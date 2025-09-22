Ο οίκος Fitch αναβάθμισε την Broadcom σε «BBB+» με θετικές προοπτικές

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings αναβάθμισε τη Broadcom Inc και τις θυγατρικές της σε «BBB+» από «BBB», διατηρώντας παράλληλα θετικές προοπτικές, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα.

Η αναβάθμιση αποδίδεται στην εκτίμηση της Fitch ότι η στρατηγική εστίαση της Broadcom στην ανάπτυξη ημιαγωγών Τεχνητής Νοημοσύνης θα ενισχύσει το οικονομικό της προφίλ, παρά τις ευκαιριακές οικονομικές πολιτικές που ακολουθεί.

Ο οίκος υπογράμμισε την αυξανόμενη ελεύθερη ταμειακή ροή της εταιρείας και την επιτυχημένη ενσωμάτωση της VMware Inc., στοιχεία που ενισχύουν την ικανότητά της να υλοποιεί συμφωνίες διατηρώντας ισχυρή πιστοληπτική αξιολόγηση.

Η Fitch επιβεβαίωσε την αξιολόγηση βραχυπρόθεσμης αθέτησης υποχρεώσεων της Broadcom και την αξιολόγηση των εμπορικών χρεογράφων στο «F2», ενώ απέδωσε βαθμολογία «BBB+» στα προτεινόμενα ανώτερα ομόλογα της εταιρείας.

Σύμφωνα με τον οίκο, η θετική δυναμική από τη ζήτηση ημιαγωγών Τεχνητής Νοημοσύνης και τα προϊόντα της VMware αύξησαν την ετήσια ελεύθερη ταμειακή ροή της Broadcom στα αναμενόμενα 15-20 δισ. δολάρια τα επόμενα χρόνια, έναντι λιγότερων από 10 δισ. δολαρίων τα προηγούμενα έτη.

Η Fitch εκτιμά ότι τα έσοδα από ημιαγωγούς Τεχνητής Νοημοσύνης θα ξεπεράσουν τα συνδυασμένα έσοδα από λογισμικό ημιαγωγών και υποδομών εκτός Τεχνητής Νοημοσύνης τα επόμενα χρόνια. Η μετατόπιση αυτή, σε συνδυασμό με την εξαγορά της VMware, μειώνει την ιστορική εξάρτηση της Broadcom από την Apple, η οποία αντιπροσώπευε άνω του 20% των εσόδων της.

Ο οίκος προβλέπει αύξηση εσόδων άνω του 20% για το οικονομικό έτος 2025, λόγω της έντονης ζήτησης σε ημιαγωγούς Τεχνητής Νοημοσύνης και της ισχυρής δυναμικής στον τομέα του λογισμικού υποδομών.

Παράλληλα, αναμένει ότι οι επενδυτικές τάσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη θα συνεχιστούν έως το οικονομικό έτος 2027, οδηγώντας σε αυξήσεις εσόδων από χαμηλά έως μεσαία ποσοστά, ενώ το οικονομικό έτος 2028 προβλέπεται πιθανή κάμψη λόγω της περιόδου αφομοίωσης των επενδύσεων.