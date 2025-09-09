Η μάχη κατά της πειρατείας και οι εκτιμήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων

Τις νέες εξελίξεις στον τομέα της καταπολέμησης της πειρατείας τηλεοπτικού περιεχομένου παρακολουθούν στενά οι πάροχοι της συγκεκριμένης υπηρεσίας, οι οποίοι είναι και οι άμεσα χαμένοι από την παράνομη χρήση της.

Μάλιστα, και οι τρεις πάροχοι - ΟΤΕ, NOVA και Vodafone - δηλώνουν αισιόδοξοι, καθώς η εφαρμογή αυστηρών κυρώσεων, μετά την υπογραφή της νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης, των υπουργείων Πολιτισμού και Οικονομικών θα περιορίσει τη δραστηριότητα των πειρατών και θα ενισχύσει τη μετάβαση του κοινού προς νόμιμες υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας σταθερό έδαφος για βιώσιμη ανάπτυξη στον κλάδο.

Σε ό,τι αφορά τα έσοδα και την κερδοφορία, η Cosmote και η Nova δηλώνουν «κερδισμένες» ένα χρόνο μετά τη συμφωνία ανταλλαγής αθλητικού περιεχομένου, η οποία οδήγησε στην αύξηση της πελατειακής βάσης και την ενίσχυση της συνδρομητικής αγοράς. Η Cosmote TV, σύμφωνα με στοιχεία που γνωστοποίησε, πρόσφατα, ο ΟΤΕ, αριθμεί πλέον 735.000 συνδρομητές, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 7,1%.

Η Nova από την πλευρά της αριθμούσε ως το τέλος του 2024 περίπου 480.000 συνδρομητές, ενώ η Vodafone TV διατηρήθηκε στο επίπεδο των 210.000–220.000 συνδρομητών, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία.

Συνολικά, η διείσδυση της συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα φτάνει το 30%. Βέβαια, στο ποσοστό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι πλατφόρμες OTT (Over The Top), όπως Netflix, Amazon Prime ή Cinobo, καθώς αυτές δεν δημοσιοποιούν επίσημα στοιχεία για την ελληνική αγορά. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη είναι, περίπου, 60%.

Αυστηρότερη νομοθεσία

Η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Πολιτισμού και Οικονομικών, προβλέπει σαφείς ποινικές κυρώσεις και διοικητικά πρόστιμα για την παράνομη πρόσβαση σε προστατευόμενο οπτικοακουστικό περιεχόμενο.

Πρόκειται για μια πιο επιθετική στρατηγική από την πλευρά της πολιτείας, με στόχο την καταπολέμηση ενός φαινομένου που έχει ως συνέπεια κάθε χρόνο σημαντικές απώλειες για το Δημόσιο και τους νόμιμους παρόχους συνδρομητικής τηλεόρασης.

Με βάση τον νέο νόμο, το αδίκημα της παράνομης θέασης τηλεοπτικού περιεχομένου καθίσταται ξεκάθαρα ποινικό. Ο τελικός χρήστης που αποκτά πρόσβαση σε πειρατικό υλικό αντιμετωπίζει πλέον φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή από 2.900 ευρώ, ενώ η ποινική διαδικασία επιταχύνεται.

Παράλληλα, όπως προβλέπει η νέα νομοθετική ρύθμιση, θεσπίζονται και διοικητικά πρόστιμα: 750 ευρώ για τους τελικούς χρήστες, 1.500 ευρώ για τους αποκαλούμενους «πειρατικούς ακτιβιστές» και 5.000 ευρώ για κάθε περίπτωση εμπορικής δραστηριότητας με παράνομο περιεχόμενο, όπως σε καφέ ή μπαρ.

Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, τα πρόστιμα διπλασιάζονται σε περίπτωση υποτροπής, φτάνοντας τα 1.500, 3.000 και 10.000 ευρώ αντίστοιχα, ενώ προβλέπεται ότι το αξιόποινο εξαλείφεται αν ο παραβάτης καταβάλει το διπλάσιο του προστίμου. Η ρύθμιση καλύπτει επίσης όσους διαφημίζουν πειρατικές υπηρεσίες ή επιλέγουν να προβάλλουν σε αυτές τις δικές τους διαφημίσεις, διευρύνοντας τον κύκλο των υπόλογων.

Η τηλεοπτική πειρατεία δεν είναι απλώς ένα «γκρίζο» φαινόμενο. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Εταιρείας Προστασίας Οπτικοακουστικών Έργων (ΕΠΟΕ), η ζημία στην ελληνική οικονομία από την παράνομη θέαση ανέρχεται σε πάνω από 400 εκατ. ευρώ ετησίως.

Από την απώλεια εσόδων πλήττονται τόσο οι δημιουργοί όσο και οι εταιρείες διανομής και το ίδιο το κράτος. Οι απώλειες φόρων από την αγορά της συνδρομητικής τηλεόρασης, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ και του ειδικού τέλους 10%, εκτιμώνται σε έως και 59 εκατ. ευρώ τον χρόνο, ενώ η νόμιμη αγορά χάνει έως και 162 εκατ. ευρώ. Πέρα από το δημοσιονομικό σκέλος, το πρόβλημα έχει και κοινωνικές διαστάσεις, καθώς υπολογίζεται ότι χάνονται πάνω από 5.000 θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονομία κάθε χρόνο λόγω του φαινομένου.