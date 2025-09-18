Η Meta σε συνομιλίες με Axel Springer και Fox για αδειοδότηση ειδήσεων Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Meta Platforms βρίσκεται τους τελευταίους μήνες σε διαπραγματεύσεις με μεγάλα μέσα ενημέρωσης, όπως η Axel Springer, η Fox Corp και η News Corp, για την παραχώρηση αδειών χρήσης ειδησεογραφικού περιεχομένου με σκοπό την ενσωμάτωσή του στα προϊόντα Τεχνητής Νοημοσύνης της, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Οι συζητήσεις αφορούν την παραχώρηση άδειας για ειδήσεις και άλλο υλικό που θα χρησιμοποιηθεί σε εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης της Meta, αν και αρκετές βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και μπορεί να μην οδηγήσουν σε συμφωνία, ανέφεραν πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η Meta αναδιοργανώνει τις δραστηριότητες Τεχνητής Νοημοσύνης υπό την ομπρέλα του Superintelligence Labs, μια φιλόδοξη κίνηση που ακολούθησε αποχωρήσεις ανώτερων στελεχών και μια χλιαρή αντίδραση στο τελευταίο μοντέλο ανοιχτού κώδικα Llama 4.

Άλλες εταιρείες, όπως η δημιουργός του ChatGPT OpenAI και η startup Perplexity με τη στήριξη του Τζεφ Μπέζος, έχουν ήδη συνάψει παρόμοιες συνεργασίες με οργανισμούς μέσων ενημέρωσης. Το Reuters υπέγραψε συμφωνία αδειοδότησης περιεχομένου με τη Meta Platforms το 2024. Τον Μάιο, η Amazon συνεργάστηκε με τους New York Times ώστε να χρησιμοποιεί το δημοσιογραφικό περιεχόμενο της εφημερίδας σε προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης όπως η Alexa.