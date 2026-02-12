Η Neurohive επεκτείνει το αποτύπωμά της στην ψηφιακή κτηνοτροφία – Συνεργασία με πάνω από 60 φάρμες αιγοπροβάτων

Η ελληνική AgTech startup Neurohive, με ιδρυτές τον Δρ. Κωνσταντίνο Θεμιστοκλέους, διδάκτορα κτηνίατρο με εμπειρία στην υγεία των παραγωγικών ζώων, και τον Ξενοφών Σπαφαρίδη, ηλεκτρολόγο μηχανικό και μηχανικό υπολογιστών με μακρά πορεία στο software architecture, συνεχίζει τη δυναμική της ανάπτυξη στον τομέα της κτηνοτροφίας ακριβείας.

Έναν χρόνο μετά την επένδυση ύψους 175.000 ευρώ, η οποία αποτέλεσε τη βάση για την εξέλιξη και την εμπορική διάθεση του προϊόντος, η Neurohive συνεργάζεται σήμερα με πάνω από 60 εκτροφές αιγοπροβάτων, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τη δυναμική της κτηνοτροφίας ακριβείας στον κλάδο των μικρών μηρυκαστικών. «Έναν χρόνο μετά την επένδυση που μας επέτρεψε να εξελίξουμε και να διαθέσουμε το προϊόν μας στην αγορά, βλέπουμε απτά αποτελέσματα, και μάλιστα σε μία εποχή με σοβαρές προκλήσεις για τον κλάδο της εκτροφής προβάτων και αιγών.

Η συνεργασία μας με πάνω από 60 εκτροφές, με τον αριθμό τους να έχει αυξηθεί περίπου επτά φορές μέσα στο τελευταίο εξάμηνο, επιβεβαιώνει το product–market fit της λύσης μας. Παράλληλα, η αυξανόμενη χρήση της λύσης από εκτροφές σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας αναδεικνύει μια ευρύτερη τάση ψηφιακής μετάβασης του κλάδου. Τα δεδομένα αυτά θέτουν τις βάσεις για το επόμενο στάδιο ανάπτυξης της εταιρείας, που περιλαμβάνει επένδυσης για την επέκταση του οράματός μας εκτός συνόρων», δηλώνει ο Κωνσταντίνος Θεμιστοκλέους, CEO και co-founder της Neurohive.

Η Neurohive, μέσα από μια καινοτόμο τεχνολογική πλατφόρμα στοχεύει στη μετάβαση της κτηνοτροφίας από την απλή συγκέντρωση δεδομένων σε παραδοσιακά εργαλεία στην εποχή των ευφυών αποφάσεων (decision intelligence). Η πλατφόρμα της Neurohive αξιοποιεί έξυπνους αισθητήρες, cloud υποδομές και τεχνητή νοημοσύνη, ενώ διασυνδέεται και με υπάρχοντα συστήματα στην εκτροφή, ώστε να συγκεντρώνει δεδομένα και σε έναν ψηφιακό “εγκέφαλο” της εκτροφής: ένα εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων για τους κτηνοτρόφους και τους συμβούλους τους.

Η προσέγγιση αυτή παίζει καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της αποδοτικότητας των εκμεταλλεύσεων και στην ενίσχυση της ευζωίας των ζώων. Η αυξανόμενη υιοθέτηση της τεχνολογίας από φάρμες σε όλη την Ελλάδα αναδεικνύει τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού στον πρωτογενή τομέα και τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι καινοτόμες ελληνικές startups στη σύγχρονη αγροδιατροφή.



Η Neurohive συνεχίζει να επενδύει στην περαιτέρω ανάπτυξη της πλατφόρμας της, με στόχο την ενσωμάτωση νέων λειτουργιών, έξυπνων τεχνολογιών και τη διεύρυνση της παρουσίας της τόσο στην ελληνική, όσο και στη διεθνή αγορά.