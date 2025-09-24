IRC Ελληνικού: Εντός χρονοδιαγράμματος το project των 1,8 δισ. ευρώ, οι προβλέψεις για 15.000 επισκέπτες ημερησίως  

Στην ώρα του και σύμφωνα με τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 1,8 δις. θα παραδοθεί το Ολοκληρωμένο Τουριστικό Συγκρότημα με Καζίνο (IRC) στο Ελληνικό μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που είναι σε εξέλιξη αυτή την στιγμή και προβλέπεται ότι θα υποδέχεται ημερησίως 10.000 με 15.000 επισκέπτες.

Τα στοιχεία για την επένδυση που «τρέχει» η κοινοπραξία των Hard Rock International-ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έδωσε χθες από το βήμα του 8ου συνεδρίου Υποδομών και Μεταφορών – ITC 2025 ο κ. Γεώργιος Στρατηγός, εκτελεστικός διευθυντής της Hard Rock Athens IRC SA.

Η επένδυση ορόσημο της κοινοπραξίας των Hard Rock International και ΓΕΚ Τέρνα για το Integrated Resort Casino στο Ελληνικό, θα είναι έτοιμο το 2028 και όπως επεσήμανε ο Γεώργιος Στρατηγός « θα είναι το πρώτο του είδους του στην Ευρώπη και θα αλλάξει τον τουριστικό χάρτη της χώρας».

Το συγκρότημα θα προσφέρει μία ολιστική εμπειρία ψυχαγωγίας, με 1.100 ξενοδοχειακά κλειδιά – 200 σουίτες και 900 δωμάτια –, 14 διαφορετικούς προορισμούς εστίασης αναγνωρισμένων brands διεθνούς κουζίνας, συναυλιακούς χώρους, αρένα κλειστών θεαμάτων, ένα συνεδριακό κέντρο – ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη – και βέβαια, χώρους παιγνίων, από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη.

«Το συγκρότημα θα αναβαθμίσει το προφίλ της Αθήνας, δεδομένου ότι θα προσελκύσει διαφορετικά είδη κοινού, όπως είναι τα άτομα μεγαλύτερης εισοδηματικής δυνατότητας», πρόσθεσε ο Executive Director της Hard Rock Athens IRC και κατέληξε ότι το έργο θα ολοκληρωθεί εγκαίρως και να υποδεχθεί τους πρώτους επισκέπτες το 2028, χάρη στην εμπειρία της Hard Rock International και της ΓΕΚ Τέρνα.

Αναφορικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Hard Rock Athens IRC SA, αυτή σχετίζεται με την πολυπλοκότητα του ίδιου του έργου, καθώς είναι ένα από τα πιο απαιτητικά που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, κατά τον κ. Στρατηγό.

Όπως σημείωσε, ο συντονισμός που απαιτείται μεταξύ των επενδυτών και των αρμόδιων φορέων είναι επίσης κρίσιμος, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι αδειοδοτήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς εκκρεμούν ακόμα ρυθμιστικά ζητήματα. «Από τις πιο σημαντικές προκλήσεις που αφορούν και την περιοχή όπου υλοποιείται το IRC είναι η ισορροπία μεταξύ της ανάπτυξης και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του έργου. Από την πλευρά μας, έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα κατά τη διάρκεια της κατασκευής και λειτουργίας του IRC, με σεβασμό προς το περιβάλλον και την κοινωνία», κατέληξε ο ίδιος.

Μία ακόμη μεγάλη πρόκληση είναι η Αθήνα να μπορέσει να κεφαλαιοποιήσει τη δική της μοναδικότητα μέσα από αυτά τα νέα έργα, με τα οποία προβάλλεται η πόλη προς τα έξω. «Εν κατακλείδι ο συνδυασμός της εμπειρίας που προσφέρει η Hard Rock από πλευράς λειτουργίας της τεχνογνωσίας και του track record που έχει σε εμβληματικά έργα η ΓΕΚ συνιστούν παράγοντες που μπορούν να μας οδηγήσουν στην επιτυχία», ανέφερε, προσθέτοντας και ότι άλλος κρίσιμος παράγοντας είναι ο συντονισμός της κοινοπραξίας με τους αρμόδιους φορείς ώστε να ολοκληρωθούν οι αδειοδοτήσεις, με τον ίδιο να σημειώνει ότι υπάρχουν κάποια ρυθμιστικές εκκρεμότητες ακόμα και νομοθετικές.