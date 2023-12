Η Samsung ανακοινώνει την παγκόσμια και ευρωπαϊκή συνεργασία του Aquaman and the Lost Kingdom με το SmartThings

Η κυκλοφορία της ταινίας Aquaman and the Lost Kingdom αυτόν τον Δεκέμβριο πρόκειται να είναι ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά γεγονότα της χρονιάς. Λίγο πριν από την κυκλοφορία της ταινίας, η Samsung Electronics Co, Ltd ανακοινώνει την αποκλειστική συνεργασία της με την Warner Bros. Pictures. Η συνεργασία της εορταστικής περιόδου αποτελείται από δύο φάσεις: ένα παγκόσμιο retail activation και ένα ευρωπαϊκό digital activation, το Aquaman's SmartThings Kingdom.

Ο Benjamin Braun, Chief Marketing Officer της Samsung Europe δήλωσε σχετικά: «Πρόκειται για μια καταπληκτική συνεργασία με τη Warner Bros. στο Aquaman and the Lost Kingdom, ένα από τα μεγαλύτερα franchise τους. Η παρουσίαση των δυνατοτήτων του SmartThings, σε συνδυασμό με τις υπερδυνάμεις του Aquaman, θα προσφέρει στους χρήστες μια αξέχαστη εμπειρία. Οι Samsung χρήστες έχουν πρόσβαση σε ένα αποκλειστικό τρέιλερ της ταινίας, σε ανάλυση 8K, για να ανακαλύψουν το Lost Kingdom».

Το επίσημο τρέιλερ της ταινίας Aquaman and the Lost Kingdom θα είναι διαθέσιμο αποκλειστικά στις τηλεοράσεις Samsung στα καταστήματα λιανικής, σε ανάλυση 8K. Ως μέρος μιας ευρύτερης συνεργασίας περιεχομένου 8K μεταξύ Samsung και Warner Bros. Pictures, η διάθεση του τρέιλερ, αναδεικνύει το περιεχόμενο 8K και τις δυνατότητες της τηλεόρασης Samsung Neo QLED 8K. Παράλληλα, η καμπάνια περιλαμβάνει πλυντήρια Samsung Bespoke με λειτουργία AI Energy Mode και τη δυνατότητά τους να συμβάλλουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας έως και 70 % [1], όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία SmartThings AI Energy Mode [2].

Ακόμη, το Aquaman SmartThings Kingdom που είναι διαθέσιμο σε όλη την Ευρώπη από τις 11 Δεκεμβρίου 2023 στο Samsung.com θα ταξιδέψει τους επισκέπτες στο Βασίλειο του Aquaman. Οι επισκέπτες της ειδικής σελίδας μπορούν να εξερευνήσουν πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν το SmartThings Find για να εντοπίσουν το Galaxy Z Flip5 ή πολύτιμα αντικείμενα, να χρησιμοποιήσουν το SmartThings Energy για να παρακολουθήσουν τη χρήση ενέργειας.

[1]Βάσει εσωτερικών δοκιμών στο μοντέλο WW11BB944AGB σε βαμβακερή πλύση 40 μοιρών με ενεργοποιημένη τη λειτουργία AI Energy Mode σε σύγκριση με τη μη χρήση της λειτουργίας AI Energy Mode. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις πραγματικές συνθήκες χρήσης. Δοκιμή σε φορτίο 5kg με διαφορά απόδοσης πλύσης ±5%.

[2]Η λειτουργία AI Energy Mode είναι διαθέσιμη μέσω της εφαρμογής SmartThings σε συσκευές Android και iOS. Απαιτείται σύνδεση Wi-Fi και λογαριασμός Samsung. Η λειτουργία μπορεί να εφαρμοστεί όταν η επιλεγμένη θερμοκρασία πλύσης για τον κύκλο είναι 20 ~ 40 °C (εξαιρουμένων των ψυχρών κύκλων όπως το Super Eco Wash).