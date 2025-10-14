IDEAL Holdings: Ο στόχος για τζίρο 600 εκατ. και η ρευστότητα των 400 εκατ. για νέες επενδύσεις

Στόχο για έσοδα στα 615 εκατ. ευρώ κατ΄ ελάχιστο και Ebitda άνω των 80 εκατ. ευρώ συνολικά, θέτει η διοίκηση της Ideal Holdings με ορίζοντα το 2028, όπως προκύπτει από την παρουσίαση που έγινε χθες κατά την διάρκεια του investor day.

Μεγέθη στα οποία δεν έχει υπολογιστεί η πιθανή επίδραση νέων συμφωνιών και εξαγορών που βολιδοσκοπεί η εισηγμένη και σαφέστατα θα δώσουν περαιτέρω ώθηση στο σχήμα.

Την ίδια ώρα η ρευστότητα της IDEAL Holdings μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την OAK Hill Advisors (OHA) τον γίγαντα των 88 δις. δολ, σύμφωνα με την οποία η τελευταία αύξησε τη συμμετοχή τους στο Εταιρικό Όχημα («CV») όπου υπάγονται οι θυγατρικές, στο 25%, με πρόσθετη καταβολή €41 εκατ. σε μετρητά, φθάνει τα 200 εκατ. χωρίς δανεισμό.

Σε αυτό το ποσό αν προστεθεί και το υπόλοιπο των 200 εκατ. που έχει δεσμευθεί να επενδύσει η OHA ανεβάζει τη δύναμη πυρός της εισηγμένης στα 400 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η συμφωνία με την OHA, που ουσιαστικά έχει δεσμευθεί να επενδύσει άνω των €300 εκατ. εντός της επόμενης διετίας, εκ των οποίων με την χθεσινή κίνηση έχουν δοθεί τα 100 εκατ., σε συνδυασμό με τη δυναμική της ίδια της IDEAL Holdings αλλά και τα ταμειακά της διαθέσιμα δημιουργούν τις συνθήκες για έναν νέο και υποσχόμενο κύκλο ανάπτυξης μέσω εξαγορών και επενδύσεων αφού προσδίδει επιπλέον ρευστότητα και κεφαλαιακή ευελιξία.

Όσον αφορά στην στόχευση για την πορεία των οικονομικών μεγεθών με ορίζοντά στο 2028, να θυμίσουμε ότι είχε προηγηθεί η πρόβλεψη στην τηλεδιάσκεψη των αναλυτών από τον Λάμπρο Παπακωνσταντίνου ο οποίος είχε αναφέρει πως για το σύνολο του έτους ο όμιλος θα καταγράψει ενοποιημένα έσοδα 500 εκατ. ευρώ, κέρδη ebitda 57 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 43 εκατ. ευρώ.

Τότε οι αναμενόμενες φετινές επιδόσεις των επενδύσεων του ομίλου είχαν εκτιμηθεί ως εξής:

Για τα Αττικά Πολυκαταστήματα, κύκλο εργασιών κοντά στα 240 εκατ. ευρώ, EBITDA πάνω από 27 εκατ. και προ φόρων κέρδη 20 εκατ. ευρώ.

Για τον κλάδο πληροφορικής, κύκλο εργασιών κοντά στα 110 εκατ. ευρώ, EBITDA περίπου 15 εκατ. και προ φόρων κέρδη 13 εκατ. ευρώ.

Για την Μπάρμπα Στάθης, κύκλο εργασιών κοντά στα 130 εκατ. ευρώ, EBITDA περίπου 15 εκατ. και προ φόρων κέρδη 8 εκατ. ευρώ.

Με βάση τα όσα παρουσιάστηκαν στο investorday το 2028 αναμένονται:

Για τα Αττικά Πολυκαταστήματα να παρουσιάσουν έσοδα 300 εκατ. το 2028, από 240 εκατ. βάση εκτιμήσεων για το 2025 , αύξηση που αντιστοιχεί σε 24%, ενώ σε επίπεδο ebitda αναμένεται αύξηση28% από 28 εκατ. στα 36 εκατ. ευρώ.

Η Μπάρμπα Στάθης αναμένεται από 128 εκατ. ευρώ εκτιμώμενα έσοδα το 2025 να φθάσει τα 165 εκατ. το 2028 σημειώνοντας αύξηση 29% και τα ebitda από 15 εκατ, να ανέλθουν στα 23 εκατ. αυξημένα κατά 55%.

Τέλος, ο κλάδος πληροφορικής θα φθάσει σε επίπεδο εσόδων στα 150 εκατ.. Ευρώ από 110 εκατ. το 2025, αύξηση 36% και τα ebitda θα διαμορφωθούν το 2028 στα 22 εκατ. από 15 εκατ., αυξημένα κατά 47%.