Η Nova φέρνει τη νέα γενιά καινοτόμων συσκευών!

03/10/2025 • 12:12
Επιχειρήσεις
Η Nova, μέλος της United Group του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, παρουσιάζει το νέο οικοσύστημα καινοτόμων συσκευών που περιλαμβάνει το Nova 5G Pro 2 Smartphone και το Nova 5G Tab με αποσπώμενο πληκτρολόγιο, φέρνοντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας πιο κοντά στους συνδρομητές της.

Με τη δωρεάν διάθεση των συσκευών στα προγράμματα συμβολαίου της, η Nova συνεχίζει να αναβαθμίζει την εμπειρία των πελατών της, προσφέροντας προϊόντα υψηλών προδιαγραφών που συνδυάζουν κορυφαία απόδοση, καινοτομία και προσιτή τιμή.

Το Nova 5G Pro 2 θέτει νέα πρότυπα στην τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας:

  •  Οθόνη 6,7” FHD+.
  • Υποστήριξη eSIM για απόλυτη ευελιξία συνδεσιμότητας.
  • Διπλή κάμερα 108MP + 2MP με λειτουργίες Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για φωτογραφίες υψηλής ευκρίνειας και βελτιστοποίηση εικόνας σε πραγματικό χρόνο.
  • Μπροστινή κάμερα 16MP, ιδανική για selfies και βιντεοκλήσεις.
  • 256GB αποθηκευτικός χώρος και 6GB RAM για απρόσκοπτη χρήση εφαρμογών και multimedia.
  • Μπαταρία 5.000mAh με γρήγορη φόρτιση για αδιάκοπη λειτουργία.
  • AI λειτουργίες: Έξυπνη βελτίωση κάμερας, διαχείριση ενέργειας και απόδοσης.
  • Τιμή: Δωρεάν με το πρόγραμμα Unlimited All και με δώρο ένα ακόμη Nova 5G Pro 2 Smartphone ή €189,90 ως αυτόνομη συσκευή.

Το Nova 5G Tab σχεδιάστηκε για υψηλή παραγωγικότητα και ψυχαγωγία:

  • Οθόνη 11” FHD+ με ρυθμό ανανέωσης έως 90Hz για ευκρινή εικόνα και άνετη πλοήγηση.
  • Υποστήριξη eSIM για εύκολη σύνδεση στο δίκτυο χωρίς φυσική κάρτα.
  • Κάμερες 13MP (πίσω) & 5MP (εμπρόσθια), ιδανικές για φωτογραφίες, βίντεο και τηλεδιασκέψεις.
  • 256GB αποθηκευτικός χώρος και 6GB RAM για δυναμική απόδοση.
  • Μπαταρία 7.510mAh με γρήγορη φόρτιση για ολοήμερη αυτονομία.
  • AI λειτουργίες για «έξυπνη» επεξεργασία εικόνας/ ήχου και βελτιστοποίηση ενεργειακής κατανάλωσης.
  • Το Nova 5G Tab έρχεται με πληκτρολόγιο ενσωματωμένο στη συσκευασία, προσφέροντας μια σημαντικά αναβαθμισμένη εμπειρία χρήσης.
  • Τιμή: Δωρεάν με το πρόγραμμα Unlimited Ομιλία&SMS+30GB ή €199,90 ως αυτόνομη συσκευή.

Η Nova διαμορφώνει το μέλλον της συνδεσιμότητας, προσφέροντας σήμερα στους πελάτες της την τεχνολογία του αύριο στην καλύτερη δυνατή τιμή και με την καλύτερη εμπειρία.

