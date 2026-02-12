Η span φέρνει την κυβερνοασφάλεια στον πυρήνα της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα

Η Span, διεθνής πάροχος IT υπηρεσιών με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας, παρουσιάζει το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο end-to-end υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας, καλύπτοντας ολόκληρο τον κύκλο ασφάλειας — από τη στρατηγική και την πρόληψη έως την ανίχνευση, την απόκριση και τη μακροπρόθεσμη επιχειρησιακή ανθεκτικότητα.

Η span φέρνει σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα το ίδιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που ήδη παρέχει σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, μεταφέροντας διεθνή τεχνογνωσία, ώριμες διαδικασίες και αποδεδειγμένες πρακτικές στους οργανισμούς της περιοχής.

Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης πολυπλοκότητας και έντασης των κυβερνοαπειλών, οι οργανισμοί καλούνται να ξεπεράσουν την αποσπασματική προσέγγιση και να ενσωματώσουν την κυβερνοασφάλεια στις καθημερινές λειτουργίες και στη λήψη αποφάσεων.

«Η κυβερνοασφάλεια αποτελεί σήμερα βασικό παράγοντα επιχειρησιακής ανθεκτικότητας και όχι απλώς ένα τεχνικό ζήτημα», δήλωσε ο Βασίλης Παπούλιας, General Manager της span Hellas. «Οι οργανισμοί χρειάζονται ξεκάθαρη εικόνα των κινδύνων που αντιμετωπίζουν, καθώς και πρακτικές λύσεις που ενσωματώνονται ουσιαστικά στις καθημερινές τους λειτουργίες και υποστηρίζουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους.»

Το χαρτοφυλάκιο Cyber Security της span περιλαμβάνει υπηρεσίες Offensive Security & Penetration Testing, Vulnerability Management, συνεχή παρακολούθηση και απόκριση μέσω Security Operations Center (SOC) με 24/7 Monitoring & Incident Response, καθώς και Cyber Defense και Governance, Risk & Compliance (GRC). Παράλληλα, η εταιρεία υποστηρίζει τον σχεδιασμό Security Architecture & Strategy, τη διαχείριση περιστατικών μέσω Incident Response & Cyber Recovery και τον σχεδιασμό Business Continuity & Resilience Planning.

Πέρα από την τεχνολογική υλοποίηση, η span λειτουργεί ως στρατηγικός συνεργάτης, υποστηρίζοντας οργανισμούς στον σχεδιασμό cyber security roadmaps, στην οργανωτική προσαρμογή και στην ευθυγράμμιση των επενδύσεων ασφάλειας με επιχειρησιακούς στόχους και κανονιστικές απαιτήσεις.