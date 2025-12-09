Η Lancom και το ESpanix υπογράφουν Μνημόνιο Συνεργασίας για τη δημιουργία ενός Μεσογειακού Κόμβου Ψηφιακής Διασύνδεσης

Η Lancom, ο κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών Data Center, Cloud και Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, και το ESpanix, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο αναγνωρισμένα Internet Exchange Points (IXPs) στην Ευρώπη, με έδρα τη Μαδρίτη, ανακοίνωσαν σήμερα την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) με στόχο τη διερεύνηση και την κοινή ανάπτυξη ενός Μεσογειακού Κόμβου Ψηφιακής Διασύνδεσης.

Το MoU σηματοδοτεί την αφετηρία μιας στρατηγικής συνεργασίας που στοχεύει στην υλοποίηση ενός νέου, αυτόνομου και υψηλής απόδοσης ψηφιακού οικοσυστήματος, το οποίο θα συνδέει τη Νότια Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, μέσω ανθεκτικών διαδρομών διασύνδεσης, προσφέροντας αστραπιαία απόκριση. Ο Μεσογειακός Κόμβος αναμένεται να εδραιώσει τη γεωγραφική περιοχή ως έναν από τους πλέον κρίσιμους ψηφιακούς διαύλους μεταξύ Ευρώπης, Αφρικής και Ασίας.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι δύο εταιρείες θα αξιολογήσουν όλες τις τεχνικές, εμπορικές και λειτουργικές δυνατότητες για τη διασύνδεση των Internet Exchange πλατφορμών, επιτρέποντας στα μέλη τους την άμεση ανταλλαγή κίνησης και θέτοντας τις βάσεις για την υλοποίηση του μελλοντικού Μεσογειακού Κόμβου.

Ο Νίκος Ζαχαριάδης, COO της Lancom, δήλωσε:

«Με την υπογραφή αυτού του Μνημονίου Συνεργασίας κάνουμε το πρώτο ουσιαστικό βήμα προς τη δημιουργία ενός καθοριστικού Μεσογειακού Κόμβου – ενός ψηφιακού οικοσυστήματος που θα αναπτυχθεί και θα καθοδηγείται από τη Νότια Ευρώπη. Η πρωτοβουλία αυτή θα αναδιαμορφώσει τη διεθνή συνδεσιμότητα σε τρεις ηπείρους και θα ενισχύσει την ψηφιακή κυριαρχία της Ευρώπης.»

Ο Amedeo Beck Peccoz, Head of Strategy του ESpanix, πρόσθεσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι για τη συνεργασία μας με τη Lancom σε αυτό το φιλόδοξο εγχείρημα. Ο Μεσογειακός Κόμβος που επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε θα προσφέρει σε δίκτυα και χρήστες ασυναγώνιστη απόδοση, ανθεκτικότητα και ανεξαρτησία, ενώ θα ανοίξει νέες αγορές και ευκαιρίες, όχι μόνο στην Νότια Ευρώπη αλλά και πέρα από αυτήν.»

Οι δύο εταιρείες έχουν δεσμευτεί να εργαστούν ταχύτατα προς την σύναψη μιας οριστικής συμφωνίας, που θα θέσει σε εφαρμογή το όραμα για τον Μεσογειακό Κόμβο.