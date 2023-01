Η Samsung αναβαθμίζει τη νέα εποχή οθονών με ισχυρές επιδόσεις, ασφαλή συνδεσιμότητα και εξατομικευμένες εμπειρίες

Η Samsung Electronics Co., Ltd. αποκάλυψε σήμερα, ενόψει της CES® 2023, τις νέες σειρές Neo QLED, MICRO LED, Samsung OLED καθώς και lifestyle προϊόντα και αξεσουάρ. Η φετινή σειρά περιλαμβάνει προηγμένα, καινοτόμα προϊόντα με έμφαση στη βελτιωμένη συνδεσιμότητα, τις εξατομικευμένες εμπειρίες των χρηστών και την απρόσκοπτη ενσωμάτωση πολλαπλών συσκευών μέσω της έξυπνης οικιακής πλατφόρμας SmartThings.

«Το 2023, ωθούμε τα όρια της καινοτομίας για να προσφέρουμε στους καταναλωτές όχι μόνο ποιότητα εικόνας, αλλά μια ολιστική, premium εμπειρία συσκευής, προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους για συνδεδεμένο σπίτι», δήλωσε ο Cheolgi Kim, EVP του Visual Display Business στη Samsung Electronics. «Με το SmartThings, η προηγμένη τεχνολογία μας είναι απρόσκοπτη και διαισθητική, κάνοντας τη ζωή πιο βιώσιμη, προσβάσιμη και απολαυστική καθημερινά».

Premium και συνδεδεμένες εμπειρίες με τη σειρά Neo QLED

Η τελευταία σουίτα τηλεοράσεων Neo QLED 8K και 4K της Samsung παρέχει στους χρήστες premium επιλογές που ταιριάζουν σε κάθε ανάγκη. Η ποιότητα εικόνας της σειράς Neo QLED τροφοδοτείται από τον προηγμένο επεξεργαστή Neural Quantum της Samsung, ο οποίος υποστηρίζει την Quantum Mini LED-lit TV με επεξεργασία 14 bit και αναβάθμιση AI, επιτρέποντας λειτουργίες όπως το Shape Adaptive Light Control και το Real Depth Enhancer Pro για τρισδιάστατη, ζωντανή εικόνα. Η σειρά Neo QLED 2023 της Samsung, με πάνελ υψηλής ανάλυσης και τον αποκλειστικό αλγόριθμο της Samsung που τροφοδοτεί το νέο Auto HDR Remastering, προσφέρει κάτι παραπάνω από μία καθαρή εικόνα. Χρησιμοποιεί τεχνολογία βαθιάς εκμάθησης AI για να αναλύει και να εφαρμόζει εφέ Υψηλού Δυναμικού Εύρους (HDR) σε πραγματικό χρόνο σε περιεχόμενο Standard Dynamic Range (SDR) σε κάθε σκηνή, κάνοντας το περιεχόμενο SDR πιο φωτεινό και ζωντανό για απόλυτη εμβάθυνση.

Επιπλέον, οι χρήστες SmartThings δεν χρειάζεται πλέον να αγοράζουν ξεχωριστό dongle SmartThings για τη σύνδεση και τον έλεγχο των συσκευών Zigbee και Thread. Το 2023, το SmartThings Zigbee & Matter Thread One-Chip Module θα ενσωματωθεί απευθείας στα προϊόντα της Samsung. Για απόλυτη εμπειρία συνδεδεμένης συσκευής, το SmartThings συγχρονίζει αυτόματα συσκευές για ευκολότερο έλεγχο όχι μόνο των συσκευών Samsung, αλλά και συσκευών τρίτων κατασκευαστών και συσκευών IoT1 για απρόσκοπτη σύνδεση.

• Chat Together: Οι χρήστες μπορούν εύκολα να έχουν πρόσβαση σε μια ομάδα ζωντανής συνομιλίας, ώστε να μοιραστούν σκέψεις και να αντιδράσουν σε πραγματικό χρόνο με άλλους που παρακολουθούν επίσης το ίδιο περιεχόμενο.

• ConnecTime: Διευκολύνει τη λήψη βιντεοκλήσεων από συνδεδεμένες συσκευές, παρέχοντας μια μεγαλύτερη πλατφόρμα για βιντεοκλήσεις στην τηλεόραση και μια απρόσκοπτη μετάβαση σε μικρότερη συσκευή, σε περίπτωση που ο χρήστης θέλει να απομακρυνθεί και να μεταφέρει την κλήση σε άλλη οθόνη.

• 3D Map View: Σχεδιασμένο για να επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν και να παρακολουθούν εύκολα τις συνδεδεμένες συσκευές, το 3D Map View της Samsung παρέχει στους χρήστες μια πανοραμική θέα του σπιτιού τους και όλων των συσκευών SmartThings με μια ματιά.

Διεύρυνση των επιλογών προβολής με τις σειρές MICRO LED και Samsung OLED

Η σειρά MICRO LED 2023 παρέχει νέα μοντέλα που κυμαίνονται από 50 έως 140 ίντσες2, προσφέροντας ένα εύρος επιλογών για απαράμιλλη ποιότητα εικόνας και εμπειρία οθόνης. Χάρη στη σπονδυλωτή φύση της σειράς, τα μοντέλα MICRO LED δεν δεσμεύονται από το σχήμα, την αναλογία και το μέγεθος, καθιστώντας τα πλήρως προσαρμόσιμα ώστε να ταιριάζουν στη ρύθμιση που επιθυμεί ο χρήστης. Επιπλέον, έρχονται χωρίς πλαίσια, επομένως ανεξάρτητα από τη διαμόρφωση, τα όρια μεταξύ οθόνης και πραγματικής ζωής είναι απρόσκοπτα.

Η σειρά OLED 2023 της Samsung είναι πλέον διαθέσιμη σε μεγέθη 55’’, 65’’ αλλά και σε νέα εξαιρετικά μεγάλα μοντέλα 77 ιντσών, για ακόμη περισσότερες επιλογές προβολής. Η τελευταία σειρά OLED της Samsung έρχεται με τεχνολογία Quantum Dot που έχει αναπτυχθεί για τα μοντέλα Neo QLED της Samsung καθώς και για τους επεξεργαστές Neural Quantum και διατηρεί τα βασικά πλεονεκτήματα της τεχνολογίας OLED, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τους περιορισμούς στη φωτεινότητα και την χρωματική αναπαράσταση.

Η διευρυμένη σειρά έρχεται με ρυθμό ανανέωσης 144 Hz και όλες τις έξυπνες λειτουργίες της Samsung, συμπεριλαμβανομένου του Samsung Gaming Hub. Επιπλέον, για πρώτη φορά σε τηλεόραση OLED, οι OLED της Samsung διαθέτουν την πιστοποίηση FreeSync Premium Pro της AMD για την απόλυτη εμπειρία παιχνιδιού σε OLED οθόνη.

Ακόμη, για να επεκτείνει τις επιλογές προβολής, η Samsung προσφέρει την υπηρεσία Samsung TV Plus σε όλη τη σειρά έξυπνων τηλεοράσεων της. Η δωρεάν υπηρεσία τηλεόρασης που υποστηρίζεται από διαφημίσεις (FAST) και βίντεο on demand παρέχει περισσότερα από 1.800 κανάλια παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων πάνω από 50 ιδιόκτητων και διαχειριζόμενων καναλιών, φθάνοντας σε 24 χώρες και 465 εκατομμύρια τηλεοράσεις και κινητές συσκευές της εταιρείας παγκοσμίως. Η υπηρεσία παρέχεται 100% δωρεάν και δεν απαιτεί λήψεις, συνδρομές ή πρόσθετες συσκευές.

Ένας νέος κόσμος Gaming με το Samsung Gaming Hub

Το Samsung Gaming Hub, το νέο σπίτι για gaming στις Smart TVs της Samsung, προσφέρει στους χρήστες απεριόριστη πρόσβαση σε χιλιάδες αγαπημένα τους παιχνίδια από συνεργάτες όπως το Xbox, η NVIDIA GeForce NOW, η Amazon Luna και η Utomik, χωρίς να απαιτούνται λήψεις, όρια αποθήκευσης ή κονσόλες. Επιπλέον, αποτελεί την πιο διαισθητική εμπειρία gaming, επιτρέποντας στους gamers να ανοίξουν απλά την τηλεόρασή τους και να παίξουν.

Το Samsung Gaming Hub, που κυκλοφόρησε πέρυσι, προσφέρει απίστευτη ποιότητα εικόνας και έναν εντελώς νέο τρόπο προσέγγισης του παιχνιδιού – με πολλαπλές εργασίες, διευρυμένες συνεργασίες και ροή 4K. Οι παίκτες μπορούν ακόμη και να παρακολουθούν πολλούς τύπους περιεχομένου ταυτόχρονα.

Το 2023, οι αναβαθμίσεις για το GameBar 3.0 με το MiniMap Sharing3 και το Virtual Aim Point αναβαθμίζουν την εμπειρία για κάθε τύπο gamer. Το MiniMap Sharing επιτρέπει στους gamers να βλέπουν τον χάρτη του παιχνιδιού τους με μια ματιά σε οποιαδήποτε οθόνη, ενώ το Virtual Aim Point, σχεδιασμένο για shooters πρώτου προσώπου (FPS), τους βοηθά να εντοπίζουν πιο αισθητούς στόχους σε οποιοδήποτε παιχνίδι, ώστε να μπορούν να κάνουν την τέλεια λήψη.

Το Samsung Gaming Hub είναι επίσης διαθέσιμο σε έξυπνες οθόνες Samsung και οθόνες gaming – συμπεριλαμβανομένης της σειράς Odyssey. Με το Odyssey Ark, οι gamers μπορούν να περιστρέφουν τις οθόνες τους κάθετα ή οριζόντια με βάση τον προσανατολισμό που επιθυμούν και να απολαμβάνουν καθηλωτικά παιχνίδια με κυρτή οθόνη 55 ιντσών 1000R και ισχυρό ήχο.

Αναβαθμίζοντας τον τρόπο ζωής με τη διευρυμένη σειρά lifestyle και νέα χαρακτηριστικά

Οι ανάγκες του τρόπου ζωής αλλάζουν συνεχώς. Ανταποκρινόμενη σε αυτή την πραγματικότητα, η Samsung αποκάλυψε νέα προϊόντα και λειτουργίες lifestyle για να πάει την εμπειρία χρήστη σε άλλο επίπεδο, επιτρέποντας τους να προσαρμόσουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν και βιώνουν τις οθόνες.

• The Premiere 8K: Το 2023, η Samsung παρουσιάζει μια νέα έκδοση του προβολέα με τεχνολογία λέιζερ, The Premiere 8K. Η σειρά προβολέων εξαιρετικά μικρής προβολής έρχεται τώρα με ένα μοντέλο 8K, δίνοντας στους χρήστες την ίδια εξαιρετικά μεγάλη οθόνη σε ακόμη υψηλότερη ανάλυση. Υποστηρίζει μέγιστο μέγεθος οθόνης 150 ιντσών για μια τεράστια οθόνη με αντίστοιχα εξαιρετική ανάλυση.

• The Freestyle με Smart EDGE Blending: Το Freestyle είναι η απόλυτη ευέλικτη συσκευή, που επιτρέπει στους καταναλωτές να παρακολουθούν ό,τι θέλουν όπου θέλουν. Το 2023, οι χρήστες μπορούν να επωφεληθούν από τη νέα λειτουργία Smart EDGE Blending, η οποία τους επιτρέπει να χρησιμοποιούν δύο από τις συσκευές και να παρακολουθούν περιεχόμενο σε διαμόρφωση 21:9 χωρίς χειροκίνητη ευθυγράμμιση ή προσαρμογή. Το Freestyle του 2023 θα υποστηρίζει επίσης το Samsung Gaming Hub για περισσότερη ψυχαγωγία εν κινήσει.

• Νέα διεπαφή χρήστη και αξεσουάρ: Το 2023, η Samsung παρουσιάζει ένα νέο και βελτιωμένο Samsung Art Store με λειτουργίες όπως προεπισκοπήσεις με μια ματιά και εκτεταμένες προσφορές περιεχομένου, που μιμούνται την εμπειρία επίσκεψης σε γκαλερί ή μουσείο. Επίσης, η σειρά τηλεοράσεων The Frame αποκτά την επιλογή μεταλλικού πλαισίου (bezel) για μοντέρνα και πολυτελή εμφάνιση. Η τελευταία σειρά τηλεοράσεων της Samsung μπορεί να τοποθετηθεί με το προαιρετικό Auto Rotating Wall Mount & Stand, το οποίο φέρνει την αυτόματη περιστροφή και την κατακόρυφη εμπειρία προβολής πολυμέσων της σειράς The Sero σε άλλες τηλεοράσεις, συμπεριλαμβανομένων των The Frame και Neo QLED.

Καθημερινή βιωσιμότητα με οθόνες Samsung

Σύμφωνα με την τελευταία περιβαλλοντική στρατηγική που ανακοινώθηκε το 2022, η Samsung εργάζεται με συνέπεια με τους συνεργάτες και τους πελάτες παρέχοντας ευρύτερο αντίκτυπο σε όλο τον κύκλο ζωής του προϊόντος. Ως αποτέλεσμα, κάθε βήμα γίνεται πιο οικολογικό, από την αποτελεσματικότερη διαδικασία παραγωγής έως τη μείωση της συσκευασίας και την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο οι καταναλωτές χρησιμοποιούν τα προϊόντα τους.

• Ανακυκλωμένα υλικά: Για τη σειρά του 2023, η Samsung θα αντικαταστήσει το 20% των εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται για το τηλεχειριστήριο SolarCell με ανακυκλωμένο πλαστικό που έχει συλλεχθεί από τον ωκεανό. Επιπλέον, τα κύρια μέρη της πλακέτας χρησιμοποιούν ανακυκλωμένα υλικά αλουμινίου και χαλκού, αντικαθιστώντας περίπου το 12% των αρχικών υλικών που χρησιμοποιήθηκαν.

• Μείωση του αντίκτυπου στην κατασκευή: Η Samsung σχεδίασε ένα ελαφρύ καλούπι έγχυσης που απαιτεί λιγότερα υλικά, με δομή που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, μειώνοντας τη συνολική κατανάλωση ενέργειας και τις πρώτες ύλες που απαιτούνται για την παραγωγή.

• Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας AI: Μέσω του SmartThings, οι τηλεοράσεις 2023 υποστηρίζουν τη λειτουργία AI Energy Saving Mode, βοηθώντας τους χρήστες να εξοικονομούν περισσότερη ενέργεια με νέους τρόπους. Η υπηρεσία SmartThings Energy στις τηλεοράσεις συμβάλλει στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στις συνδεδεμένες συσκευές με απλές αλλαγές, όπως η αυτόματη εναλλαγή σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας σε συγκεκριμένες συσκευές όταν δεν χρησιμοποιούνται. Χάρη στην προβολή χάρτη 3D, οι χρήστες θα μπορούν πιο εύκολα να αποκτήσουν μια ολιστική επισκόπηση των συνδεδεμένων συσκευών και να εφαρμόσουν ιδέες εξοικονόμησης ενέργειας.

• Eco-Packaging: Το 2023, το Samsung Eco-Packaging θα διατίθεται με ελάχιστη εκτύπωση, ώστε να καταναλώνεται λιγότερο μελάνι στην παραγωγή του, ενώ η Samsung θα χρησιμοποιήσει χαρτοταινία για να μειώσει τη χρήση πλαστικού στη συσκευασία της. Επιπλέον, τα μεγέθη συσκευασίας θα μειωθούν σε χαμηλότερες συνολικές εκπομπές άνθρακα.

Πολυδιάστατο ηχητικό τοπίο και ποιότητα ήχου με AI

Μια premium εμπειρία οθόνης θα ήταν πλήρης μόνο με εξαιρετικά καθηλωτικό ήχο. Ενώ οι τηλεοράσεις Samsung διαθέτουν εντυπωσιακά ενσωματωμένα ηχεία, διαθέτουν επίσης ισχυρές δυνατότητες ήχου και συσκευές που βελτιώνουν την εμπειρία θέασης για κάτι πραγματικά κινηματογραφικό.

• AI Sound Remastering: Το 2023, οι ναυαρχίδες τηλεοράσεων και τα soundbar της Samsung διαθέτουν Sound Remastering, το οποίο χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να κάνει επανεγγραφή κάθε ηχητικού περιεχομένου, διασφαλίζοντας ότι οι φωνές είναι καθαρές, την πληρότητα του περιβάλλοντος ήχου και ότι κάθε στοιχείο έχει την κατάλληλη ένταση.

• Νέα soundbars: Εκτός από το soundbar ναυαρχίδα, HW-Q990C, με ήχο 11.1.4 καναλιών που υποστηρίζει Dolby Atmos, το εξαιρετικά λεπτό HW-S800B προσφέρει ισχυρό καθηλωτικό ήχο στο Dolby Atmos από μια συσκευή 3.1.2 καναλιών που είναι μόλις 40 χιλιοστά ύψος και 38 χιλιοστά βάθος. Τοποθετείται εύκολα με οποιαδήποτε τηλεόραση και εξακολουθεί να προσφέρει καθαρό ήχο με δυνατά μπάσα.

• Q-Symphony: Tο νέο Q-Symphony του 2023 θα παρέχει εξαιρετικά εξελιγμένο ήχο. Για να επιτευχθεί αυτό το soundbar θα βασίζεται στη μονάδα νευρωνικής επεξεργασίας της τηλεόρασης, αναλύοντας τα ηχητικά σήματα και επεξεργάζοντας κάθε ήχο με περισσότερες λεπτομέρειες όπως ποτέ άλλοτε, για μία νέα προσέγγιση αρμονίας μεταξύ της τηλεόρασης και του soundbar.

Το 2023, συνδυάζοντας τις τηλεοράσεις Samsung με τα Samsung Soundbars, οι χρήστες θα μπορούν να έχουν το πιο ισχυρό, προσαρμόσιμο και εξατομικευμένο οικοσύστημα που είναι διαθέσιμο μέχρι σήμερα.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προϊόντα της Samsung για το 2023, τα οποία η εταιρεία ανακοινώνει στην CES 2023, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/firstlook4, όπου μπορείτε να εγγραφείτε για να λαμβάνετε τις τελευταίες ενημερώσεις και ειδικές προσφορές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.