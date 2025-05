Intralot: Αύξηση 10,9% στα έσοδα - Στα 30,2 εκατ. ευρώ το EBITDA το α' τρίμηνο

Τα έσοδα του Ομίλου INTRALOT ανήλθαν σε €94,4 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 10,9% σε σχέση με πέρυσι. Τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €30,2 εκατ. (+0,3% σε σχέση με πέρυσι), ενώ το Προσαρμοσμένο

EBITDA των τελευταίων δώδεκα μηνών (LTM) ανήλθε σε €130,8 εκατ., παραμένοντας σε παρόμοια επίπεδα με το δωδεκάμηνο του 2024.

Τα κέρδη EBT ανήλθαν σε €3,6 εκατ., με το ΝΙΑΤΜΙ (Καθαρά Κέρδη/Ζημίες μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας) να διαμορφώνεται στα €-0,6 εκατ.

Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές αυξήθηκαν στα €48,9 εκατ. για το Α’ τρίμηνο του 2025, υψηλότερες κατά €21,8 εκατ. συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, αποδεικνύοντας την ισχυρή δημιουργία ταμειακών ροών.

Οι Επενδύσεις του Ομίλου κατά το Α’ τρίμηνο του 2025 ανήλθαν σε €5,6 εκατ.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα του Ομίλου, πλέον των δεσμευμένων καταθέσεων σύμφωνα με τις δανειακές υποχρεώσεις, ανήλθαν σε €104,0 εκατ. στο τέλος του Α΄ τριμήνου του 2025.

Ο Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός μειώθηκε σημαντικά στα €316,5 εκατ., σημειώνοντας μείωση κατά €39,2 εκατ. από το Δεκέμβριο του 2024.

Ο Προσαρμοσμένος Δείκτης Καθαρής Μόχλευσης βελτιώθηκε στο 2,4x, έναντι 2,7x στο τέλος του 2024.

Στις 7 Απριλίου 2025, η INTRALOT ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της στη Νέα Ζηλανδία, INTRALOT New Zealand Ltd., και το Department of Internal Affairs (DIA) υπέγραψαν επέκταση της μεταξύ τους σύμβασης διάρκειας έξι ετών από το 2026 έως το 2032 με δυνατότητα ανανέωσης για ένα επιπλέον έτος για την παροχή του Ηλεκτρονικού Συστήματος Εποπτείας «Electronic Monitoring System» (EMS) παιγνιομηχανών Class 4 (non-casino). Παράλληλα, το Department άσκησε το δικαίωμα του για επέκταση ενός έτους της ως άνω σύμβασης παροχής του συστήματος εποπτείας EMS με την INTRALOT New Zealand από τις 10 Μαΐου 2025 έως τις 10 Μαΐου 2026.

Στις 16 Απριλίου 2025, η INTRALOT ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της στις Η.Π.Α., INTRALOT, Inc., υπέγραψε επέκταση του υφιστάμενου συμβολαίου παροχής συστημάτων τυχερών παιχνιδιών με τη Λοταρία του New Hampshire για επιπλέον επτά έτη, διασφαλίζοντας τη συνεχή παροχή τεχνολογιών αιχμής και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας έως το Σεπτέμβριο του 2033.

Βασικά Οικονομικά Στοιχεία Ομίλου

