Η Nvidia επενδύει 5 δισ. δολαρία στην Intel, στο «φόντο» των ανταγωνισμών με την Κίνα

Η Nvidia ανακοίνωσε την Πέμπτη πως θα επενδύσει 5 δισ. δολάρια στην Intel, σε ένα ακόμα «επεισόδιο» του ανταγωνισμού των ΗΠΑ με την Κίνα για την πρωτοκαθεδρία στα τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης, καθιστώντας την πρώτη μια από τους μεγαλύτερους μετόχους στην Intel.

Το Reuters μετέδωσε πως η συμφωνία περιλαμβάνει και ένα κέντρο παραγωγής PC και data centers, κάτι που θα μπορούσε να λειτουργήσει αντιπαραθετικά προς Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC).

Η TSMC κατασκευάζει επί του παρόντος τους κορυφαίους επεξεργαστές της Nvidia, μια δραστηριότητα που η πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο θα μπορούσε κάποια μέρα να επεκτείνει στην Intel.

Πέρα από την TSMC, και η AMD μπορεί να ζημιωθεί από τη συμφωνία της Nvidia με την Intel.

Σημειώνεται πως μετά από την ανακοίνωση της συμφωνίας, οι μετοχές της Intel έφτασαν να ενισχύονται έως και 32% πριν από το άνοιγμα της συνεδρίασης της Πέμπτης στην Wall Street, ενώ οι μετοχές της Nvidia κέρδιζαν πάνω από 3%.

Η Nvidia θα πληρώσει 23,28 δολάρια ανά μετοχή για τις κοινές μετοχές της Intel, μια τιμή ελαφρώς χαμηλότερη από τα 24,90 δολάρια στα οποία έκλεισαν οι μετοχές της Intel την Τετάρτη.

Ωστόσο, αυτή η τιμή είναι υψηλότερη από τα 20,47 δολάρια ανά μετοχή που πλήρωσε η κυβέρνηση των HΠΑ για το έκτακτο μερίδιο 10% που απέκτησε στην Intel τον περασμένο μήνα.

Η Nvidia θα γίνει ένας από τους μεγαλύτερους μετόχους της Intel, κατέχοντας πιθανώς το 4% ή περισσότερο της εταιρείας μετά την έκδοση νέων μετοχών για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Το Reuters υπογραμμίζει ότι η συμφωνία δεν θα περιλαμβάνει την επιχείρηση κατασκευής τσιπ της Intel, γνωστή ως «foundry», που κατασκευάζει τσιπ για την Nvidia. Οι περισσότεροι αναλυτές πιστεύουν ότι για να επιβιώσει η foundry της Intel, θα πρέπει τελικά να αποκτήσει έναν μεγάλο πελάτη όπως η Nvidia, η Apple, η Qualcomm ή η Broadcom.

Ωστόσο, η συμφωνία αυξάνει το αυξανόμενο απόθεμα κεφαλαίου που έχει συσσωρεύσει η Intel λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση επένδυσης 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Softbank και τη λήψη 5,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Ο Ντέιβιντ Ζίνσνερ, οικονομικός διευθυντής της Intel, δήλωσε στους επενδυτές σε μια συνέντευξη τύπου της Deutsche Bank τον περασμένο μήνα ότι η εταιρεία βρίσκεται σε «καλή οικονομική θέση» και δεν θα χρειαστεί πολύ περισσότερο κεφάλαιο μέχρι να δει σημαντική ζήτηση για το 14A, μια διαδικασία κατασκευής επόμενης γενιάς στην οποία αναμένεται να επενδύσει σημαντικά.

Η αγορά της Κίνας

Η συμφωνία μεταξύ των δύο εταιρειών έρχεται καθώς η Κίνα έχει εισηγηθεί προς τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείας της ασιατικής χώρας να σταματήσουν τις αγορές τσιπ από την Nvidia, σε μια προσπάθεια του Πεκίνου να περιορίσει την τεχνολογική εξάρτηση που έχει από την Κίνα.

Η νέα απαγόρευση είναι αυστηρότερη από τις προηγούμενες οδηγίες των ρυθμιστικών αρχών, οι οποίες επικεντρώνονταν στο H20, την προηγούμενη έκδοση του τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης της Nvidia που είχε σχεδιαστεί ειδικά για την Κίνα.

Υπενθυμίζεται πως Κινέζοι αξιωματούχοι έχουν εκφράσει στο πρόσφατο παρελθόν ανησυχίες για το ότι τα τσιπ AI της Nvidia ενδέχεται να διαθέτουν ενσωματωμένες λειτουργίες που επιτρέπουν τον απομακρυσμένο έλεγχο ή την παρακολούθηση, κάτι που θα αποτελούσε σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια.

H Nvidia έχει προσπαθήσει να διασκεδάσει τις εν λόγω ανησυχίες, λέγοντας πως δεν ισχύουν. Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε το Πεκίνο να ανακοινώσει τη Δευτέρα την έναρξη έρευνας για αθέμιτες πρακτικές από την Nvidia στην κινεζική αγορά.

Οι τελευταίες εξελίξεις δοκιμάζουν τις «αντοχές» της Nvidia στην Κίνα, αγορά όπου σημείωσε σχεδόν το 13% των συνολικών της πωλήσεων για το σύνολο του 2024.