Engineer your leadership like a Porsche

Η PORSCHE, του ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, σε συνεργασία με το CEO Clubs Greece, διοργάνωσε μια ξεχωριστή εκδήλωση για τα μέλη του οργανισμού και πελάτες της Porsche, στο πλαίσιο της διαχρονικής συνεργασίας των δύο πλευρών και της στήριξης που προσφέρει η Porsche στις δράσεις του CEO Clubs.

Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό ο γενικός διευθυντής της Porsche, Γιώργος Λειβαδίτης, καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους και αναδεικνύοντας τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας με το CEO Clubs Greece, έναν οργανισμό που φέρνει κοντά κορυφαίους leaders της επιχειρηματικής κοινότητας και ενισχύει τον ουσιαστικό διάλογο γύρω από τη σύγχρονη ηγεσία.

Κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης ήταν η Γεωργία Καρτσάνη, Founder της SARGIA Partners και ιδρύτρια και Πρόεδρος του CEO Clubs Greece, η οποία εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες συνεργάζεται με κορυφαίους επιχειρηματικούς leaders, συμβάλλοντας στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνουν τη σκέψη τους, λαμβάνουν αποφάσεις και ασκούν επιρροή.

Μέσα από την ομιλία της παρουσίασε μια σύγχρονη προσέγγιση της ηγεσίας, όχι ως τίτλο αλλά ως καθημερινή στάση ευθύνης και κατεύθυνσης, καλώντας τους ηγέτες να αναγνωρίσουν πού δημιουργούν πραγματική αξία, να υιοθετήσουν απλές και αποτελεσματικές πρακτικές που οδηγούν σε σταθερή απόδοση και να καθοδηγούν τις ομάδες τους με σαφή στρατηγικό προσανατολισμό.

Η εκδήλωση ανέδειξε τη φιλοσοφία που καθοδηγεί διαχρονικά την Porsche: την επιδίωξη της κορυφαίας απόδοσης μέσα από την ακρίβεια, το πάθος και τον ξεκάθαρο σκοπό. Αξίες που βρίσκονται στον πυρήνα κάθε δημιουργίας της μάρκας και που αποτελούν, αντίστοιχα, θεμελιώδη χαρακτηριστικά της σύγχρονης ηγεσίας.

Μέσα από πρωτοβουλίες όπως αυτή, η Porsche συμβάλλει ενεργά σε δράσεις που ενθαρρύνουν τη γνώση, την ανταλλαγή ιδεών και την εξέλιξη της σύγχρονης ηγεσίας, ενισχύοντας τον ουσιαστικό διάλογο μεταξύ κορυφαίων επιχειρηματικών στελεχών στην Ελλάδα.