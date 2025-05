Η Εθνική Τράπεζα φωτίζει όλα όσα σημαίνει ο τίτλος της ‘Μαμάς’

Master of Homemade Junkfood, Chief Supporter of Future Rock Stars & Astronauts, Senior Partner in Lifetime Journeys, Head of Long Distance Worrying και πολλοί άλλοι τρόποι για να πεις ότι είσαι ‘μαμά’!

Σε μια εποχή στην οποία οι τίτλοι και οι ρόλοι έχουν πρωταγωνιστική θέση, η Εθνική Τράπεζα στρέφει την προσοχή μας στους «σιωπηλούς» αλλά τόσο αξεπέραστα σημαντικούς τίτλους των εργαζόμενων μητέρων. Τίτλους που δεν γράφονται σε επαγγελματικά προφίλ, αλλά που απαιτούν καθημερινή συνεισφορά, ευθύνη, και αγάπη.

Με αφορμή την Ημέρα της Μητέρας στις 11 Μαΐου, η Τράπεζα, μέσα από το ‘Job title: Μαμά’, αναδεικνύει την αναγνώριση της συμβολής των εργαζόμενων μητέρων, όχι μόνο στον επαγγελματικό χώρο, αλλά και σε κάθε άλλο περιβάλλον και στιγμή της καθημερινότητάς τους, όπου δεν σταματούν ποτέ να είναι, μαμάδες.

Η πρωτοβουλία αποτελεί μια υπενθύμιση ότι πίσω από κάθε επαγγελματικό τίτλο υπάρχει μια προσωπική ιστορία προσφοράς. Ότι ένα πρωινό meeting μπορεί να διαδέχεται ένα βραδινό νανούρισμα και σημαντικές επαγγελματικές αποφάσεις ίσως ακολουθούνται από ένα «μαμά, χρειάζομαι τη βοήθειά σου». Στο πλαίσιο της καμπάνιας, η Εθνική Τράπεζα προσκαλεί τις εργαζόμενες μητέρες της να αναδείξουν τους «άλλους» τίτλους τους, αλλάζοντας την ιδιότητά τους στο LinkedIn.

Δείτε το βίντεο:

Έτσι, η Chief Risk Officer συστήνεται ως Chief Harmony Officer, γιατί στο σπίτι της φέρνει ηρεμία και χαρά μέσα από παιχνίδια και τραγούδια. Ένα στέλεχος από το Talent Acquisition, παρουσιάζει τον τίτλο της ως Chief of Screen Time Regulator, αποτυπώνοντας τις καθημερινές της προσπάθειες να περιορίσει τη χρήση οθονών. Ενώ μια άλλη εργαζόμενη μητέρα, η Director Financial Crime Compliance, δηλώνει Senior Partner in Lifetime Journeys, γιατί, παρόλο που τα παιδιά της είναι ενήλικα πλέον, συνεχίζει να στέκεται στο πλευρό τους, σε κάθε τους διαδρομή.

Για την Εθνική Τράπεζα, η ενδυνάμωση και ο σεβασμός προς όλους τους ανθρώπους της αποτελούν διαχρονική προτεραιότητα. Δημιουργεί ένα υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον, με κουλτούρα σεβασμού, ενσυναίσθησης, ενδυνάμωσης και ουσιαστικής στήριξης.

Και έτσι, σήμερα, λέει ένα μεγάλο ευχαριστώ στις εργαζόμενες μητέρες. Γιατί το πιο απαιτητικό επάγγελμα, δεν έχει ωράριο.