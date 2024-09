Ignite Your Career: Συνεργασία Grant Thornton με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το ACCA

H Grant Thornton, σε συνεργασία με το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), προχωρά στη σύναψη μιας σημαντικής τριμερούς συνεργασίας, η οποία ονομάζεται “Ignite Your Career” και αφορά στην παροχή ευκαιριών πρακτικής άσκησης σε φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η υπογραφή της τριμερούς συνεργασίας πραγματοποιήθηκε από τον κ. Βασίλη Καζά, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Grant Thornton, την κα. Caitriona Allis, Head of Europe – ACCA, και τον Καθηγητή Μιχαήλ Σφακιανάκη, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στοχεύει στη δημιουργία ενός κοινού προγράμματος, το οποίο θα παρέχει πρακτική επαγγελματική εμπειρία στην ελεγκτικό κλάδο. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε τελειόφοιτους του τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν την πιστοποίηση ACCA και να πραγματοποιήσουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα ως ορκωτοί ελεγκτές λογιστές. Επιπλέον, προσφέρει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να συνδυάσουν το πτυχίο τους με μια διεθνώς αναγνωρισμένη επαγγελματική πιστοποίηση και την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στην ομάδα της Grant Thornton. Η πρωτοβουλία “Ignite Your Career” αναμένεται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή με την επίσημη έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιά τον Οκτώβριο.

Τα πλεονεκτήματα για τους φοιτητές

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια τριών μηνών και θα παρέχει σημαντικά οφέλη στους φοιτητές που θα συμμετάσχουν, με βασική αμοιβή ίση με τον μισθό των νεοεισερχόμενων assistants, προσαρμοσμένη στις ώρες απασχόλησής τους. Επιπλέον, η Grant Thornton αναλαμβάνει την κάλυψη των εξόδων για την εγγραφή των φοιτητών στο πρόγραμμα “accelerate” του ACCA, το οποίο επιτρέπει σε άτομα που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις σπουδές τους να εγγραφούν στο ACCA και να ξεκινήσουν την πιστοποίησή τους. Η εταιρεία θα καλύψει το συνολικό κόστος της συμμετοχής στο “accelerate” και θα επιδοτήσει τα δίδακτρα για όσους φοιτητές επιλέξουν να δώσουν εξετάσεις κατά τη διάρκεια της σύμβασής τους, καλύπτοντας το 60% των εξόδων εκπαίδευσης.

Επιπρόσθετα, η Grant Thornton παρέχει ειδικές εκπαιδευτικές άδειες στους φοιτητές την ημέρα των εξετάσεων για το ACCA, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο τη πρόοδο τόσο στις σπουδές όσο και στην εργασία τους. Η επιλογή των φοιτητών θα γίνεται βάσει της ακαδημαϊκής τους επίδοσης, λαμβάνοντας υπόψιν τον συνολικό μέσο όρο τους, καθώς και τις επιδόσεις τους σε συγκεκριμένα μαθήματα, όπως είναι η ελεγκτική, η λογιστική και η ανάλυση κόστους. Αυτή η συνδυαστική στήριξη ενισχύει το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό τους μέλλον, ανοίγοντας τον δρόμο για μια επιτυχημένη μελλοντική σταδιοδρομία.

Ο κ. Βασίλειος Καζάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Grant Thornton, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας, λέγοντας: «Η σύμπραξη με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το ACCA αποτελεί ένα κομβικό σημείο για την Grant Thornton, καθώς αναδεικνύει την ουσιαστική δέσμευσή μας στην έμπρακτη στήριξη των νέων επαγγελματιών. Με την κίνηση αυτή, δεν προσφέρουμε μόνο ευκαιρίες πρακτικής άσκησης, αλλά δημιουργούμε και τις βάσεις για μια μακροχρόνια συνεργασία μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και του επιχειρηματικού κόσμου. Μέσω πρωτοβουλιών όπως το “Ignite Your Career”, συμβάλλουμε κι εμείς από την πλευρά μας στη δημιουργία ουσιαστικών προοπτικών για τους νέους εργαζόμενους».

Ο Καθηγητής Μιχαήλ Σφακιανάκης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ανέφερε ότι: «Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς είναι σταθερά προσανατολισμένο προς δράσεις και συνεργασίες που στόχο έχουν την ενίσχυση των δεξιοτήτων των φοιτητών και αποφοίτων μας και τη συνεπακόλουθη εδραίωση ισχυρών προοπτικών απορρόφησής τους στην αγορά εργασίας. Οι «εταίροι» μας έχουν ηγετική παρουσία σε παγκόσμιο επίπεδο, η Grant Thornton ως διεθνής επιχειρηματικός σύμβουλος και η ACCA ως παγκόσμιος επαγγελματικός λογιστικός οργανισμός πιστοποίησης. Η συνεργασία μας αυτή, είναι βέβαιο ότι θα συμβάλλει στην ανάπτυξη κρίσιμων δεξιοτήτων για τους φοιτητές μας, γεγονός που αποτελεί σημαντική κινητήρια δύναμη για μια υγιή επιχειρηματικότητα του μέλλοντος».

Παράλληλα, η κα. Caitriona Allis, Head of Europe – ACCA, δήλωσε σχετικά: «Η συγκεκριμένη ενέργεια και καινοτόμα συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου Πειραιά - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης, της Grant Thornton και του μεγαλύτερου παγκόσμιου φορέα για επαγγελματίες στο χώρο της λογιστικής και χρηματοοικονομικής, ACCA, δημιουργεί καινούργιες και μακροπρόθεσμες ευκαιρίες για φοιτητές και μελλοντικούς απόφοιτους από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, που στόχο έχουν την μετάβαση τους στον επαγγελματικό χώρο και συνεχίζοντας τις επαγγελματικές τους σπουδές με την παγκόσμια αναγνωρισμένη πιστοποίηση ACCA, και αποκτώντας ουσιαστική εμπειρία μέσω της Grant Thornton».

Από την πλευρά της, η κα. Κατερίνα Κουλούρη, Partner, Επικεφαλής του τμήματος People Experience and Culture της Grant Thornton, σημείωσε: «Η συνεργασία αυτή δεν αφορά μόνο την παροχή πρακτικής εμπειρίας στους φοιτητές. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία, η οποία στοχεύει στην προετοιμασία των μελλοντικών ηγετών του επιχειρηματικού κόσμου. Μέσα από την πρακτική άσκηση, οι φοιτητές αποκτούν πρόσβαση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, ενώ η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ACCA τους δίνει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη μελλοντική τους καριέρα. Με την υποστήριξή μας, όχι μόνο εκπαιδεύονται τεχνικά, αλλά αναπτύσσουν και κρίσιμες δεξιότητες που θα τους συνοδεύουν καθ' όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας».