Η RAFARM ανακοινώνει νέα συνεργασία-ορόσημο με την Cleveland Clinic

Η RAFARM, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες με έντονη διεθνή παρουσία και εξειδίκευση στον τομέα της Οφθαλμολογίας, ανακοινώνει στρατηγική συνεργασία με την Cleveland Clinic, έναν από τους κορυφαίους μη κερδοσκοπικούς ιατρικούς οργανισμούς παγκοσμίως. Η συνεργασία αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας καινοτόμου, μη επεμβατικής οφθαλμολογικής θεραπείας, βασισμένης στην επαναστόχευση υπαρχόντων μορίων, με στόχο την κάλυψη μιας ανεκπλήρωτης ιατρικής ανάγκης: την αποκατάσταση κερατοειδών με ουλώδη ίνωση, μια πάθηση που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την οπτική οξύτητα των ασθενών.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η RAFARM αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία ανάπτυξης: από τις προκλινικές δοκιμές και τις κλινικές μελέτες, έως τη βελτιστοποίηση της φαρμακοτεχνικής μορφής, την παραγωγή σε βιομηχανική κλίμακα και την παγκόσμια εμπορική αξιοποίηση.

Ο Άρης Μητσόπουλος, Αντιπρόεδρος της RAFARM δήλωσε: «Η συνεργασία με την Cleveland Clinic αποτελεί στρατηγικό ορόσημο για τη RAFARM και επισφραγίζει τον ρόλο μας ως παγκόσμιο εταίρο στον χώρο της Οφθαλμολογίας. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με έναν διεθνή ηγέτη στην ιατρική έρευνα και καινοτομία, τη Cleveland Clinic, και δημιουργούμε έναν δίαυλο τεχνογνωσίας με στόχο την ανάπτυξη μη επεμβατικής θεραπείας για την αντιμετώπιση των ουλών του κερατοειδούς, μίας ακάλυπτης ιατρικής ανάγκης. Ταυτόχρονα, αυτή η συνεργασία αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας για την ενίσχυση των δυνατοτήτων έρευνας, παραγωγής και καινοτομίας, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τη φαρμακοβιομηχανία στην Ελλάδα».

Οι ουλές του κερατοειδούς αποτελούν σοβαρή βλάβη στο πρόσθιο τμήμα του οφθαλμού, με περιορισμένες φαρμακευτικές επιλογές, και μπορεί να οφείλεται σε βακτηριακές, ιογενείς ή μυκητιασικές λοιμώξεις, σε ρήξεις, σε επιπλοκές διαθλαστικών επεμβάσεων, σε χημικά εγκαύματα καθώς και σε άλλες διαταραχές. Σήμερα, οι θεραπείες επικεντρώνονται κυρίως στη διαχείριση των συμπτωμάτων, ενώ σε βαριές περιπτώσεις όπου επηρεάζεται σημαντικά η κεντρική όραση του ασθενούς απαιτούνται χειρουργικές επεμβάσεις.

Η Cleveland Clinic και η RAFARM αναπτύσσουν μια πρωτοποριακή θεραπευτική προσέγγιση: τοπική εφαρμογή ενός ευρέως χρησιμοποιούμενου φαρμακευτικού μορίου. Η νέα αυτή αγωγή δείχνει ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, με σημαντικές δυνατότητες να μειώσει ή ακόμη και να αναστρέψει την ίνωση του κερατοειδούς, τόσο σε προκλινικές μελέτες όσο και σε πραγματικές περιπτώσεις ασθενών.

To υπό ανάπτυξη οφθαλμικό σκεύασμα βασίζεται σε πολυετή ερευνητική εργασία του διεθνούς φήμης επιστήμονα - χειρουργού κερατοειδούς και διαθλαστικών ανωμαλιών της Cleveland Clinic, Dr. Steven E. Wilson, ο οποίος έχει αφιερώσει πάνω από τρεις δεκαετίες στη μελέτη της επούλωσης τραυμάτων του κερατοειδούς.

Με τη νέα αυτή συνεργασία, η RAFARM ενισχύει τον ρόλο της ως διεθνής παίκτης στον τομέα των οφθαλμικών και σύνθετων ενέσιμων φαρμακευτικών προϊόντων. Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει στο υψηλής εξειδίκευσης ανθρώπινο δυναμικό της και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της με τεχνολογία αιχμής, προκειμένου να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις αυξημένες απαιτήσεις της παραγωγής στείρων, υψηλής ποιότητας φαρμακευτικών σκευασμάτων.