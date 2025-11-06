Η ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC κάνει την κοινωνική ευθύνη καθημερινή πράξη

Η ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC αποδεικνύει καθημερινά ότι η επιχειρηματική επιτυχία αποκτά πραγματική αξία μόνο όταν συνοδεύεται από κοινωνική προσφορά. Με πλήθος δράσεων που αγγίζουν την εκπαίδευση, την υγεία, το περιβάλλον, τον αθλητισμό και τη συμπερίληψη, η εταιρεία συνεχίζει δυναμικά το πολυσχιδές έργο της στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Οδυσσέας Παπαδόπουλος κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην 35η Αμφικτιονία Συλλόγων και Φορέων Εθελοντικής Αιμοδοσίας που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών στην Ξάνθη.

Η ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC στηρίζει σχολεία όλων των βαθμίδων, προσφέροντας βιβλία, σχολικά είδη και εκπαιδευτικά δώρα, ενώ παράλληλα διοργανώνει ενημερωτικές δράσεις για τη βιωσιμότητα και το περιβάλλον. Συμμετέχει ενεργά σε τοπικά δρώμενα, όπως περίπατοι υγείας και καθαρισμοί περιοχών σε συνεργασία με το Δασαρχείο και άλλους φορείς, παρέχοντας παράλληλα εξοπλισμό σε γηροκομεία και ιδρύματα. Η εταιρεία έχει επίσης συμβάλει σε πολιτιστικές πρωτοβουλίες, όπως το φεστιβάλ γαστρονομίας και η Γιορτή Τρούφας στην Καλαμπάκα, στηρίζοντας τον τοπικό τουρισμό και την ανάπτυξη της περιοχής.

Με βαθιά αγάπη για τον αθλητισμό, η ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC υποστηρίζει ομάδες χάντμπολ, ποδοσφαίρου και βόλεϊ, καθώς και ιππικούς και ορειβατικούς συλλόγους. Παράλληλα, η εταιρεία έχει σταθερή παρουσία σε δράσεις που αφορούν την υγεία και την κοινωνική αλληλεγγύη. Στηρίζει φορείς όπως το «Άλμα Ζωής» και το «Χαμόγελο του Παιδιού», συμμετέχει σε εκστρατείες ενημέρωσης για τον διαβήτη και έχει προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, εντός και εκτός Ελλάδας. Ιδιαίτερα συγκινητική υπήρξε η αποστολή ζυμαρικών στην Ουκρανία, για την οποία η ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC τιμήθηκε από την Πρεσβεία της χώρας.

Η προσήλωση της εταιρείας στην ισότητα και τη συμπερίληψη αποδεικνύεται και με την υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας, μέσω της οποίας δεσμεύεται στις ίσες ευκαιρίες για όλους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη επίσκεψη μαθητών από σχολείο κωφών της Ρουμανίας.

Ξεχωριστή θέση στις δράσεις της ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC κατέχει η αιμοδοσία. Μέσα από επαναλαμβανόμενες εθελοντικές πρωτοβουλίες, η εταιρεία έχει δημιουργήσει Τράπεζα Αίματος, ενθαρρύνοντας εργαζομένους και συνεργάτες να συμμετέχουν σε αυτήν την πράξη ζωής.

Για τη ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν αποτελεί επικοινωνιακή στρατηγική, αλλά τρόπο καθημερινής λειτουργίας. Κάθε πρωτοβουλία, μικρή ή μεγάλη, γεννιέται από την πεποίθηση ότι η συλλογικότητα, η συμμετοχή και ο σεβασμός στον άνθρωπο και το περιβάλλον είναι οι αξίες που οδηγούν σε ένα καλύτερο μέλλον για όλους.