «δίπολο» αεροπορικών και εμπορικών δραστηριοτήτων

Τα συνολικά έσοδα και λοιπά εισοδήματα του ΔΑΑ ανήλθαν στα 526,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3,5% σε σχέση με το 2024 (509 εκατ. ευρώ). Η ενίσχυση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση της επιβατικής κίνησης και στην αναπροσαρμογή των τελών αεροδρομίου, βάσει του νέου ρυθμιστικού πλαισίου που ισχύει από τις αρχές του 2025.

Αναλυτικότερα, τα έσοδα από αεροπορικές δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 2,5% και διαμορφώθηκαν σε 397,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα μη αεροπορικά έσοδα, όπως εμπορικές δραστηριότητες, καταστήματα και ενοικιάσεις, κατέγραψαν άνοδο 6,7%, στα 129,5 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στη θετική εμπορική επίδοση και στην υψηλή κίνηση των επιβατών, η οποία αντιστάθμισε την προσωρινή υποχώρηση των εσόδων στάθμευσης, λόγω των έργων για τον νέο πολυώροφο χώρο parking.

Τα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν στα 180,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 14,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος (157,8 εκατ. ευρώ). Η άνοδος οφείλεται κυρίως στην αύξηση της μεταβλητής αμοιβής για τη χορήγηση δικαιωμάτων (royalties), η οποία ανήλθε σε 36,5 εκατ. ευρώ από 29,7 εκατ. ευρώ το 2024, αλλά και σε παράγοντες όπως η ενίσχυση του προσωπικού, οι αυξήσεις μισθών και το αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Χωρίς το μεταβλητό τμήμα των δικαιωμάτων, τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 12,1%, αντανακλώντας την προσπάθεια της εταιρείας να διαχειριστεί τη σημαντικά αυξημένη κίνηση με επαρκές προσωπικό και επενδύσεις στη συντήρηση κρίσιμων υποδομών.

Σταθερό EBITDA, ελεγχόμενη μείωση στα καθαρά κέρδη

Παρά την αύξηση των εξόδων, το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας παραμένει υψηλό. Το EBITDA διαμορφώθηκε σε 346,9 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 1,2%, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 335,6 εκατ. ευρώ (-1,3%).

Τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν κατά 4,4%, στα 241 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 185,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4,8% σε σχέση με το 2024. Η μείωση αποδίδεται στη συρρίκνωση του μεταφερόμενου ποσού, γεγονός που ωστόσο αντισταθμίστηκε εν μέρει από την ενίσχυση του κεφαλαίου αεροπορικών δραστηριοτήτων.

Διεθνής αναγνώριση και επενδυτική συνέχεια

Το αεροδρόμιο της Αθήνας απέσπασε τον τίτλο του “Overall Winner” στα φετινά Routes World 2025 που πραγματοποιήθηκαν στο Χονγκ Κονγκ, κερδίζοντας την πρώτη θέση ανάμεσα σε όλα τα αεροδρόμια παγκοσμίως και παράλληλα την κορυφή της κατηγορίας άνω των 20 εκατομμυρίων επιβατών. Η διάκριση αυτή, που προκύπτει από τις ψήφους των ίδιων των αεροπορικών εταιρειών, επιβεβαιώνει την ισχυρή θέση του ΔΑΑ ως διεθνή κόμβου διασυνδεσιμότητας.

Την ίδια στιγμή, προχωρούν κανονικά οι εργασίες επέκτασης των υποδομών, με τα έργα του νέου πολυώροφου χώρου στάθμευσης (3.365 θέσεων) και του βορειοδυτικού χώρου στάθμευσης αεροσκαφών να εξελίσσονται βάσει χρονοδιαγράμματος, με ολοκλήρωση το β΄ τρίμηνο του 2027. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία για την επέκταση του κύριου αεροσταθμού (MTB), με την επιλογή αναδόχου να αναμένεται στις αρχές του 2026.

Αλλαγή σκυτάλης στη διοίκηση

Σε επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης, ο ΔΑΑ ανακοίνωσε την επικείμενη αποχώρηση του διευθύνοντος συμβούλου Γιάννη Παράσχη, ο οποίος ολοκληρώνει μια θητεία 19 ετών στο τιμόνι της εταιρείας. Τη θέση του αναλαμβάνει από την 1η Φεβρουαρίου 2026 ο Γιώργος Καλλιμασιάς, σημερινός γενικός διευθυντής στρατηγικής, με πολυετή εμπειρία στα στρατηγικά έργα του αεροδρομίου, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης της σύμβασης παραχώρησης και της εισαγωγής της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.