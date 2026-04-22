Η Huawei ενισχύει το οικοσύστημα συνεργατών για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ευρώπη

Σε μια περίοδο όπου η ευρωπαϊκή αγορά απαιτεί ευελιξία, ταχύτητα και βαθιά κατανόηση των αναγκών σε επίπεδο επιμέρους εθνικών αγορών, η Huawei τοποθετεί τους συνεργάτες της στο επίκεντρο της στρατηγικής της για βιώσιμη ανάπτυξη. Στο Huawei European Partner Conference 2026, η εταιρεία υπογράμμισε ότι η πορεία της στην Ευρώπη στηρίζεται σε ένα ισχυρό οικοσύστημα συνεργασιών, το οποίο δεν λειτουργεί απλώς υποστηρικτικά, αλλά αποτελεί πυρήνα δημιουργίας αξίας και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.

«Το οικοσύστημα των συνεργατών μας αποτελεί τον πυρήνα της στρατηγικής μας για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη», δήλωσε ο Willi Song, Πρόεδρος του Huawei Europe Enterprise Business. «Τα επόμενα χρόνια θα εμβαθύνουμε τη συνεργασία με τους υφιστάμενους συνεργάτες μας, ενώ παράλληλα θα προσελκύσουμε και νέους συνεργάτες με υψηλές προοπτικές».

Οι συνεργάτες της Huawei στην Ευρώπη συνεισφέρουν πλέον πάνω από το 90% των εσόδων του enterprise τομέα, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στη δυναμική ανάπτυξη που καταγράφηκε το προηγούμενο έτος. Με βάση αυτή τη δυναμική, η Huawei ενισχύει περαιτέρω τις επενδύσεις στη στρατηγική συνεργασιών της, διευρύνοντας τις ευκαιρίες στην αγορά.

«Η Huawei σχεδιάζει να εντάξει περισσότερους συνεργάτες ως gold και silver μεταπωλητές. Δεσμευόμαστε για συνεχή, στρατηγική επένδυση σε περισσότερους πόρους: εκπαίδευση πάνω από 10.000 πιστοποιημένων μηχανικών, επένδυση άνω των 20 εκατομμυρίων δολαρίων στο marketing και διάθεση άνω του 90% των υπηρεσιών προϊόντων μας στους συνεργάτες», πρόσθεσε ο Song.

Παράλληλα, η Huawei επισημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου της είναι διαθέσιμο για παράδοση εντός 2-4 εβδομάδων σε όλη την Ευρώπη, όταν οι αντίστοιχοι χρόνοι αναμονής στην αγορά - ιδίως για λύσεις αποθήκευσης - μπορεί να φτάσουν έως και τους 8 μήνες. Ειδικότερα, τα προϊόντα αποθήκευσης της εταιρείας παραδίδονται σε διάστημα έως 2 μηνών.

Η στρατηγική “Partner + Huawei” παραμένει κεντρική

Με περισσότερους από 5.000 συνεργάτες στην Ευρώπη, η εταιρεία επιβεβαιώνει την εστίασή της στη βελτίωση των συστημάτων υποστήριξης και των προγραμμάτων ενδυνάμωσης των συνεργατών της, με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών πώλησης και την καλύτερη αντιμετώπιση των προκλήσεων των πελατών. Όπως δήλωσε ο Song, η Huawei επιδιώκει να «οικοδομήσει ένα σταθερό σύστημα αμοιβαίου οφέλους» και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη μέσω αυξημένων κινήτρων, καλύτερης κατανομής πόρων, ανοικτής συνεργασίας και κοινής καινοτομίας. Μέχρι σήμερα, σε συνεργασία με τους εταίρους της, η Huawei έχει αναπτύξει περισσότερες από 100 λύσεις. Οι πρωτοβουλίες αυτές ενισχύονται από την υψηλή αποτελεσματικότητα της εταιρείας στην παράδοση προϊόντων, την ολιστική παρακολούθηση των διαδικασιών σε όλα τα στάδια, καθώς και από την ανατροφοδότηση των συνεργατών.

Συνεργασία για την κάλυψη των αναγκών των πελατών

Η Huawei παραμένει προσηλωμένη στη στρατηγική «2+2+1», δίνοντας έμφαση σε ανάπτυξη με επίκεντρο βασικούς κλάδους της ευρωπαϊκής οικονομίας, όπως ο δημόσιος τομέας, η υγεία, η εκπαίδευση, οι υπηρεσίες διαδικτύου, η βιομηχανία, ο τουρισμός και το λιανεμπόριο. Για το 2026, η εταιρεία εκτιμά ότι ο τομέας enterprise στην Ευρώπη θα συνεχίσει την ανοδική του πορεία, με τους συνεργάτες να διατηρούν πρωταγωνιστικό ρόλο στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων.

Μέσω συνεχών επενδύσεων, βαθύτερης συνεργασίας και κοινής δέσμευσης στην καινοτομία με επίκεντρο τον πελάτη, η Huawei στοχεύει να ενδυναμώσει τους συνεργάτες της ώστε να επιτύχουν βιώσιμη και κερδοφόρα ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ευρώπη.