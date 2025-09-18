Η Morgan Stanley προχώρησε σε «διπλή αναβάθμιση» της Macronix International, μιας κατασκευαστικής εταιρίας ολοκληρωμένων συσκευών στην αγορά μη πτητικής μνήμης με έδρα την Ταϊβάν, ανεβάζοντας τη σύσταση της μετοχής σε «Υπέρβαρη» (Overweight) από «Υποβαρή» (Underweight) και αυξάνοντας την τιμή - στόχο στα 29 νέα δολάρια Ταϊβάν.

H Morgan Stanley εμφανίζεται αισιόδοξη για την πορεία των τεχνολογικών προϊόντων της Micronix, μετά από ανοδικές ανατιμήσεις σε ορισμένα προϊόντα της.

Η τράπεζα αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις κερδών, τοποθετώντας τα ανά μετοχή κέρδη του 2026 στα NT$0,09 και του 2027 στα NT$0,57, έναντι προηγούμενων εκτιμήσεων για ζημιές. Αυτό αντανακλά πιο αισιόδοξες υποθέσεις για τις μέσες τιμές πώλησης των wafers πυριτίου: αύξηση NOR κατά 6%, 30% και 32% το 2025–27 και NAND κατά 1%, 8% και 8% αντίστοιχα.

Οι αναλυτές σημειώνουν ότι, αν και η αγορά έχει εν μέρει προεξοφλήσει την άνοδο, η «διαρθρωτική ανισορροπία προσφοράς –ζήτησης» προμηνύει πιο διατηρήσιμες αυξήσεις τιμών. Κίνδυνοι αποτελούν απρόσμενες αυξήσεις παραγωγής από ανταγωνιστές ή ασθενέστερη τελική ζήτηση.

Η Morgan Stanley εκτιμά συνεχιζόμενη στενότητα στην αγορά «παλαιών» μνημών καθώς η ζήτηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη απορροφά διαθέσιμη παραγωγική ικανότητα, δημιουργώντας «πολλαπλούς νέους μοχλούς ανάπτυξης» στον τομέα μνημών που τροφοδοτεί η AI.