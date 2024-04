Η Noval Property μιλάει για τον μετασχηματισμό των πόλεων στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Η Noval Property, για μια ακόμη χρονιά, έδωσε δυναμικό παρών στο Delphi Economic Forum IX με κεντρικό θεματικό άξονα "Η Μεγάλη Μετάβαση" το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 10 έως τις 13 Απριλίου στους Δελφούς.

Στο Forum, που συγκέντρωσε και φέτος κορυφαίους εκπροσώπους από την πολιτική, την επιχειρηματική και την ακαδημαϊκή κοινότητα, τη Noval Property εκπροσώπησε ο Παναγιώτης Καπετανάκος, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, συμμετέχοντας σε πάνελ με τίτλο “Beyond Better Cities. Collaborative Solutions for the Future”, στο πλαίσιο της ενότητας “Real Estate and Resilient Cities”. Στην εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση, συμμετείχαν επίσης ο κ. Raphael Edberg, Senior Vice President & Portfolio Manager της Pimco, ο κ. Χριστόφορος Στράτος, Διευθύνων Σύμβουλος της Resolute Hellas και ο κ. Ιωάννης Γκάνος, Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Astika Akinita. Τη συζήτηση συντόνισε ο κ. Χάρης Ντιγριντάκης, δημοσιογράφος από το Talk Radio 98.9, τον Ελεύθερο Τύπο και το Tourismtoday.gr. Κεντρικό θέμα του πάνελ αποτέλεσε ο μετασχηματισμός των σύγχρονων πόλεων μέσα από την υλοποίηση νέων εμβληματικών και καινοτόμων έργων, καθώς και οι ανερχόμενες τάσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων.

Ο κ. Καπετανάκος, μιλώντας για τα έργα που υλοποιεί η εταιρεία προς αυτήν την κατεύθυνση, ανέφερε: «Στη Noval Property σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε νέα κτήρια με στόχο να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των ανθρώπων, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον. Εδώ και αρκετά χρόνια αναπτύσσουμε κυρίως brownfield projects, δίνοντας έμφαση στην πραγματοποίηση έργων αστικής ανάπλασης, καθώς και στον επαναπροσδιορισμό και στην αναμόρφωση του υφιστάμενου, παλαιού κτηριακού αποθέματος. Στόχος μας είναι η δημιουργία σημαντικής προστιθέμενης αξίας για το αστικό τοπίο, μέσω καινοτόμου, βιοκλιματικού και ενεργειακά αποδοτικού σχεδιασμού, καθώς και της χρήσης έξυπνων τεχνολογιών, προκειμένου να επιτύχουμε ταυτόχρονα και μείωση του αποτυπώματος άνθρακα της δράσης μας».

Επιπλέον, στάθηκε ιδιαίτερα στη μεγάλη αστική ανάπλαση της Noval Property επί της Οδού Πειραιώς 252, στο χώρο του πρώτου εργοστασίου της Viohalco. Συγκεκριμένα, ο κ. Καπετανάκος ανέφερε: «Ζητήσαμε από τη Foster + Partners να αναλάβει το masterplan του έργου, αφού θέλαμε να έχουμε μια διεθνή οπτική ως προς τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι αστικές αναπλάσεις σε παγκόσμια κλίμακα, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία ενός αρχιτεκτονικού γραφείου που έχει υλοποιήσει ανάλογα εγχειρήματα. Ο βασικός μας στόχος, ως απόρροια του masterplan και του στρατηγικού μας σχεδιασμού, είναι να δημιουργήσουμε σε συνέργεια με τους γειτονικούς πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς, έναν μητροπολιτικό κόμβο τέχνης και πολιτισμού, αναμορφώνοντας ριζικά την ευρύτερη περιοχή».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο River West και στην επέκτασή του, το River West Open, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο αστικής ανάπλασης. Μετατρέψαμε παλαιά βιομηχανικά κτήρια και εγκαταστάσεις και δημιουργήσαμε ένα σύγχρονο εμπορικό προορισμό με πλούσιους χώρους πρασίνου και αναψυχής».

Κλείνοντας, αναφερόμενος στην ελληνική αγορά ακινήτων επεσήμανε ότι: «Υπάρχει μια δομική ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Έχουμε χαμηλή προσφορά ποιοτικών προϊόντων, αλλά ισχυρή ζήτηση, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές, όπου συμβαίνει το αντίθετο. Ειδικότερα, παρουσιάζεται μεγάλη ζήτηση για πράσινα γραφεία, logistics, για όλα τα είδη των κατοικιών, καθώς και για εμπορικά κέντρα και εμπορικά πάρκα. Κατά τη γνώμη μου, αυτή η ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης δεν φαίνεται ότι θα μεταβληθεί τα αμέσως επόμενα χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος των εταιρειών επένδυσης ακινήτων, οι οποίες μπορούν σε ένα περιβάλλον πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας να επιτελέσουν το έργο τους αποτελεσματικά, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης».