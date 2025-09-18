ΗΠΑ: Η Hyundai θέλει να παράγει εγχώρια το 80% των πωλήσεων της μέχρι το 2030

Η Hyundai Motor ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι σχεδιάζει να παράγει περισσότερο από το 80% των οχημάτων που πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες στο εσωτερικό της χώρας έως το 2030, ανταποκρινόμενη στις αμερικανικές δασμολογικές πολιτικές.

Παράλληλα, η νοτιοκορεατική αυτοκινητοβιομηχανία αναθεώρησε προς τα κάτω τον στόχο του περιθωρίου λειτουργικού κέρδους για το 2025 σε 6-7% από το προηγουμένως ανακοινωθέν 7-8%, επικαλούμενη τον αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών.

Παρά την βραχυπρόθεσμη αυτή αναθεώρηση, η Hyundai αναμένει ότι τα περιθώρια κέρδους θα βελτιωθούν σε 7-8% έως το 2027 και θα φθάσουν το 8-9% έως το 2030, μετέδωσε το investing.com.

Η εταιρεία στοχεύει να επεκτείνει την παραγωγική ικανότητα του εργοστασίου της στη Γεωργία σε 500.000 οχήματα έως το 2028, όπου θα παράγει μια σειρά από 10 υβριδικά και ηλεκτρικά μοντέλα οχημάτων. Η Hyundai σχεδιάζει επίσης να αυξήσει τηΝ γκάμα των υβριδικών μοντέλων της σε περισσότερα από 18 μοντέλα έως το 2030.

Εκτός από την επέκταση της γκάμας των ηλεκτρικών και υβριδικών μοντέλων της, η Hyundai ανακοίνωσε σχέδια για την κυκλοφορία του πρώτου της μεσαίου μεγέθους pickup truck στη Βόρεια Αμερική πριν από το 2030, διαφοροποιώντας περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της στην αγορά των ΗΠΑ.