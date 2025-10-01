Η Sony παρουσιάζει τον Sony FE 100mm F2.8 Macro GM OSS: Επαναπροσδιορίζοντας τη μακροφωτογραφία για να αποκαλυφθούν νέοι κόσμοι

Ο πρώτος μεσαίος τηλεφακός μακροφωτογραφίας της σειράς G Master™

Εκπληκτική λεπτομέρεια χάρη στη μεγέθυνση 1,4x, την προηγμένη σταθεροποίηση και το βελτιστοποιημένο χειρισμό macro

Σήμερα, η Sony παρουσιάζει τον Sony FE 100mm F2.8 Macro GM OSS, τον πρώτο μεσαίο τηλεφακό για μακροφωτογραφία της σειράς G Master™, συμβατό με τις φωτογραφικές μηχανές E-mount α™ (Alpha™), με μεγέθυνση 1,4x, προηγμένη σταθεροποίηση και διαισθητικό χειρισμό.

«Έχουμε ως αποστολή να διευρύνουμε συνεχώς τα όρια των δημιουργικών δυνατοτήτων για όσους χρησιμοποιούν τη φωτογραφία ως μέσο αφήγησης, και ο φακός Sony FE 100mm F2.8 Macro GM OSS είναι απόδειξη αυτής της δέσμευσης, υπερβαίνοντας τα όρια της παραδοσιακής μακροφωτογραφίας», δήλωσε ο Jazz Sidharh, Lens and Peripheral Marketing Manager,Sony Europe B.V. «Με τα παγκοσμίου κλάσης οπτικά του, αυτός ο νέος φακός αναβαθμίζει όχι μόνο τη μακροφωτογραφία, αλλά και τη φωτογραφία πορτρέτων και γάμων. Είμαστε ενθουσιασμένοι που προσφέρουμε τον φακό Sony FE 100mm F2.8 Macro GM OSS ως μέρος της αναγνωρισμένης σειράς G Master, προσφέροντας την κορυφαία απόδοση που έχουν συνηθίσει και στην οποία βασίζονται οι δημιουργοί της Sony για να προωθήσουν την τέχνη τους».

Πέρα από την ανθρώπινη όραση

O Sony FE 100mm F2.8 Macro GM OSS επιτυγχάνει μέγιστη μεγέθυνση 1,4x, διευκολύνοντας τη λήψη λουλουδιών, μικρών αντικειμένων και άλλων θεμάτων σε κοντινή απόσταση με ζωντανές λεπτομέρειες, αποκαλύπτοντας λεπτές υφές και χαρακτηριστικά που είναι δύσκολο να διακριθούν με γυμνό μάτι.

Συμβατός με έναν προαιρετικό teleconverteri (πωλείται ξεχωριστά), ο φακός προσφέρει μεγέθυνση έως 2,8xii. Αυτό επιτρέπει εντυπωσιακές κοντινές λήψεις, διατηρώντας παράλληλα μια άνετη απόσταση λήψης. Είναι ιδανικός για θέματα που είναι δύσκολο να προσεγγιστούν ή για την αποφυγή ανεπιθύμητων αντανακλάσεων.

Κορυφαίος σχεδιασμός υλικού

Ο σχεδιασμός των οπτικών στοιχείων τοποθετεί αποδοτικά στοιχεία όπως δύο φακούς XA (εξαιρετικά ασφαιρικούς) και δύο γυάλινα στοιχεία ED (εξαιρετικά χαμηλής διασποράς) για να επιτυγχάνεται υψηλή ανάλυση από το κέντρο έως την περιφέρεια της φωτογραφίας, μειώνοντας τις χρωματικές και τις διάφορες άλλες εκτροπές.

Για να επιτρέπει ακριβείς και διαισθητικές ρυθμίσεις εστίασης για μια ποικιλία σκηνών μακροφωτογραφίας, ο φακός προσφέρει τρεις λειτουργίες ειδικά για την εστίαση: το «Full-time DMF Switch» επιτρέπει την άμεση MF (χειροκίνητη εστίαση) περιστρέφοντας τον δακτύλιο εστίασης, ακόμη και σε λειτουργία AF (αυτόματη εστίαση), το «Focus Mode Switch» επιτρέπει την άμεση εναλλαγή μεταξύ AF και MF, ενώ ο «Sliding Focus Ring» ενεργοποιεί τη λειτουργία FULL MF, συνδεδεμένη με τις κλίμακες απόστασης και μεγέθυνσης.

Οι τέσσερις μοναδικοί γραμμικοί κινητήρες XD (extreme dynamic) που επιτρέπουν την υψηλή ταχύτητα, την υψηλή ακρίβεια και την αθόρυβη κίνηση του φακού, καθιστούν την απόδοση της αυτόματης εστίασης (AF) έως και περίπου 1,9 φορές ταχύτερηiii σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα.

Ένας ειδικός δακτύλιος διαφράγματος προσφέρει γρήγορο και άμεσο έλεγχο των ρυθμίσεων διαφράγματος.

Εξαιρετική ποιότητα εικόνας

Το κυκλικό διάφραγμα 11 λεπίδων παράγει όμορφο, σφαιρικό bokeh εφέ, ενώ η προσεκτικά ελεγχόμενη σφαιρική εκτροπή εξασφαλίζει την ιδανική ισορροπία μεταξύ ανάλυσης και θολώματος φόντου, δημιουργώντας το χαρακτηριστικό κρεμώδες bokeh εφέ της σειράς G Master.

Η μοναδική τεχνολογία «Nano AR Coating II» εφαρμόζει μια ομοιόμορφη λεπτή μεμβράνη σε ολόκληρη την επιφάνεια του φακού, με αποτέλεσμα καθαρή ποιότητα εικόνας που καταστέλλει τις αντανακλάσεις και τα είδωλα ακόμη και σε συνθήκες αντίθετου φωτισμού.

Ένα ενσωματωμένο σύστημα οπτικής σταθεροποίησης εικόνας, σχεδιασμένο για μακροφωτογραφία, αντισταθμίζει με ακρίβεια τη μετατόπιση (πάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά), τη γωνιακή μετατόπιση και την εμπρόσθια/οπίσθια μετατόπιση, εξασφαλίζοντας σταθερές λήψεις με το χέρι.

Διαθεσιμότητα

Ο Sony FE 100mm F2.8 Macro GM OSS θα είναι διαθέσιμος το Νοέμβριο του 2025.

