Η Sony ανακοινώνει νέα προϊόντα home cinema BRAVIA® Theatre για αναβαθμισμένη εμπειρία οικιακού κινηματογράφου

Η Sony, στο πλαίσιο του οράματος «Ο κινηματογράφος έρχεται στο σπίτι σας», παρουσίασε τα νέα προϊόντα home cinema BRAVIA Theatre και τις τηλεοράσεις BRAVIA 3 II και BRAVIA 2 II, προσφέροντας περισσότερες δυνατότητες από ποτέ για να δημιουργήσετε μια εντυπωσιακή κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι σας. Η νέα σειρά BRAVIA Theatre περιλαμβάνει τα BRAVIA Theatre Bar 7 και BRAVIA Theatre Bar 5, καθώς και προαιρετικά ηχεία όπως τα BRAVIA Theatre Sub 9, BRAVIA Theatre Sub 8 και BRAVIA Theatre Rear 9. Αυτά τα νέα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να δημιουργούν ένα ευρύτερο, πιο καθηλωτικό πεδίο surround για εντονότερη κινηματογραφική εμπειρία. Η τηλεόραση BRAVIA 3 II είναι μια τηλεόραση LED μεσαίου επιπέδου, διαθέσιμη σε μεγέθη έως 100 ίντσες για μια εμπειρία μεγάλης οθόνης στο σπίτι. Επίσης, παρουσιάζεται ένα νέο εισαγωγικό μοντέλο Bravia 2 II, διαθέσιμο σε μεγέθη από 43 έως 75 ίντσες.

Ηχομπάρες που γεμίζουν το χώρο

To νέο BRAVIA Theatre Bar 7 διαθέτει συμπαγή αλλά ισχυρό σχεδιασμό και είναι εξοπλισμένο ε εννέα ηχεία, συμπεριλαμβανομένων ειδικών up-firing ηχείων και πλαϊνών ηχείων που δημιουργούν ένα αισθητά ευρύτερο ηχητικό πεδίο. Με την αποκλειστική τεχνολογία 360 Spatial Sound Mapping (360SSM) της Sony, παρέχει καθηλωτικό ήχο surround κινηματογραφικού τύπου από ένα ενιαίο soundbar, μαζί με ήχο που ρυθμίζεται ανάλογα με το χώρο σας για βελτιστοποιημένη ακουστική εμπειρία. Οι χρήστες μπορούν να βελτιώσουν περαιτέρω το σύστημά τους προσθέτοντας προαιρετικά subwoofer και πίσω ηχεία για πιο βαθύ μπάσο και πλουσιότερη εμπειρία surround.1 Αυτές οι αναβαθμίσεις τους επιτρέπουν επίσης να απολαύσουν το περιεχόμενο IMAX® Enhanced στο μέγιστο των δυνατοτήτων του.2Αυτό καθιστά το BRAVIA Theatre Bar 7 την ιδανική επιλογή για χρήστες που είναι νέοι στον τομέα του home cinema, ενδιαφέρονται για την ποιότητα του ήχου και επιθυμούν ένα premium σημείο εκκίνησης.

Το BRAVIA Theatre Bar 5 είναι ένα σύστημα 3.1 καν. που συνοδεύεται από ένα ασύρματο subwoofer, προσφέροντας ισχυρά μπάσα, καθαρούς διαλόγους και εξαιρετική ισορροπία μεταξύ απόδοσης και τιμής. Το S-Force PRO Front Surround™, το Vertical Surround Engine και η μοναδική τεχνολογία upmixer της Sony δημιουργούν έναν τρισδιάστατο, καθηλωτικό ήχο surround για ταινίες και τηλεοπτικό περιεχόμενο.

Κοινά χαρακτηριστικά BRAVIA Theatre 7 / BRAVIA Theatre 5:

Απολαύστε την καλύτερη εμπειρία streaming με υποστήριξη για Dolby Atmos® και DTS:X®.

Συνδέστε το με συμβατές τηλεοράσεις BRAVIA για να ελέγχετε το soundbar από το μενού της τηλεόρασης και να επωφεληθείτε από το Voice Zoom 3™ για ενισχυμένους διαλόγους.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή BRAVIA Connect για να ελέγχετε εύκολα το BRAVIA Theatre από το smartphone σας και να αλλάζετε την ένταση, τα προφίλ ήχου και προηγμένες ρυθμίσεις.

Εύκολη εγκατάσταση, χρήση και σχεδιασμός με γνώμονα την προσβασιμότητα.

Ήχος που σας περιβάλλει

Για να ολοκληρώσετε την home cinema εμπειρία, τα νέα subwoofer και τα πίσω ηχεία της Sony προσθέτουν βαθιά μπάσα και καθηλωτικό ήχο surround, συμπληρώνοντας απόλυτα τα συμβατά μοντέλα BRAVIA Theatre.1

Κοινά χαρακτηριστικά BRAVIA Theatre Sub 9/ BRAVIA Theatre Sub 8:

Διαθέτουν μεγάλες μονάδες οδηγών, που προσφέρουν ισχυρά, εξαιρετικά βαθιά μπάσα, τα οποία σας επιτρέπουν να νιώσετε και να απολαύσετε πραγματικά τις κρυμμένες βαθιές συχνότητες του ήχου στις ταινίες σας. Για πρώτη φορά στη σειρά BRAVIA Theatre, υποστηρίζεται η αναπαραγωγή με δύο subwoofer.*3

BRAVIA Theatre Sub 9: Διαθέτει δύο μονάδες οδήγησης 200 mm. Οι διπλοί αντιδιαμετρικοί οδηγοί με εξουδετέρωση κραδασμών μειώνουν την παραμόρφωση και προσφέρουν ισχυρά μπάσα υψηλής ποιότητας που εκτείνονται σε εξαιρετικά χαμηλές συχνότητες.

BRAVIA Theatre Sub 8: Διαθέτει μονάδα οδηγού 200 mm και εξασφαλίζει την επέκταση των μπάσων σε χαμηλές συχνότητες.

BRAVIA Theatre Rear 9: Εξοπλισμένο με μεγάλα up-firing ηχεία 80 mm που αναβαθμίζουν την απόδοση του πίσω καναλιού και ενισχύουν την καθηλωτική εμπειρία 360 Spatial Sound δημιουργώντας πολλαπλά πλασματικά ηχεία.

Παράλληλα με τη νέα σειρά προϊόντων ήχου, η Sony επεκτείνει επίσης τη σειρά τηλεοράσεων BRAVIA με τη BRAVIA 3 II, μια τηλεόραση μεσαίας κατηγορίας διαθέσιμη σε μεγέθη έως 100 ίντσες, προσφέροντας στους χρήστες ακόμη περισσότερους τρόπους να απολαύσουν το αγαπημένο τους περιεχόμενο. Εξοπλισμένη με τον επεξεργαστή XR Processor™ που βρίσκεται στις κορυφαίες τηλεοράσεις της Sony και το XR Triluminos Pro™, η BRAVIA 3 II προσφέρει μια ευρεία γκάμα χρωμάτων που επιτρέπει φυσική αναπαραγωγή χρωμάτων, πλούσια αντίθεση και εκλεπτυσμένες λεπτομέρειες που δίνουν ζωή στις ταινίες στο σπίτι. Η Sony συνεργάζεται με την MediaTek Inc., μια εταιρεία με αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη SoC για Smart TV, συνδυάζοντας την αποκλειστική επεξεργασία σήματος της Sony με το hardware της MediaTek για τη μείωση του θορύβου του περιεχομένου και την αναπαραγωγή λεπτομερών εικόνων. Υποστηρίζοντας Dolby Vision®/Atmos® και DTS:X®, μεγιστοποιεί την κινηματογραφική ποιότητα εικόνας και ήχου. Σχεδιασμένη για ομαλή, γρήγορη δράση, υποστηρίζει επίσης 4K 120Hz και διαθέτει τέσσερις θύρες HDMI 2.1, καθιστώντας την ιδανική για gaming.

Για να βελτιώσει περαιτέρω την εμπειρία του χρήστη, η τηλεόραση BRAVIA 3 II έρχεται με το Inclusive Remote Control4 που σχεδιάστηκε πρόσφατα. Αναπτύχθηκε ως μέρος μιας νέας δέσμευσης για προσβασιμότητα και λαμβάνει υπόψη τα σχόλια των χρηστών με βελτιστοποιημένο σχεδιασμό κουμπιών, διακριτά σχήματα και σαφή διαστήματα για ευκολότερη πλοήγηση μέσω της αφής. Επιπλέον, η λειτουργία Remote Finder επιτρέπει σε όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με προβλήματα όρασης, να εντοπίζουν εύκολα το τηλεχειριστήριο.

Η BRAVIA 2 II είναι ένα εξαιρετικό σημείο εκκίνησης για όσους επιθυμούν να απολαύσουν μια μοναδική εμπειρία θέασης. Διαθέτει πολλές σημαντικές λειτουργίες που την καθιστούν ιδανική για συναρπαστικές βραδιές κινηματογράφου – ακόμη και οι παλιές αγαπημένες ταινίες HD αναβαθμίζονται σε εκπληκτική ανάλυση 4K2, ενώ η συμβατότητα με Dolby Atmos® και DTS:X® προσφέρει καθηλωτικό ήχο3. Με το Google TV στον πυρήνα της4, είναι πάντα πλούσια σε περιεχόμενο και εύκολη στη χρήση. Η BRAVIA 2 II θα είναι διαθέσιμη σε μεγέθη από 43” έως 75”.